Il re leone, le canzoni della colonna sonora

Arriva in Italia il 21 agosto il live action de “Il re leone”. Così come per il cartone animato uscito 25 anni fa, anche in quest’occasione la colonna sonora è affidata per gran parte ad Hans Zimmer ed Elton John. Grande rilevanza anche la presenza di Beyoncé che ha prestato la voce di Nala nella versione originale e ha lanciato il brano inedito “Spirit”. La stessa cantautrice ha pubblicato l’album “The Lion King: The Gift” ispirato alle vicende de “Il re leone” con brani eseguiti da vari artisti. Nella versione italiana della colonna sonora non potevano mancare Marco Mengoni e Elisa Toffoli che prestano la voce a Simba e Nala da adulti. I due danno vita al brano “L’amore è nell’aria stasera” e partecipano anche ad altri brani presenti nella colonna sonora. Il feeling tra i due porta ad un risultato davvero soddisfacente al punto tale che entrambi non hanno negato la possibilità di lavorare insieme nel futuro. A capo del progetto c’è ovviamente Hans Zimmer che ha coinvolto numerosi artisti internazionali per omaggiare nel miglior modo possibile una pellicola che, nella sua versione del 1995, ha fatto la storia del cinema. Il film è distribuito ovviamente da Walt Disney Italia ed è diretto da Jon Favreau.

La tracklist della colonna sonora italiana

La nascita di Simba, figlio di Mufasa e Sarabi, viene accolta con entusiasmo da tutti gli animali. L’erede al trono del regno animale è destinato a crescere sotto la guida saggia di suo padre. Scar, fratello di Mufasa, ha però un piano per portare all’esilio del cucciolo Simba e impossessarsi del trono. Simba sarà quindi costretto a stare lontano da casa e verrà aiutato da Timon e Pumbaa che formeranno la sua famiglia adottiva. Grazie al loro aiuto capirà come divertirsi e come affrontare i problemi della vita, ma il suo destino è diventare re e dovrà farci i conti. Questa la tracklist della colonna sonora nella versione italiana de “Il re leone”:

Il cerchio della vita/Nants’ Ingonyama – Cheryl Porter & Lebo M. La vita a volte è ingiusta – Hans Zimmer Le lucciole di Rafiki – Hans Zimmer Voglio diventare presto un re – Simone Iuè & Chiara Vidale & Emiliano Coltorti Il cimitero degli elefanti – Hans Zimmer Sarò re (2019) – Massimo Popolizio Mandria Impazzita – Hans Zimmer Scar sale al trono – Hans Zimmer Hakuna Matata – Edoardo Leo & Stefano Fresi & Simone Iuè & Marco Mengoni Simba è vivo! – Hans Zimmer Il leone si è addormentato – Edoardo Leo & Stefano Fresi L’amore è nell’aria stasera – Marco Mengoni & Elisa Toffoli & Edoardo Leo & Stefano Fresi Riflessioni di Mufasa – Hans Zimmer Spirit – Beyoncé La battaglia per la Rupe dei Re – Hans Zimmer Ricordo – Hans Zimmer Never Too Late – Elton John He Lives in You – Lebo M. Mbube – Lebo M.

La tracklist in lingua originale

La tracklist della colonna sonora in lingua originale (tutte le canzoni sono state scritte da Elton John e Tim Rice, eccetto dove indicato):