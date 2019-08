Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 11 agosto

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Left Behind - La Profezia, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione e fantascienza del 2014 diretto da Vic Armstrong, con Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Cassi Thomson, Nicky Whelan e Lea Thompson. Tratto dal primo romanzo della serie “Left Behind”. Sul pianeta Terra domina il caos. Milioni di persone iniziano a scomparire senza lasciare tracce, gli aerei cadono dal cielo, le auto si muovono senza conducenti causando centinaia di incidenti. In questo caos, il pilota Ray Steele fa di tutto per mettere in salvo la vita dei passeggeri a bordo del suo volo. Intanto, la figlia cerca disperatamente la madre e il fratello.

Spider-Man 3, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2007 diretto da Sam Raimi, con Tobey Maguire, Thomas Haden Church, Topher Grace, Kirsten Dunst e James Franco. Tutto sembra filare liscio per Peter Parker e nessun cattivo sembra resistergli. Le cose cambiano quando un meteorite cade nei pressi di New York e un parassita si insinua nel suo costume.

Pacific Rim - La rivolta, ore 21:01 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2018 diretto da Steven DeKnight, con John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi e Burn Gorman. Jake Pentecost, il figlio dell’eroico Stacker Pentecost, non è come suo padre e ha infatti lasciato il corpo speciale di piloti degli enormi robot detti jaeger per vivere alla giornata tra piccoli furti e truffe. Finisce però nei guai per colpa di una ragazzina, Amara Namani, e potrà tirarsene fuori solo se accetterà di partecipare a un programma di addestramento di nuovi piloti. Questa attività sembra diventare inutile quando Liwen Shao annuncia il suo progetto: nuovi jaeger pilotati in remoto come droni. Il suo ex collega Hermann Gottlieb ha invece una diversa invenzione in cantiere: propulsori a base di sangue di kaiju per rendere più rapido l'impiego dei jaeger. Nonostante tutti questi avanzamenti, i piloti e gli scienziati saranno presi in contropiede da un misterioso jaeger che attacca le industrie Shao.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Will Hunting - Genio ribelle, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 1997 diretto da Gus Van San, con Robin Williams, Matt Damon, Stellan Skarsgard e Ben Affleck. Will è un orfano con alle spalle una vita difficile fatta di violenze, che si guadagna da vivere come sguattero al Mit. Un giorno, viene sorpreso mentre risolve un complesso problema matematico lasciato irrisolto su una lavagna da pulire. La sua mente prodigiosa viene immediatamente notata e la sua vita cambia per sempre.

Sunshine - Storia di una famiglia, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1999, diretto da István Szabó, con Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Israel Horovitz e Jennifer Ehle. La pellicola narra le storie di tre generazioni della famiglia ebreo ungherese Sonnenschein, in diversi momenti cruciali della storia europea: l'impero austro ungarico, l'occupazione nazista, il secondo dopoguerra e l’eredità comunista.

Still Alice, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico diretto da Richard Glatzer e Wash Westmoreland, con Julianne Moore, Kristen Stewart, Alec Baldwin, Kate Bosworth e Hunter Parrish. Alice è una docente universitaria molto brillante, con una famiglia unita della quale va fiera. Poco dopo i 50 anni, le viene diagnosticato un Alzheimer presenile su base ereditaria e, in tempi stretti, si trova costretta a lottare per non perdere la memoria di ciò che è stata.

Film musical da vedere stasera in TV

Flashdance, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film musical diretto da Adrian Lyne, con Michael Nouri, Jennifer Beals, Belinda Bauer, Lilia Skala, Sunny Johnson, Kyle T. Heffner. Una bella ragazza di Pittsburgh si guadagna da vivere come operaia in un'acciaieria. Ma il suo sogno è diventare danzatrice classica. Film cult degli anni ’80 che ha incassato in tutto il mondo oltre 200 milioni di dollari, vincitore di un Oscar e due Golden Globe. Da vedere per rivivere una favola moderna e per la colonna sonora diventata un cult.

Film commedia da vedere stasera in TV

La grande fuga del nonno, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia diretto da Elliot Hegarty, con Tom Courtenay, David Walliams, Kit Connor, Samantha Spiro, Rafe Spall e Alice Nokes. Un ragazzo decide di aiutare suo nonno, un ex pilota della WW2 che soffre di alzheimer, a scappare dall'ospizio in cui vive, che è gestito da una donna con secondi fini. Film tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi di David Walliams, emozionante e toccante, da guardare insieme a tutta la famiglia.

Lei è troppo per me, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2010 diretto da Jim Field Smith, con Trevor Eve, Mike Vogel, Lindsay Sloane, Adam LeFevre e Emily Martin. Kirk Kettner è un ragazzo esile e impacciato, impiegato come agente della sicurezza in aeroporto. Esperto nel gestire l’ordine sul lavoro, è al contrario un vero disastro nella vita privata, dove è piantato da una fidanzata petulante. Convinto di essere destinato a una vita senza amore, è folgorato al checkpoint da Molly, bella, bionda e decisa a dire di sì proprio a lui. Salvata dalle attenzioni moleste del suo capo, Molly è attratta dalla gentilezza di Kirk e decide di dargli un appuntamento. Una partita di hockey e una cena romantica dopo, i due ragazzi si innamorano tra lo stupore di amici e familiari, che credono improbabile l’unione di bellezza e ordinarietà. Tra alti e bassi, tra voli da prendere e voli da perdere, Kirk e Molly vinceranno perplessità e scetticismi, facendo strike degli ostacoli.

Anything else, ore 21:15 Premium Cinema

Commedia romantica del 2003 diretto e interpretato da Woody Allen, con Jason Biggs, Christina Ricci, Danny DeVito e Stockard Channing. Jerry Falk si guadagna da vivere scrivendo testi comici per cabarettisti, anche se la sua aspirazione è quella di diventare un famoso romanziere. Ogni giorno si reca a Central Park, dove incontra il professor David Dobel, anche lui autore comico, che gli dà preziosi consigli sulla scrittura. Un giorno Jerry incontra Amanda, una ragazza libera e spregiudicata, e se ne innamora pazzamente. Amore e passione, però, non bastano a tenere in piedi la relazione e il ragazzo chiede aiuto al suo mentore.

Licenza di matrimonio, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Film commedia del 2007 diretto da Ken Kwapis, con Robin Williams, Mandy Moore, Christine Taylor, Eric Christian Olsen e Josh Flitter. Un religioso costringe una coppia di futuri sposi a frequentare uno stancante e stressante corso prematrimoniale al fine di testarne le affinità. Una pellicola piacevole e divertente, per una serata all’insegna del relax.

Un poliziotto alle elementari 2, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Una commedia d’azione del 2016 diretta da Don Michael Paul, con Dolph Lundgren, Bill Bellamy e Darla Taylor. Remake di “Un poliziotto alle elementari”, senza Arnold Schwarzenegger. Un burbero agente dell’FBI viene inviato sotto copertura in una scuola elementare per recuperare delle importanti informazioni rubate. Fingendosi maestro, dovrà sopravvivere nel mondo dell’istruzione e dei bambini.

Film thriller da vedere stasera in TV

Omicidio al Cairo, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2017 diretto da Tarik Saleh, con Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher, Slimane Dazi, Ahmed Selim e Mohamed Yousry. Nouredin è un poliziotto corrotto al Cairo, in Egitto. Si comporta come tanti suoi colleghi, chiedendo soldi ai commercianti per ottenere protezione dalle stesse forze dell’ordine. Per le strade però il clima diventa incandescente, mentre Nouredin, che indaga su un omicidio, scopre gli inquietanti retroscena di un delitto legato ai loschi affari di una élite di intoccabili immuni alla giustizia.

L'amore oltre la guerra, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film thriller del 2016 diretto da David Leveaux, con Lily James e Christopher Plummer. La Gestapo affida al capitano Brandt il compito di spiare le conversazioni del kaiser Guglielmo II, da due decenni in esilio in Olanda, e di una spia inglese infiltrata nel suo staff. Durante la missione, conosce la giovane cameriera Mieke che gli si concede al primo incontro e con cui instaura una relazione. Un giorno, però, la donna gli rivela di essere ebrea.

Dream house, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film thriller del 2011 diretto da Jim Sheridan, con Elias Koteas, Marton Csokas, Taylor Geare, Claire Geare, Rachel Fox e Jane Alexander. Un editore decide di trasferirsi insieme alla moglie e alle due figlie in una casa del New England, dove anni prima si è consumato un efferato omicidio. L’uomo inizia ad allarmarsi quando attorno all’edificio si verificano movimenti sospetti.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Darkest Minds, ore 21.15 Sky Cinema Uno +24

Film di fantascienza del 2018 diretto da Jennifer Yuh Nelson, con Amandla Stenberg, Mandy Moore, Gwendoline Christie, Patrick Gibson e Harris Dickinson. Pellicola tratta dalla serie di romanzi di Alexandra Bracken. Una malattia improvvisa uccide nel mondo migliaia di bambini, mentre lascia i sopravvissuti con degli straordinari superpoteri. Il governo tenta di estirpare il virus, ma senza successo. Così rinchiude i bambini vivi in un campo di lavoro, facendoli crescere lontano dal resto della popolazione. Una di loro, Ruby, riuscirà a fuggire dal campo e dovrà tentare in tutti i modi di sopravvivere tra amici e nemici.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV