Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 8 agosto

Cuochi d’Italia, ore 20:25 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:25 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

X Factor - Il sogno, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

In attesa di vedere la nuova edizione di X Factor, va in onda su Sky Uno una maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky. Nella puntata di stasera, la seconda parte del meglio delle audizioni 2015.

La regina dei Narcos, ore 21:05 Crime investigation

Griselda Bianco, nota come “la madrina”, è riuscita a sfuggire alla legge per più di 10 anni. La donna è sospettata di diversi omicidi avvenuti durante il trasporto di cocaina dalla Colombia verso gli Stati Uniti.

Artisti contro, ore 21:15 Sky Arte HD

Certe rivoluzioni nella storia dell'arte derivano dalla competizione tra artisti geniali. Dal Rinascimento all'arte moderna, scopriamo le rivalità tra i protagonisti della pittura. Nell'episodio: Michelangelo e Leonardo.

I guerrieri dell’asfalto, ore 21:00 Blaze

Cingolati, maxi truck e bestioni della strada, si scontrano nelle gare di velocità più folli che abbiate mai visto. Durante la settimana sono normali camionisti, nel weekend si trasformano in veri e propri guerrieri dell’asfalto!

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete. Oggi raccontiamo il primato di McAllen, la città del Texas con il più alto tasso di obesità degli USA. Dal lato opposto, la storia di Emma Woolf e della sua anoressia.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

1969: primo piede sulla Luna, ore 20:55 National Geographic

La NASA ha perso i contatti con Spirit nel 2011 e con Opportunity nel 2018. Analizziamo i risultati dei due intrepidi esploratori del Pianeta Rosso.

America: vero o falso?, ore 21:05 Discovery Science

Continua su Discovery Science la nuova serie che ci aiuta a far luce in modo divertente sui fatti e le tradizioni più controverse della cultura americana.

Enigmi alieni - Buchi neri sulla terra?, ore 21:00 History

Un elemento potrebbe essere la chiave per scoprire il futuro dell'umanità? Il fisico Bob Lazar illustra la sua teoria in merito all'elemento 115.

L’oasi degli animali, ore 21:00 Nat Geo Wild

Osserviamo il lavoro dei dipendenti di uno degli zoo più grandi e famosi del mondo: il Wilds Columbus Zoo and Aquarium. Allo zoo numerosi animali hanno la febbre. Intanto, il programma di ripopolazione dei ghepardi prosegue. Inoltre, il team deve occuparsi di una situazione delicata.

Serie TV in onda stasera

Il Trono di spade, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vediamo in replica la stagione finale de “Il Trono di spade”. La serie televisiva è ambientata in un grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos).

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox due episodi della prima stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

The Intern - 1^ TV, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 va in onda la quarta stagione di “The Intern”, la serie tv francese creata da Laurent Burtin e Isabel Sebastian. Dopo un errore giudiziario che l'ha portata dietro le sbarre, Constance Meyer ha deciso di cambiare vita. A 50 anni, era contadina e sindaco del suo paese ed ora è una studentessa presso l'École nationale de la magistrature.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium rivediamo la seconda stagione di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Chicago Med, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories continuano gli episodi della quarta stagione di “Chicago Med”, la serie tv spin-off di Chicago fire. Ambientata in un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center, racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico.

LA to Vegas, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 rivediamo anche la serie tv che segue le vite dell'equipaggio e dei passeggeri di una compagnia aerea low cost denominata “Jackpot Airlines”, che effettua voli regolari da venerdì a domenica da Los Angeles a Las Vegas dove accadono episodi alquanto esclusivi.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Alle ore 21:00 su Fox Animation altri episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids vediamo “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

SpongeBob, ore 20:45 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

The Reef - Amici per le pinne, ore 21:00 Boomerang

Tay, un giovane pesce di Boston, perde tragicamente i genitori nella rete di un pescatore. Distrutto, Tay mantiene la promessa fatta alla madre di viaggiare verso la barriera corallina.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Polli spaziali nello spazio, ore 21:05 Disney XD

Alle 21:05 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

