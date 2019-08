I migliori film di Kaya Scodelario

Kaya Scodelario è una giovane attrice britannica, nata a Haywards Heath il 13 marzo 1992. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo in televisione, interpretando il ruolo di Effy nella celebre serie tv inglese Skins. Il suo esordio al cinema è avvenuto nel 2009 con Moon, di Duncan Jones, e da allora ha collezionato altre 16 pellicole, compresa Crawl – Intrappolati, film che la vede attualmente al cinema, sotto la guida di Alexandre Aja, che intratterrà gli appassionati del genere in sala ad agosto.

La passione per la recitazione le ha cambiato la vita. Vittima di bullismo da piccola ed affetta da dislessia, è riuscita a lasciarsi tutto alle spalle proprio abbracciando questa vocazione. Tanti i film di spessore cui ha preso parte ed ecco i migliori.

Moon

Cime tempestose

The Truth About Emanuel

Maze Runner

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar

Moon, 2009

Una perla della fantascienza moderna, che non punta su grandi effetti grafici, bensì sulla bravura del suo protagonista, Sam Rockwell, accompagnato dalla voce intrigante e inquietante allo stesso tempo di Kevin Spacey. Il film di Duncan Jones racconta la storia di Sam Bell, collaboratore della Lunar che sta per concludere il suo ciclo di tre anni. Il suo addio alla stazione Selene non sarà però semplice come previsto. Poche settimane prima infatti inizia a vedere qualcosa di strano e, dopo tanto tempo, si ritrova a collegare degli elementi che aveva sempre ignorato.

Cime tempestose, 2011

Adattamento del celebre romanzo di Emily Brontë, che parte dalla bontà di Mr. Earnshaw, che soccorre un giovane ragazzo, portandolo nella propria tenuta, battezzandolo Heathcliff. Il suo arrivo viene osteggiato da Hindley, figlio maggiore di Mr. Earnshaw, mentre la giovane Cathy prova fin da subito una profonda attrazione per lui. Il fragile equilibrio viene stravolto dalla morte del padre, con Hindley che prende le redini della famiglia e “declassa” Heathcliff. Lui e Cathy si allontanano, per poi ritrovarsi anni più tardi, con lei sposata a un altro uomo e in crisi tra i propri doveri e quell’amore mai dimenticato.

The Truth About Emanuel, 2013

Pellicola del 2013 diretta da Francesca Gregorini, che racconta la storia di Emanuel. Si tratta di un’adolescente a dir poco problematica, tormentata dalla morte di sua madre. Proprio il ricordo di lei la porta a interessarsi in maniera quasi morbosa alla sua nuova vicina di casa, Linda, il cui aspetto richiama incredibilmente quello di sua madre.

Maze Runner, 2014-2015-2018

Ha preso parte alla saga di Maze Runner, tratta dai romanzi di James Dashner. Un intricato intreccio di misteri, a partire dal labirinto dal quale il protagonista e i suoi amici devono scappare, passando per il difficile post fuga, fino ad arrivare alla scoperta del reale stato del mondo esterno, diviso tra forze dittatoriali, sopravvissuti e infetti.

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, 2017

Quinto capitolo della celebre saga, nonché ultimo con protagonista Johnny Depp nei panni di Capitan Jack Sparrow. Sulle sue tracce c’è la ciurma fantasma capitanata da Armando Salazar, interpretato da Javier Bardem. Il suo obiettivo è quello di ripulire i mari dalla minaccia pirata. Un cammino come al solito molto tortuoso, che porta Jack ad allearsi con Carina Smyth, ovvero Kaya Scodelario, oltre che Henry Turner che, come il cognome rivela, non è altri che il figlio di Will Turner ed Elizabeth Swan, ovvero Orlando Bloom e Keira Knightley, che tornano a far parte della saga per chiudere il proprio ciclo narrativo.