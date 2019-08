Film stasera in TV: da non perdere oggi, giovedì 8 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Bent – Polizia criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2018 per la regia di Bobby Moresco, con Karl Urban, Sofia Vergara, Andy Garcia, John Finn e Grace Byers. Danny, ex detective della narcotici finito nei guai, esce di prigione con un piano per vendicarsi di chi ha incastrato e ucciso il suo collega. Attraverso una serie di ricerche personali, arriverà a confrontarsi con una spietata agente governativa e il suo mentore, un poliziotto in pensione in eterna lotta contro la corruzione.

Sleeper – Doppia identità, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Un film di Philippe Gagnon. Con Kara Killmer, Brett Donahue, Mylène Dinh-Robic, Rayisa Kondracki, Joe Cobden. La vita di una donna prende una piega inaspettata quando scopre che suo marito, a cui è legata da anni, è una spia russa in incognito: la realtà è che è un uomo molto pericoloso. Un thriller con una trama avvincente ma poco originale. Per una serata senza troppe pretese.

Il mio amico Nanuk, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Regia di Brando Quilici, Roger Spottiswoode. Un film con Dakota Goyo, Goran Visnjic, Bridget Moynahan, Peter MacNeill, Kendra Leigh Timmins. Luke vive nella regione artica. Il padre è morto annegato fra i ghiacci e la madre, che è una ricercatrice, cerca di proteggere lui e la sorella Abby da ogni pericolo. Un giorno un'orsa bianca si avvicina alla città di Devon e le forze dell'ordine la narcotizzano e la trasportano presso il lontano Cape Resolute. L'orsa aveva con sé un cucciolo che viene ritrovato da Luke. Da quel momento il ragazzo farà il possibile per ricongiungere il piccolo, che ribattezzerà con il nome Nanuk (in lingua inuit significa "orso vagabondo"), con la sua mamma. Una bella favola ecologista con un gran messaggio d’amore e rispetto nei confronti della natura.

Film commedia da vedere stasera in TV

La signora in rosso, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Deliziosa commedia americana del 1984 per la regia di Gene Wilder con lui come protagonista insieme a Kelly LeBrock, Charles Grodin e Joseph Bologna. Teddy è un impiegato pubblicitario di San Francisco che rimane affascinato da una notevole ragazza vestita di rosso che, ironia della sorte, incontra anche nel suo stesso ufficio. Le telefona senza rendersi conto di star parlando con una collega di lavoro a cui non è sentimentalmente interessato, dando il via ad una serie di esilaranti equivoci che vi strapperanno un sorriso. Il film ha vinto un Premio Oscar e un Golden Globe per il suo tema musicale, “I Just Called to Say I Love You”, brano scritto e interpretato da Stevie Wonder.

Notting Hill, ore 21 su Comedy Central

Celeberrima commedia del 1999 diretta da Roger Michell, con Hugh Grant e Julia Roberts protagonisti. Il timido William Thacker gestisce una piccola libreria nel quartiere londinese di Notting Hill. È proprio lì che un giorno entrerà Anna Scott, gran diva di Hollywood. Tra i due è subito colpo di fulmine, ma la storia non è tra le più semplici da portare avanti. Una commedia sentimentale ricca di ironia e ben bilanciata, in cui non manca una certa articolazione psicologica dei personaggi. Squisita la coppia Hugh Grant e Julia Roberts.

Un’ottima annata – a Good Year, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Commedia americana del 2006 per la regia di Ridley Scott, con Russell Crowe, Marion Cotillard, Abbie Cornish, Albert Finney e Didier Bourdon. Max Skinner, uomo d’affari inglese, torna in Provenza per assistere ai funerali dello zio Henry che lo ha cresciuto. Nel Sud della Francia lo attendono però i ricordi, un passato ingombrante e una splendida locandiera, figlia illegittima dello zio, che potrebbe avanzare pretese sui vigneti.

The Karate Kid – La leggenda continua ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2010 per la regia di Harald Zwart, con Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson, Wenwen Han e Rnagguang Yu. Dre Parker è un ragazzino di Detroit di 12 anni cui tocca trasferirsi a Pechino, dove la madre deve recarsi per lavoro. Giunto nella sua nuova scuola, Dre si innamora subito della compagna di scuola Mei Ying, ricambiato. La cosa non va giù al bullo locale, che si impone su Dre – il quale dovrà apprendere il kung fu per difendersi e proteggere la sua serenità.

Kick–ass 2, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Regia di Jeff Wadlow. Un film con Aaron Johnson, Christopher Mintz-Plasse, Chloe Moretz, Nicolas Cage, John Leguizamo. Kick Ass è felice di essersi unito ad una squadra di supereroi, nonostante Hit Girl manchi all'appello. Ma un'altra squadra, capitanata dal paranoico The Mother Fucker, lo cerca per ucciderlo. Sfacciataggine pop e colori saturi per il sequel di “Kick-Ass”.

