Film stasera in TV: da non perdere oggi, mercoledì 21 agosto

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Upgrade, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film australiano del 2018 per la regia di Leigh Whannell, con Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson e Christopher Kirby. Grey è un tecnofobo che vive in un futuro distopico in cui i computer controllano quasi tutto. Un giorno rimane paralizzato durante una rapina in cui perde la vita sua moglie: quando un tecnologo miliardario gli offre la possibilità di sottoporsi a una cura per guarire dalla paralisi, Gray Accetta e si ritrova alle prese con Stem, microchip che gli viene impiantato nella testa. Insieme, Grey e Stem macchinano una vendetta come mai prima.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Wife – Vivere nell’ombra, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano del 2017 per la regia di Bjorn Runge con Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons e Christian Slater. Joan Castleman è stata per 40 anni la moglie perfetta. All’ombra del carismatico marito Joe ne ha favorito la carriera da scrittore e ne ha ignorato l’infedeltà, accettando compromessi e bugie. Joan, però, ha raggiunto il suo livello massimo di sopportazione e alla vigilia del premio Nobel del marito decide di riprendere in mano la sua esistenza.

The Libertine, ore 21 su Sky Cinema Romance

Un film di Laurence Dunmore. Con Johnny Depp, Samantha Morton, John Malkovich, Rosamund Pike, Tom Hollander. Johnny Depp è John Wilmot, secondo conte di Rochester, poeta alla corte di Carlo II in Inghilterra, in un momento storico in cui il vizio e la lussuria regnano più del Re. Il Re gli commissiona una commedia teatrale che delizi i diplomatici francesi. Wilmot lo ripaga con un pastiche surreal-pornografico che manda in bestia il Re. Nonostante dialoghi sconnessi e poco efficaci, la bravura dei protagonisti riesce a tenere viva l’attenzione dello spettatore.

28 giorni, ore 21 su Sky Cinema Drama

Regia di Betty Thomas. Un film con Steve Buscemi, Diane Ladd, Sandra Bullock, Elizabeth Perkins, Dominic West, Viggo Mortensen. Gwen esagera con l’alcol e la droga e si trova costretta a una terapia di 28 giorni di disintossicazione. Cerca di sfuggirvi, ma poi si affeziona alla clinica. Quando uscirà cambierà vita, lasciando anche il suo ragazzo. Un film che affronta il tema delle dipendenze con leggerezza.

American Hustle – L’apparenza inganna, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

David O. Russell dirige la cinepresa di questo film drammatico, con Anthony Zerbe, Robert De Niro, Jack Jones, Colleen Camp e Christian Bale. Abscam è il vero nome di un'operazione dell'FBI che negli anni '70 incastrò alcuni membri del congresso con l'aiuto di una coppia di noti truffatori. Irving Rosenfeld, che per anni aveva guadagnato promettendo a persone disperate grandi guadagni a fronte di piccole spese viene incastrato insieme alla sua socia e compagna Sydney Prosser e costretto dall'agente Richie DiMaso ad aiutare l'FBI nell'organizzazione di una truffa ai danni di politici e mafiosi. Quello che nessuno però si aspetta è la serie di problemi causati dalla vera moglie di Irving.

La solitudine dei numeri primi, ore 21 su Premium Cinema Emotion

Regia di Saverio Costanzo. Un film con Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Martina Albano, Arianna Nastro, Tommaso Maria Neri, Vittorio Lomartire. Alice e Mattia sono due coetanei. Bambini le cui coscienze sono attraversate da un trauma profondo che non li abbandonerà mai. Si conoscono, potrebbero amarsi ma si separano (lui accetta un incarico in Germania e lei si sposa). Potrebbero ritrovarsi se consentissero a se stessi ciò che si sono sempre in qualche modo vietati. Rilettura in chiave horror del bestseller di Paolo Giordano, dopo un inizio strepitoso, il film si perde andando avanti.

The Contract, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film del 2006 per la regia di Bruce Baresford, con Morgan Freeman, John Cusack, Jamie Anderson e Alice Krige. Frank Carden è un assassino addestrato dal governo che ora esercita come libero professionista. Quando viene arrestato da un poliziotto in una cittadina dello stato di Washington, gli agenti federali lo prendono in custodia per poterlo alla vicina metropoli, ma vengono attaccati da un gruppo affiliato a Carden. Questi riesce a fuggire solo per finire in manette per colpa di Ray Keene, ex poliziotto ora insegnante che vagava per i boschi.

Film romantici da vedere stasera in TV

Se scappi, ti sposo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Se scappi ti sposo è un film diretto da Garry Marshall con Richard Gere, Paul Dooley, Julia Roberts Hector Elizondo e Joan Cusack. Racconta la storia del reporter newyorkese Ike Graham in cerca di un'idea interessante a cui dedicare il nuovo articolo della sua rubrica su USA Today. Al pub dove solitamente trova ispirazione conosce un uomo sconsolato che gli racconta di una donna che ha sistematicamente abbandonato all'altare ogni suo sposo nel giorno delle nozze. Il giornalista decide così di scrivere un articolo sulla “sposa in fuga”, mettendo in moto una serie di incontri e una storia d’amore inaspettata.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Paddington 2, ore 21 su Sky Cinema Family

Diretto da Paul King, con Ben Whishaw e Hugh Grant, “Paddington 2” è il secondo capitolo delle avventure del famoso orsetto che, anche in questo caso, ha la voce di Francesco Mandelli. Da vedere con tutta la famiglia, poiché è un film che fa ridere con intelligenza e misura.

Minions, ore 21:10 su Premium Cinema

I piccoli esserini gialli, schiavi-assistenti del sig. Gru di Cattivissimo me 1 e 2 sono i protagonisti assoluti del film. Sbarcati sulla Terra fin dal brodo primordiale, nel giro di secoli i Minions sono passati dai tirannosauri a Napoleone, servendo però i loro padroni in modo nefasto, provocando sempre la loro rovina. Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, un film che piacerà a tutta la famiglia, grazie anche a una colonna sonora straordinaria.

Film d’azione da vedere stasera in TV

S.W.A.T. – Squadra speciale Anticrimine, ore 21 su Sky Cinema Action

Un film d’azione diretto da Clark Johnson, con Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Olivier Martinez, Michelle Rodriguez, LL Cool J. Liberamente ispirato alla serie televisiva degli anni ’70 “S.W.A.T. Squadra speciale anticrimine”. Un'unità speciale formata da agenti super addestrati deve scortare un boss della droga verso un penitenziario, ma il criminale ha un asso nella manica. Un cast che non basta a confezionare un film d’azione avvincente.

Film commedia da vedere stasera in TV

Amore oggi, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Il film, che vede al loro esordio alla regia gli under 30 Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, è il racconto ironico e surreale su cosa significhi amarsi ai giorni nostri. Nel cast Alessandro Tiberi, Andrea Bosca, Edoardo Purgatori, Giancarlo Fontana, Giulia Lapertosa, Mily Cultrera Di Montesano, Sara Zanier, Ugo Piva. Tra le special guest Enrico Bertolino, Neri Marcorè, Caterina Guzzanti, Fabio Caressa, Gianluca Vialli e Rocco Siffredi. Una inconsueta commedia romantica, prodotta da Sky, con protagonista l'amore in tutte le sue forme: l'amore per cui si combatte in tempo di crisi, l'amore folle e passionale, l'amore all'improvviso l'amore "fuori dagli schemi". Sul nuovo canale Sky Generation dedicato ai Millennials.

Mia moglie per finta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2011 per la regia di Dennis Dugan, con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Elena Satine, Nick Swardson, Brooklyn Decker e Bailee Madison. Danny è un chirurgo plastico di successo che fa finta di essere infelice con la moglie per sedurre le donne. Quando incontra Palmer, crede di aver trovato la donna della sua vita ed evita di usare con lei il solito metodo. La ragazza scopre però la finta fede che usava allo scopo e lui, a quel punto, per non raccontarle la verità, dice di essere sul punto di divorziare. Lei vuole conoscere la donna con cui si sarebbe separato e così Katherine, sua assistente, decide di entrare nella parte e dargli man forte. La bugia sembra destinata a dare adito a una valanga di cambiamenti.

Una moglie bellissima, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2007 per la regia di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo e Gabriel Garko. Mariano e Miranda gestiscono un banco ortofrutticolo nel mercato del loro paesino: la loro vita sarà sconvolta da un misterioso fotografo che inviterà Miranda a scattare un calendario a luci rosse. Un film frizzante, reso possibile solo dal genio comico e dalle capacità d’attore di Pieraccioni.

Film horror da vedere stasera in TV

The Others, gli altri, ore 20:50 su Premium Cinema +24 HD

Nicole Kidman è protagonista del capolavoro "The Others" a metà tra il thriller e il film dell’orrore firmato Alejandro Amenábar. Nicole Kidman è Grace, una vedova di guerra che vive in una grande casa assieme ai due figlioletti Anne e Nicholas. Finalmente arrivano i tre domestici assunti per aiutare la povera Grace in casa e la padrona mostra loro l’abitazione, raccomandandogli di chiudere sempre una porta prima di aprirne un'altra. Tuttavia i domestici conoscono bene la casa, avendoci lavorato tre anni prima. Addentrandosi sempre di più nel film, lo spettatore scoprirà segreti familiari indicibili e verrà ipnotizzato letteralmente a colpi di suspense. Per questo film l’attrice australiana conquisterà il Golden Globe, il premio BAFTA e il Satellite Award. Con Fionnula Flanagan, Chistopher Eccleston, Alakina Mann e James Bentley.

Annabelle, ore 21 su Premium Cinema Energy

Horror americano del 2014 per la regia di John R. Leonetti con Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre Woodard, Tony Amendola ed Eric Ladin. John regala alla moglie incinta una rara bambola d’epoca vestita con un abito da sposa. Durante una notte terribile, però, la famiglia si vede attaccata da una violenta setta satanica. Sangue e terrore non sono però l’unica cosa che li perseguita: gli adepti hanno infatti evocato un’entità diabolica a cui niente sembra sopravvivere: Annabelle.

