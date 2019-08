Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 9 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Pupazzi senza gloria, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Esilarante commedia del 2018 diretta da Brian Henson, con Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph, Joel McHale e Leslie David Baker. A Los Angeles umani e peluches convivono pacificamente finché un giorno i membri di un famoso show di pupazzi degli anni Novanta, la Happytime Gang, cominciano a essere assassinati uno dopo l’altro. La poliziotta umana Conni Edwards e il detective privato pupazzo Philip Phillips (doppiato da un esilarante Maccio Capatonda) vengono incaricati di risolvere il caso e di catturare il colpevole.

Il grande freddo, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film commedia del 1983 diretto da Lawrence Kasdan, con Tom Berenger, Glenn Close, William Hurt, Jeff Goldblum, Kevin Kline e Kevin Costner. Il misterioso suicidio di un vecchio compagno di college diventa l’occasione per una riunione di vecchi amici. La nostalgia dei bei tempi andati e la voglia di ricominciare fanno da sfondo a vicende di rapporti umani che si intrecciano e si sfaldano con apparente semplicità.

Diverso da chi?, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 2009 diretto da Umberto Carteni, con Luca Argentero, Claudia Gerini, Filippo Nigro e Francesco Pannofino. Piero è un politico di sinistra dichiaratamente gay: vive a Trieste da molti anni con il fidanzato, Remo, e rappresenta gli omosessuali in politica. Quando viene candidato sindaco con l’intento di non sottrarre voti al candidato favorito, viene affiancato da Adele, esponente centrista dell’ala cattolica, con idee politiche decisamente lontane dalle sue. Eppure, tra i due scoccherà una scintilla.

Il tuttofare, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia del 2018 scritta e diretta da Valerio Attanasio, con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci e Clara Maria Alonso. La pellicola narra la storia di Salvatore Toti Bellastella, avvocato e capo di uno degli studi legali più importanti d’Italia. Sotto la sua direzione lavora il giovane Antonio Bonocore, un bravo praticante che Salvatore utilizza come suo tuttofare. Quando il giovane praticante supera infine l’esame d’avvocato con ottimi risultati, per premiarlo della sua dedizione, Salvatore decide di fargli un’offerta di lavoro imperdibile: un contratto da diecimila euro al mese presso il suo studio, che gli assicuri anche il coinvolgimento nelle cause più importanti. In cambio, però, Antonio dovrà sposare l’amante di Bellastella, Isabel, una ragazza argentina che ha bisogno della cittadinanza italiana.

Una vita da gatto, ore 21:01 Premium Cinema +24 HD

Commedia fantasy del 2016 diretta da Barry Sonnenfeld, con Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell, Cheryl Hines e Mark Consuelos. Tom Brand è un uomo d’affari ossessionato dal lavoro, poco dedito alla vita di famiglia e ai propri figli. A seguito di un incidente, si ritrova intrappolato nel corpo di un gatto e, in questa nuova veste, deve cercare in tutti i modi di recuperare l’affetto dei familiari.

Tandem, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2000 diretta da Lucio Pellegrini, con Fabrizia Sacchi, Maddalena Maggi, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Catherine Spaak. Una studentessa e un musicista vivono un momento difficile del loro rapporto e decidono di rivolgersi a due diversi psicologi, una donna e un uomo, a loro volta fidanzati. I problemi dei due ragazzi si riversano sui due terapeuti e entrambe le coppie entrano in crisi. Una commedia leggera, incentrata sulle nevrosi dell’amore moderno e sulla psicologia spicciola a buon mercato.

Film biografici da vedere stasera in TV

The Imitation Game, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico e drammatico del 2014 diretto da Morten Tyldum, con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong e Rory Kinnear. La pellicola racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del Ventesimo secolo, considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer, fino alla sua precoce e tragica scomparsa.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Trainer, ore 21:00 Sky Cinema Family

Imperdibile film d’animazione di Dean DeBlois e Chris Sanders. In un villaggio di grandi e forzuti vichinghi, Hiccup è secco e inadatto al combattimento, con una spiccata passione per la costruzione di macchinari. Si ritroverà ben presto a scoprire che i draghi non sono terribili nemici da combattere e accenderà la miccia del possibile cambiamento.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Black Sea, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’avventura del 2015 diretto da Kevin Macdonald, con Jude Law, Scoot McNairy, Tobias Menzies, Grigoriy Dobrygin e Ben Mendelsohn. Dopo il licenziamento, Robinson decide di riscattarsi con un'impresa straordinaria: vuole recuperare l'immenso carico d'oro contenuto in un sommergibile tedesco che giace sul fondo del Mar Nero dal 1941.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Domestics, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller diretto da Mike P. Nelson, con Kate Bosworth, Tyler Hoechlin, Lance Reddick, Sonoya Mizuno e Brad Leland. La Terra è stata vittima di una guerra batteriologica e i sopravvissuti si ritrovano a fare i conti con la nuova realtà. Gang spietate dominano gli Stati Uniti in assenza di qualunque tipo di controllo governativo e si contendono il territorio senza risparmiarsi crudeltà di ogni genere. Mark e la moglie Nina, una volta normale coppia borghese, cercano di sopravvivere ritrovando la loro sicurezza.

Bent - Polizia criminale, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film thriller del 2018 diretto da Bobby Moresco, con Karl Urban, Sofia Vergara, Andy Garcia, John Finn e Grace Byers. Danny, ex detective della narcotici finito nei guai, esce di prigione con un piano per vendicarsi di chi ha incastrato e ucciso il suo collega. Attraverso una serie di ricerche personali, arriverà a confrontarsi con una spietata agente governativa e il suo mentore, un poliziotto in pensione in eterna lotta contro la corruzione.

Zodiac, ore 21:14 Premium Cinema

Film thriller del 2007 diretto da David Fincher, con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Anthony Edwards, Brian Cox e Elias Koteas. La pellicola è tratta da una storia vera e ripercorre le indagini svolte per scoprire l’identità del famoso serial killer Zodiac, che terrorizzò la comunità di San Francisco alla fine degli anni Sessanta.

Il ragazzo della porta accanto, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Film thriller del 2005 diretto da Rob Cohen, con Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Ian Nelson, John Corbett e Kristin Chenoweth. Claire Peterson è un’insegnante bella e disperata, a causa della separazione dal marito Garrett che la tradisce. Il suo umore cambia quando nella casa accanto arriva Noah Sandborn, un aitante diciannovenne rimasto orfano e accolto da un vecchio prozio. Tra i due si instaura un’attrazione proibita che finisce con l’andare troppo oltre.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Great Raid - Un pugno di eroi, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film d’azione del 2005 diretto daJohn Dahl, con Benjamin Bratt, James Franco, Robert Mammone, Max Martini e James Carpinello. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale cinquecento soldati americani vengono fatti prigionieri in un campo. Dopo tre anni, un gruppo di loro inizierà una missione per la liberazione e per far ritorno a casa, dove non si hanno più notizie e si sono perse ormai tutte le speranze.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La foresta dei sogni, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2015 diretto da Gus Van Sant, con Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Naomi Watts, Katie Aselton e Jordan Gavaris. Arthur si reca in escursione ad Aokigahara, un posto meglio conosciuto come il mare degli alberi: una fitta e misteriosa foresta alla base del monte Fuji, in Giappone, dove la gente va a riflettere sulla vita e sulla morte. Dopo aver trovato il luogo giusto per togliersi la vita, Arthur incontra Takumi, un uomo che a sua volta ha perso la propria strada. Insieme, i due, cercano un cammino verso la sopravvivenza e il ritorno a casa.

Film horror da vedere stasera in TV

Non aprite quella porta, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film horror del 2003 diretto da Marcus Nispel, con Jessica Biel, Jonathan Tucker, Eric Balfour, Erica Leerhsen, Mike Vogel e Lauren German. Remake dell'agghiacciante omonimo classico del 1974 firmato da Tobe Hooper, la pellicola riporta in scena Faccia di Pelle, il poeta della motosega, con famiglia cannibale al seguito. Un film imperdibile per gli amanti del genere.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV