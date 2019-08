Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 19 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Macchine mortali, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Fantasy americano del 2018 per la regia di Christian Rivers, con Hera Gilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Leila George. Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata a un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la terra, prendendo di mira le città più tradizionali. Tom è membro di una classe inferiore e si trova a combattere per la sopravvivenza dopo aver incontrato Hester, pericolosa fuggitiva. I due sigleranno un’alleanza destinata a cambiare il futuro.

Film drammatici da vedere stasera in TV

C’era una volta in America (versione estesa), ore 21:15 su Sky Cinema Due

Su Sky Cinema Collection va in onda il film cult “C’era una volta in America”, in versione estesa e restaurata. Il capolavoro di Sergio Leone del 1984, interpretato da Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern è la storia di Max (Woods) e Noodles (De Niro) che negli anni Venti, ancora ragazzini, iniziano la loro carriera nella malavita del quartiere ebraico di New York. Dopo alterne vicende all'interno della criminalità organizzata, i due incontreranno destini diversi. Il film è da sempre considerato una vera lezione di cinema, qui nella sua versione integrale di quasi quattro ore.

Tenderness, ore 21 su Sky Cinema Drama

Regia di John Polson, con Russell Crowe, Jon Foster, Sophie Traub, Arija Bareikis, Alexis Dziena, Michael Kelly. Lori, sedicenne, è profondamente affascinata dalla figura di Eric, un giovane poco più grande di lei, diventato protagonista della cronaca nera per aver ucciso i genitori. I due cominciano insieme un viaggio complicato e pericoloso, inseguiti da un poliziotto locale, che si occupa di Eric da anni: la sua missione è provare che il ragazzo non si è macchiato solamente del delitto dei genitori. Un film interessante e da vedere, che va oltre ben l’analisi di una mente criminale. La vera protagonista del film, infatti, è Lori, la ragazza.

Jerry Maguire, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Alle 21.15 su Sky Cinema Collection, il film del 1996 “Jerry Maguire”, diretto da Cameron Crowe con Tom Cruise, Renée Zellweger, Cuba Gooding Jr., Kelly Preston, Jerry O'Connell. Jerry è un procuratore sportivo dunque riceve una percentuale dai contratti. È uno che non sa farsi amare, finisce con un solo cliente, un campione di football. Dopo difficoltà e miliardi di parole riesce a fargli ottenere un megacontratto. Film che ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, 3 candidature e vinto un premio ai Golden Globes. Magistrali le interpretazioni di Tom Cruise e Cuba Gooding Jr.

Film di animazione da vedere stasera in TV

Ferdinand, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath. Ferdinando è un magnifico toro che adora i fiori e odia combattere. È cresciuto in un allevamento di tori da corrida mas è l'unico degli ospiti a non morire dalla voglia di andare a morire nell'arena, forse perché ha visto suo padre partire e non tornare più, e qualcosa gli suggerisce che non siano sempre i tori a trionfare contro il matador. Ferdinand è la versione cinematografica del corto disneyano Ferdinando il toro, vincitore nel 1938 di un Oscar per il soggetto. La storia di un toro che insegna a seguire la propria natura indipendentemente da cosa ne pensino gli altri.

Rex – Un cucciolo a palazzo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film d’animazione britannico del 2019 per la regia di Ben Stassen e Vincent Kesteloot. Rex è il cane prediletto dalla Regina d’Inghilterra, ma tra un’avventura e l’altra finisce per perdere il suo status. Viene abbandonato in un canile e sarà costretto ad affrontare molti pericoli per riguadagnare il favore di Sua Maestà.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Four Brothers – Quattro fratelli, ore 21 su Sky Cinema Action

Diretto da John Singleton e interpretato da Mark Wahlberg, Garrett Hedlund, Tyrese Gibson e André Benjamin. Bobby, Angel, Jack e Jeremiah Mercer sono quattro ragazzi salvati da una vita di strada grazie all’adozione della generosa signora Evelyn Mercer. Ormai i quattro fratelli hanno preso le loro strade diventando un delinquente, un aspirante rockstar, un latin lover e un imprenditore con tanto di famiglia. Film da vedere perché a metà strada tra un film d’azione mozzafiato e un western d’altri tempi, dove buoni e cattivi si fronteggiano in nome della vendetta.

Jarhead 3: sotto assedio, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2016 per la regia di William Kaufman, con Charlie Weber, Scott Adkins, Tom Ainsley, Erik Valdez, Dante Basco, Sasha Jackson. Evan si unisce al corpo di sicurezza dei marine per salvare il mondo e partecipare attivamente a missioni. Il suo primo incarico è quello di proteggere un’ambasciata degli Stati Uniti in una località mediorientale in apparenza sicura: quando dei militanti lo attaccano all’improvviso, dovranno dimostrare quel coraggio per cui hanno deciso di spendere la loro vita.

Film thriller da vedere stasera in TV

Mistero a Crooked House, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Regia di Gilles Paquet-Brenner con Glenn Close, Terence Stamp, Max Irons, Gillian Anderson, Christina Hendricks. Il detective Charles Hayward viene reclutato da una ex fiamma, Sophia Leonides, per trovare il colpevole dell'omicidio di suo nonno Aristides, ricco patriarca, prima che Scotland Yard porti a galla scomodi segreti di famiglia. L'adattamento del romanzo che la regina del giallo, Agatha Christie, ha sempre definito il suo vero capolavoro.

Film commedia da vedere stasera in TV

Letters to Juliet, ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale del 2010 per la regia di Gary Winick, con Amanda Seyfried, Marcia DeBonis, Gael Garcìa Bernal e Luisa Ranieri. Una ragazza americana in vacanza in Italia si imbatte in una lettera a Giulietta, lettera d’amore lasciata a Verona nella celebre casa con il balcone. Colpita dalle parole, decide di rintracciare colui che l’ha scritta. Un’Amanda Seyfried divina in una storia d’amore fatta apposta per strappare qualche lacrimuccia in una fredda serata invernale.

Cenerentola in passerella, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film canadese del 2015 per la regia di Sean Garrity, con Portia Doubleday, Marc-André Grondin, Chris Noth, Lauren Holly. Kate sogna di lavorare per case d’alta moda. Ha talento, ma nessuno vuole accollarsi il rischio di assumerla poiché è figlia di Lee, guru delle vendite di abiti ispirati alle linee degli stessi stilisti. A malincuore, Kate si unisce all’azienda di famiglia e si destreggia tra una crudele matrigna e due perfide sorellastre. È con l’aiuto di insospettabili alleati che riuscirà ad avere la meglio sulle tre, salvando anche l’azienda di famiglia.

Bob & Marys – Criminali a domicilio, ore 21 su Sky Cinema Comedy

“Bob & Marys - Criminali a domicilio” è una spensierata commedia italiana, ideale per una piacevole serata in famiglia, con Rocco Papaleo, Antonino Iuorio, Laura Morante, Giovanni Esposito, Francesco Di Leva e la regia di Francesco Prisco. Roberto e Marisa sono una coppia di cinquantenni con una figlia che sta per sposarsi. Lui insegna in un’autoscuola, lei fa volontariato in parrocchia occupandosi della rieducazione dei detenuti. La loro vita procede su binari prevedibili, fino a quando Marisa non decide di dare una svolta a quella placida esistenza e di trasferirsi dalla casa dove Roberto è nato e cresciuto a una villetta alla periferia di Napoli, dove si innesca una storia ricca di risate.

La peggior settimana della mia vita, ore 21:15 su Premium Cinema

Film di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Monica Guerritore, Antonio Catania, Alessandro Siani. Paolo ha quarant'anni, vive a Milano, ha un lavoro che gli piace e un amico di nome Ivano che gli farà anche da testimone. Margherita ha trent’anni, fa il veterinario e si porta in dote una famiglia eccentricamente borghese. Commedia italiana senza troppe pretese da gustare con tutta la famiglia.

Match Point, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Un film di Woody Allen, con Jonathan Rhys-Meyers e Scarlett Johansson. Ambientato a Londra, racconta la storia Chris Wilton, uomo in pensione e finanziariamente affranto che diventa allenatore di tennis. Si innamora della sorella di uno dei suoi studenti e diventa dipendente dalle realtà più sottili della vita. Scintille successive volano tra lui e Nora, un'attrice americana in difficoltà. Incapace di contenere la sua brama per lei di lasciar andare la vita lussuosa di una volta, Chris si ritrova a prendere decisioni oscure e terribili. Tra i migliori film di Woody Allen, da non perdere.

Film biografici da vedere stasera in TV

The Silent Man, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film biografico del 2017, diretto da Peter Landesman, con Diane Lane, Kate Walsh, Liam Neeson, Maika Monroe, Marton Csokas e Ike Barinholtz. Un agente dell’FBI diventa la principale fonte anonima di una coppia di scaltri giornalisti che fece scoppiare il caso Watergate. Un film da non perdere per gli amanti del genere e per chi è appassionato di storia e politica americana.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV