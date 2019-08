Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 18 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Rex – Un cucciolo a palazzo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’animazione britannico del 2019 per la regia di Ben Stassen e Vincent Kesteloot. Rex è il cane prediletto dalla Regina d’Inghilterra, ma tra un’avventura e l’altra finisce per perdere il suo status. Viene abbandonato in un canile e sarà costretto ad affrontare molti pericoli per riguadagnare il favore di Sua Maestà.

Film commedia da vedere stasera in TV

Sydney White – Biancaneve al college, ore 21 su Sky Cinema Family

Non perderti questa piacevole commedia del 2007, che dà una veste più moderna, eroica e intraprendente alla principessa Disney Biancaneve. Sydney viene esclusa da una confraternita del college Southern Atlantic, così diventa la paladina dei più deboli sfidando le lobby con i suoi 7 amici emarginati. Regia di Joe Nussbaum, con Amanda Bynes, Matt Long, Sara Paxton, Jack Carpenter e Crystal Hunt.

Poliziotto in prova, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Film del 2014 per la regia di Tim Story, con Kevin Hart, Ice Cube, Tika Sumpter e Laurence Fishburne. Ben è una guardia di sicurezza in un liceo e ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita a dimostrare al detective James, pluridecorato fratello della sua fidanzata Angela, di non essere uno scansafatiche. Dopo essere stato accettato all’accademia di polizia di Atlanta, Ben pensa di essersi guadagnato il rispetto: ma c’è ancora una prova da superare. Un film che mescola elementi comici e scene d’azione per una serata di divertimento all’americana.

I delitti del BarLume – La battaglia navale, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2018 per la regia di Roan Johnson, con Filippo Timi, Stefano Fresi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini e Massimo Paganelli. I vecchi del BarLume si lanciano in una crociata per impedire la costruzione di un resort lungo una delle splendide baie vicine alla loro città. Lì, rinvengono il cadavere di Olga, giovane ucraina col volto sfigurato. Il commissario Fusco investiga servendosi dell’aiutante Beppe, e nel frattempo a Pineta arriva anche uno strano individuo che dice di essere il marito di Olga. Il mistero si infittisce in questo eccellente capitolo dei delitti del BarLume.

Admission - Matricole dentro o fuori, ore 21 su Premium Cinema Emotion

Commedia americana del 2013 per la regia di Paul Weitz, con Tina Fey, Paul Rudd, Nat Wolff, Michael Sheen e Lily Tomlin. Portia è una puritana addetta alle ammissioni all’università di Princeton che, un giorno, incontra l’ex compagno di college John Pressman. Quest’uomo afferma di avere uno studente che potrebbe essere il figlio di Portia, lo stesso che lei tanti anni priva aveva dato in adozione. Il cambiamento radicale a cui andrà incontro la sua esistenza si chiama Geremia, un bambino che con la sua semplice esistenza è in grado di insegnare l’amore.

Film biografici da vedere stasera in TV

The Silent Man, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film biografico del 2017, diretto da Peter Landesman, con Diane Lane, Kate Walsh, Liam Neeson, Maika Monroe, Marton Csokas e Ike Barinholtz. Un agente dell’FBI diventa la principale fonte anonima di una coppia di scaltri giornalisti che fece scoppiare il caso Watergate. Un film da non perdere per gli amanti del genere e per chi è appassionato di storia e politica americana.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Truman Show, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un film di Peter Weir, con Jim Carrey, Laura Linney, Noah Emmerich, Natascha McElhone, Brian Delate, Blair Slater. Truman Burbank nasce ripreso da una telecamera. Per ben trent'anni continuerà ad esser ripreso a sua insaputa, seguito in ogni movimento. Film da vedere per la sua capacità di anticipare tutta la tv dei reality che sarebbe venuta dopo. Originale, profetico e ben interpretato.

Ruth & Alex – L’amore cerca casa, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film USA del 2014 per la regia di Richard Loncraine, con Morgan Freeman, Diane Keaton, Carrie Preston, Cynthia Nixon e Alysia Reiner. Il giovane pittore Alex ha acquistato per lui e Ruth, la moglie, un appartamento malmesso nella periferia di New York. Dopo 40 anni, il quartiere è diventato di moda e il loro appartamento vale una piccola fortuna. Ruth è una maestra in pensione, mentre Alex continua a dipingere. Anche tra di loro, che si amano come il primo giorno, niente è cambiato. I due decidono però di provare a vendere l’appartamento e valutare un drastico cambio di vita.

The Illusionist, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2006, diretto da Neil Burger, con Rufus Sewell, Edward Norton, Jessica Biel, Karl Johnson e Paul Giamatti. Eisenheim è un adolescente innamorato della bella Sophie: la ragazza, però, è promessa sposa del Principe Leopoldo, erede al trono. I due sono costretti a separarsi ed Eisenheim scompare dalla circolazione. Quindici anni dopo, il ragazzo è cresciuto e strega Vienna con spettacoli nei quali mette in mostra le sue incredibili doti di illusionista. Una sera incontra Sophie e l’amore si riaccende, ma il Principe Leopoldo, aiutato dall’Ispettore Generale Uhl, capo della Polizia, fa di tutto per stroncare una volta per tutte la relazione.

Un appuntamento per la sposa, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2016 per la regia di Rama Burshtein, con Noa Koler, Amos Tamam, Oz Zehavi e Irit Sheleg. Michal ha 32 anni. Da dodici, ha abbracciato la fede e ora sta per sposarsi. Un mese prima della cerimonia, durante i preparativi, il futuro sposo le confessa di non essere più innamorato di lei. Michal è sconvolta ma non vuole tornare single: avrà un mese di tempo per mettersi alla prova, tra delusioni e appuntamenti, e riuscire a sposarsi.

Match Point, ore 21:10 su Premium Cinema

Un film di Woody Allen, con Jonathan Rhys-Meyers e Scarlett Johansson. Ambientato a Londra, racconta la storia Chris Wilton, uomo in pensione e finanziariamente affranto che diventa allenatore di tennis. Si innamora della sorella di uno dei suoi studenti e diventa dipendente dalle realtà più sottili della vita. Scintille successive volano tra lui e Nora, un'attrice americana in difficoltà. Incapace di contenere la sua brama per lei di lasciar andare la vita lussuosa di una volta, Chris si ritrova a prendere decisioni oscure e terribili. Tra i migliori film di Woody Allen, da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Sabotage, ore 21 su Sky Cinema Action

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, “Sabotage”, un film del 1996 diretto da Tibor Takács con Mark Dacascos, Tony Todd, Graham Greene, John Neville, James Purcell, Richard Coulter. Michael Bishop, soldato di stanza in Bosnia, nel tentativo di liberare alcuni ostaggi viene ferito gravemente da un uomo misterioso, di nome Sherwood. Alcuni anni dopo, ormai diventato guardia del corpo di un milionario americano, Bishop si trova ad assistere all'omicidio del suo capo, sempre per mano di Sherwood. Un thriller d'azione appassionante con tanta tensione nonostante una sceneggiatura non molto originale.

Hercules – la leggenda ha inizio, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2014 per la regia di Renny Harlin, con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins e Roxanne McKee. Nel 1200 a.C. nell’Antica Grecia, la regina Alcmene si lascia sedurre da Zeus e mette al mondo un figlio, Hercules, il cui destino è quello di rovesciare le tirannie e portare la pace in una terra in difficoltà. Hercules però non sa nulla di chi è e cosa deve fare, e tutto ciò che desidera è l’amore di Hebe, principessa di Creta, promessa sposa di suo fratello.

Film thriller da vedere stasera in TV

Shattered – Gioco mortale, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Regia di Mike Barker. Un film con Pierce Brosnan, Maria Bello, Gerard Butler, Claudette Mink, Emma Karwandy. Neil, Abby e la figlia Sophie sono una famiglia felice: belli, ricchi, innamorati. Ma a un certo punto nella loro vita arriva Ryan, uno psicopatico che vuole il loro denaro e che per questo tiene in ostaggio la figlia Sophie. Dopo un po’ Ryan non si accontenterà solo dei soldi. Un thriller perfettamente riuscito in cui Pierce Brosnan interpreta, per una volta, il ruolo del cattivo.

The Predator, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Shane Black dirige il nuovo capitolo della saga, nel cast: Boyd Holbrook, Jake Busey, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn. Predator, una terribile creatura aliena, fa la sua ricomparsa sulla Terra nei pressi di una piccola cittadina. La sua presenza spinge un ex soldato e una biologa a unire le loro forze a quelle di un gruppo di militari per combattere la minacciosa creatura. Gli alieni tornano a dare la caccia agli umani in questo imperdibile film di fantascienza.

Film horror da vedere stasera in TV

Amityville Possession, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Horror americano del 1982 per la regia di Damiano Damiani, con Burt Young e Rutanya Alda. Una famiglia acquista la casetta di Amityville senza sapere che, tra quelle stanze, si aggira il Demonio in persona. Questi gradualmente prende possesso dei loro corpi, spingendoli verso l’orrore più perverso. Quando si decideranno a contattare un esorcista, potrebbe essere già troppo tardi.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV