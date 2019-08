Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 13 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film horror da vedere stasera in TV

La cosa, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film horror del 2011 diretto da Matthijs van Heijningen Jr., con Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Jonathan Walker, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Eric Christian Olsen. Due ricercatori norvegesi si ritrovano in Antartide, dove devono difendersi da una misteriosa creatura che è in grado di assumere la forma di tutto ciò con cui viene a contatto. Un film ricco di tensione e colpi di scena, per una serata all’insegna delle forti emozioni con Sky.

Final destination 2, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film horror del 2003 diretto da David R. Ellis, con A.J. Cook, Ali Larter, Michael Landes, Tony Todd, David Paetkau e James Kirk. Prima di partire per un viaggio con gli amici, Kimberly Corman ha la premonizione di un terribile incidente. Il suo intervento riesce a salvare la vita di alcune persone, ma presto i superstiti cominciano a morire nei modi più orribili. Per capire cosa sta accadendo e chi si nasconde dietro queste morti, la ragazza si rivolge a Clear, unica sopravvissuta alla strage del volo 180 che ha scelto di vivere in un manicomio.

Film commedia da vedere stasera in TV

The Big Sick - Il matrimonio si può evitare, l'amore no, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia romantica del 2017 diretta da Michael Showalter, con Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano e Anupam Kher. Kumail, comico nato in Pakistan, si innamora di Emily, una studentessa americana. In barba alle loro culture, i due decidono di stare insieme. Purtroppo, Emily contrae una strana malattia che metterà in discussione il suo rapporto e i desideri delle loro famiglie.

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film commedia cult degli anni ’80, diretto da Martin Brest, con John Ashton, Eddie Murphy, Judge Reinhold, Ronny Cox e James Russo. Eddie Murphy è Alex Foley, poliziotto di Detroit che chiede le ferie per poter cercare gli assassini di un suo amico. La pista lo porta a Beverly Hills e ai traffici illeciti di un potente uomo d'affari responsabile della morte dell'amico.

I delitti del BarLume - La tombola dei troiai, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia poliziesca del 2015 diretta da Roan Johnson, con Filippo Timi, Alessandro Benvenuti, Lucia Mascino, Enrica Guidi e Massimo Paganelli. Massimo Viviani si trova al funerale di suo zio quando, nel paese, si diffonde voce che il farmacista è stato assassinato. I vecchietti, campioni di pettegolezzo da osteria, sospettano di un certo Emo, ma il commissario Fusco non è convinta. La pellicola fa parte della serie TV tratta dai romanzi di Marco Malvaldi.

Il viaggio delle ragazze, ore 21.14 Premium Cinema

Film commedia del 2017 diretto da Malcolm D. Lee, con Jada Pinkett Smith, Queen Latifah, Regina Hall, Tiffany Haddish e Larenz Tate. Quattro amiche si mettono in viaggio per ritrovarsi insieme dopo essere state lontane per parecchio tempo. Durante la vacanza danno sfogo ai loro istinti più bassi, tra balli e incontri piccanti.

Ferie d'agosto, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Commedia italiana del 1995 diretta da Paolo Virzì, con Silvio Orlando, Ennio Fantastichini, Laura Morante, Sabrina Ferilli e Piero Natoli. Sull'isola di Ventotene si ritrovano a convivere due gruppi di villeggianti molti diversi tra loro sia per le idee politiche che per il livello di cultura generale. I rapporti non sono facili, ma un incidente che coinvolge un extracomunitario scatena una serie di eventi che faranno emergere vicende personali, amori e rancori.

Semi-pro, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia sportiva del 2008 diretto da Kent Alterman, con Will Ferrell, Woody Harrelson e André Benjamin. Jackie Moon è il proprietario, il coach e un giocatore della Flint Michigan Tropics, una squadretta di basket di fondo classifica, pronta alla scalata alla massima serie.

Febbre da cavallo (versione restaurata), ore 21:00 Comedy Central

Regia di Steno. Un film con Enrico Montesano, Gigi Proietti, Catherine Spaak, Mario Carotenuto, Adolfo Celi, Fernando Cerulli. Bruno Fioretti, detto Mandrake, si barcamena come attore e indossatore, mantenuto dalla barista Gabriella, di cui sperpera i guadagni puntando sulle corse di cavalli. I suoi sodali con il vizio del gioco sono Pomata e Felice. La versione restaurata di una commedia goliardica diventata un cult.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Nelle pieghe del tempo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantasy della Disney, tratto dall’omonimo romanzo del 1963 di Madeleine L’Engle. Diretto da Ava DuVernay, con Oprah Winfrey, Reese Whiterspoon, Chris Pine, Mindy Kaling, Zach Galifianakis, Storm Reid, Deric McCabe e Levi Miller. Un famoso scienziato scompare dopo un esperimento. Sua figlia Meg non si rassegna all'idea di considerarlo morto e si mette alla ricerca del padre.

Film d’azione da vedere stasera in TV

6 Bullets, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2012 diretto da Ernie Barbarash, con Jean-Claude Van Damme, Bianca Bree, Joe Flanigan, Anna-Louise Plowman e Kristopher Van Varenberg. Samson Gallia è un ex mercenario, specializzato nel ritrovamento di bambini scomparsi. Pur essendosi ritirato da ogni attività, viene ingaggiato da un lottatore di arti marziali per ritrovare la figlia scomparsa. Insieme, questi due guerrieri non si fermeranno davanti a nulla per distruggere una rete di vili criminali che predano gli innocenti.

Film thriller da vedere stasera in TV

La ragazza nella nebbia, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller diretto da Donato Carrisi, tratto da un suo romanzo. Con Toni Servillo, Alessio Boni, Jean Reno, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi e Michela Cesco. La sedicenne Anna Lou, brava ragazza dai lunghi capelli rossi appartenente ad una confraternita religiosa molto conservatrice, scompare dal paesino montano di Avechot. A interessarsi del caso è l'ispettore Vogel, che ha una reputazione professionale da salvare e una propensione a fare leva sui mass media.

Un nemico che ti vuole bene, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film thriller diretto da Denis Rabaglia, con Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Mirko Trovato, Sandra Milo e Roberto Ciufoli. Il professore di astrofisica Enzo Stefanellisi soccorre e salva un giovane ferito da un colpo di pistola durante una notte di pioggia. Il ragazzo, che è un killer di professione, decide di dimostrare la sua riconoscenza a Enzo proponendogli di uccidere chi il professore considera il suo peggior nemico. Enzo all’inizio si ritrae, ma poi inizia a guardarsi attorno e le cose cambiano.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Made in Italy, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico diretto da Luciano Ligabue, con Stefano Accorsi, Kasia Smutniak, Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi e Filippo Dini. Riko lavora in una ditta di insaccati a Reggio Emilia. Ha una moglie, Sara, qualche avventura extra coniugale e un figlio che cerca l'autonomia dai genitori. Riko è fondamentalmente un uomo onesto, messo a confronto con un presente in cui la precarietà sembra essere diventata l'unica norma. A distanza di 16 anni, Ligabue torna alla regia con un film malinconico sul trascorrere della vita e sulla precarietà e l’insicurezza della società odierna.

Nicholas Nickleby, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico diretto da Christopher Barry, con Nigel Havers, Derek Godfrey, Derek Francis, Barry Humphries. Tratto dall'omonimo romanzo di Charles Dickens, il film racconta la storia di Nicholas Nickleby, che dopo la morte del padre deve salvare la famiglia, una volta benestante, dalla povertà più assoluta.

La ricerca della felicità, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2006 diretto da Gabriele Muccino, con Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith, Cecil Williams, Kurt Fuller e Brian Howe. Tratta da una storia vera, la pellicola racconta dell’americano Chris Gardner, che da un giorno all’altro si ritrova senza lavoro e senza famiglia, con un bambino a cui badare. L’uomo, che cerca in tutti i modi di sopravvivere e di inseguire i suoi sogni, alla fine troverà la felicità.

Film gialli da vedere stasera in TV

Chinatown, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film giallo del 1974 diretto da Roman Polanski, con Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Perry Lopez, John Hillerman e Darrell Zwerling. Jake Gittes è un ex poliziotto e investigatore privato, assoldato dalla bella bella Evelyn Mulwray per indagare sul presunto adulterio del marito. Durante le sue ricerche, l’uomo finirà con il minacciare gli interessi di personalità influenti di Chinatown, il quartiere cinese di San Francisco.