Semplicemente una favola, ore 21 su Sky Cinema Romance

Regia di Ernie Barbarash con Merritt Patterson, Jack Donnelly, Samantha Bond, Rhea Bailey, Cian Barry, Christopher Bowen, Ryan Ellsworth, Dixie Egerickx. Durante una vacanza in Europa, la giovane Maggie incontra Adrian, un affascinante uomo del posto, che si rivela essere un principe. Una commedia sentimentale per sognare a occhi aperti. Adatta agli animi più romantici.

Una vita da gatto, ore 21:15 su Premium Cinema

Alle 21.15 su Premium Cinema, “Una vita da gatto”, film del 2016 con Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell, Cheryl Hines, Mark Consuelos diretto da Barry Sonnenfeld. Un uomo d’affari ossessionato dal lavoro rimane intrappolato nel corpo di un gatto e viene adottato dalla sua stessa famiglia. Una commedia gradevole dall’atmosfera disneyana che riesce a far sorridere tutta la famiglia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Emoji – Accendi le emozioni, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2017 diretto da Anthony Leondis. Nello strano mondo di Messaggiopolis, il paese abitato dagli emoji delle applicazioni di messaggistica, vivono i protagonisti di questa strana avventura. Ogni emoji ha una sola espressione tranne Gene, che vuole diventare come tutte le altre e chiederà aiuto all’amico Gimme-5 e all’hacker Rebel per trovare il Codice e salvare Gene. Un film divertente per tutta la famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Tracers, ore 21 su Sky Cinema Action

Film d’azione americano del 2014 per la regia di Daniel Benmayor, con Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos, Rafi Gavron, Adam Rayner e Luciano Acuna Jr. Bike messenger di New York, Cam è il migliore nel suo mestiere. Purtroppo sulle sue spalle grava un pericoloso debito con criminali mafiosi. Quando si imbatte in Nikky, una avvenente sconosciuta, viene immediatamente sedotto dal mondo del parkour.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’altra metà della storia, ore 21 su Sky Cinema Drama

Regia di Ritesh Batra. Un film con Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter, Michelle Dockery, Matthew Goode. Tony Webster è un settantenne divorziato titolare di un negozietto in cui si vendono e riparano vecchie macchine fotografiche. Sua figlia sta per avere un figlio in seguito a un'inseminazione artificiale, perché non vuole aver un partner. Un giorno, Tony riceve una lettera da uno studio notarile che l'informa che la madre di Veronica, una sua fiamma dei tempi del liceo, gli ha lasciato un diario in eredità. Tratto dal romanzo di Julian Barnes “Il senso di una fine”, vincitore del Book Prize, “L’altra metà della storia” è un film molto british reso ancora più interessante dall’interpretazione dei protagonisti.

Vi presento i nostri, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Un film di Paul Weitz con Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson, Jessica Alba, Dustin Hoffman. Gaylord “Greg” Fotter e Pam Byrnes sono felicemente sposati e da poco genitori di due bambini. Quando nonno Jack sfiora l’infarto, la preoccupazione di trovare un degno erede al suo ruolo di “padrino” e pastore della famiglia ricade sulle spalle di Greg con tutto il peso e l’ansia di cui solo il padre di sua moglie sa caricarlo. Terzo film della serie, gag divertenti e feeling tra gli attori per delucidare lo smalto dei precedenti.

La foresta dei sogni, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film americano del 2015 per la regia di Gus Van Sant, con Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Naomi Watts, Katie Aselton e Jordan Gavaris. Arthur si reca in escursione ad Aokigahara, un posto meglio conosciuto come il mare degli alberi: una fitta e misteriosa foresta alla base del monte Fuji, in Giappone, dove la gente va a riflettere sulla vita e sulla morte. Dopo aver trovato il luogo giusto per togliersi la vita, Arthur incontra Takumi, un uomo che a sua volta ha perso la propria strada. Insieme, i due, cercano un cammino verso la sopravvivenza e il ritorno a casa.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Blade Runner 2049, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Regia di Denis Villeneuve. Un film con Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Dave Bautista. L'agente K è un Blade Runner della polizia di Los Angeles, nell'anno 2049. Sono passati trent'anni da quando Deckart faceva il suo lavoro. I replicanti della Tyrell sono stati messi fuori legge, ma poi è arrivato Niander Wallace e ha convinto il mondo con nuovi "lavori in pelle": perfetti, senza limiti di longevità e soprattutto obbedienti. Degno sequel del film cult di Ridley Scott, il film ne conserva la profondità e la forza emozionale.

Film horror da vedere stasera in TV

Jason X- Morte Violenta, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Horror fantascientifico americano del 2001 per la regia di James Isaac, con Kane Hodder, Lexa Doig, Chuck Campbell, Lisa Ryder e Peter Mensah. XXV Secolo: da tempo la Terra non è più abitabile e gli umani si sono trasferiti nello spazio. Una colonia riceve due corpi conservati criogenicamente e li scongela, ma uno dei due appartiene al serial killer Jason Voorhees.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV