Programmi TV da non perdere stasera, domenica 11 agosto

Programmi TV in onda stasera

Lady Diana: la biografia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno vediamo la prima parte di “Lady Diana: la biografia”. Lady Diana è stata un'importante figura della scena mondiale. Conosciuta per la compassione, lo stile e il carisma, ma anche per il suo difficile matrimonio e rapporto con i reali d'Inghilterra.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

Sono Gassmann! Vittorio re della commedia, ore 21:15 Sky Arte

Vittorio Gassman rievocato nel suo intenso percorso di protagonista del cinema e del teatro. Ripercorriamo vita e carriera dell'attore con particolare riferimento agli anni d'oro dei film della "commedia all'italiana".

TIR ritroverò!, ore 21:00 Blaze

Su Blaze torna “TIR ritroverò” il reality americano che segue un gruppo di cacciatori di taglie che recuperano rimorchi rubati e, in alcuni casi, anche veicoli o carichi di rimorchi.

Battistology 3 - Tempi moderni, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista ci guida attraverso i tempi moderni supportato da tre rubriche dedicate a cucina, guida e matrimonio. Maurizio incontra il Giappone e insegna a trovare il socio perfetto.

100% Sexy, ore 21:00 lei

Alle 21:00 su lei, la seconda stagione di “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Giappone: viaggio tra le meraviglie, ore 20:55 National Geographic

Una miniserie che esplora uno dei territori più incredibili del pianeta: il Giappone. Terra di tradizioni e modernità, il Paese lotta contro i terribili terremoti che lo colpiscono frequentemente.

Universo ai raggi X, ore 21:05 Discovery Science

Una teoria rivoluzionaria ritiene che nell'Universo tutto sia un ologramma, inclusi gli umani. Scopriamo se esistono prove a sostegno di questa tesi.

Genova. Il ponte spezzato, ore 21:00 History

l parere degli esperti, che analizzano le macerie, si intreccia con le testimonianze dei sopravvissuti e dei soccorritori per far luce sul crollo del ponte Morandi.

Destination Wild, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nel cuore del sud est dell'Alaska, la Glacier Bay è un paradiso selvaggio di oceano e ghiaccio. Osserviamo le abitudini di orsi bruni, aquile, megattere e altre straordinarie creature che vivono in questo luogo così affascinante.

Serie TV in onda stasera

Vice, ore 21:15 Sky Atlantic

Per il ciclo Il Racconto del Reale, va in onda su Sky Atlantic “Vice - Ritorno alla Corea del Nord & California in fiamme”. La situazione in Corea del Nord dopo lo storico summit con Trump e quella in California in seguito ai numerosi incendi.

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo la prima stagione di “Magnum P.I.”, il remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

800 words, ore 21:00 Fox life HD

Su Fox life HD alle 21:00 rivediamo la seconda stagione di “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della seconda stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Forever, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo invece “Forever”, la serie fantasy-poliziesca con protagonista il dottor Henry Morgan, medico legale di New York che ha oltre 200 anni ed è immortale. Ogni volta che muore, il suo corpo scompare e l'uomo "rinasce", nudo, nelle acque dell'East River.

Splitting up together, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo la prima stagione di “Splitting up together”, la serie tv che segue le vicende di una coppia che, dopo il divorzio, improvvisamente si riappacifica. La coppia ha tre figli che vivono in casa con un genitore a settimane alterne, mentre l'altro vive nell'appartamento del garage sul retro della casa.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, altri due episodi di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “Condizioni di utilizzo”.

LA to Vegas, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 rivediamo la serie tv che segue le vite dell'equipaggio e dei passeggeri di una compagnia aerea low cost denominata “Jackpot Airlines”, che effettua voli regolari da venerdì a domenica da Los Angeles a Las Vegas dove accadono episodi alquanto esclusivi.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Griffin, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox, tornano le vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv, i Griffin. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Top Wing, ore 20:45 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Top Wing”, la serie animata che racconta le avventure di quattro uccelli molto coraggiosi: Swift, Penny, Brody e Rod. I pennuti abitano Big Whirl Island e sono cadetti all'Accademia Top Wing.

Victorious, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e il re dei Goblin, ore 21:00 Boomerang

L'incredibile Krudsky, un fallito mago del carnevale, ha rubato la magia della luce alla principessa delle fate.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

