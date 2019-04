The Big Sick, un amore… inevitabile

Kumail Nanjiani e Zoe Kazan in The Big Sick

Venerdì 22 marzo alle 21.15 va in onda in prima tv su Sky Cinema Due The Big Sick: Il matrimonio si può evitare, l’amore no, commedia romantica con Kumail Nanjiani e Zoe Kazan.

Venerdì 22 marzo alle 21.15 va in onda in prima visione tv su Sky Cinema Due (canale 302) The Big Sick: Il matrimonio si può evitare, l’amore no, commedia romantica che già dal titolo rivela importanti dettagli sulla propria trama.



Apprezzatissimo da pubblico e critica soprattutto per le performance irresistibili dei due attori protagonisti, il comico americano di origini pakistane Kumail Nanjiani (Sex Tape, Piccoli brividi) e l’attrice americana Zoe Kazan (Revolutionary Road, Ruby Sparks), il film ospita sul set anche una veterana come Holly Hunter.



Lei è Emily, una studentessa che un giorno assiste a uno spettacolo comico di lui, che di nome fa… Kumail, proprio come l’attore che lo interpreta (non a caso Nanjiani è anche sceneggiatore della pellicola). Di origini pakistane, Kumail vorrebbe diventare un comico professionista, ma lavora come autista di Uber.



Non è questa l’unica cosa che Kumail vorrebbe cambiare nella propria vita: il ragazzo, infatti, subisce le pressioni dei genitori musulmani, ai quali non osa rivelare di non essere più credente e che continuano a cercare di organizzargli matrimoni combinati con ragazze di origini pakistane.



Il colpo di fulmine, però, scocca proprio con Emily dopo una notte di passione. Peccato che, proprio temendo la disapprovazione della famiglia, Kumail non sia convinto della relazione, il che rischia di far naufragare la storia d’amore. Tutto cambia quando la ragazza finisce in coma a causa di una misteriosa malattia.



Al contempo spassosa e delicata, irresistibile e toccante, The Big Sick è stata una delle rivelazioni cinematografiche degli ultimi anni, facendo battere i cuori di milioni di spettatori.