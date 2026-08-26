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Eros Ramazzotti operato alle corde vocali, concerti rinviati al 2027

Musica
©IPA/Fotogramma

A poche settimane dall’inizio di Una Storia Importante World Tour, il cantautore romano, 62 anni, è stato costretto a fermarsi. Ora dovrà dedicare i prossimi mesi alla riabilitazione e, quindi, dovrà posticipare di alcuni mesi gli appuntamenti che aveva programmato negli Stati Uniti e in America Latina

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A poche settimane dall’inizio del nuovo tour mondiale Una Storia Importante World Tour, Eros Ramazzotti, 62 anni, è stato costretto a fermarsi dopo un’operazione alle corde vocali. In una serie di Instagram Stories, il cantautore romano ha infatti annunciato che dovrà dedicare i prossimi mesi alla riabilitazione e che, di conseguenza, dovrà posticipare di alcuni mesi i concerti che aveva programmato negli Stati Uniti e in America Latina. “L'intervento alle corde vocali è andato bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato", ha scritto in lingua italiana, spagnola e inglese. “Il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in America e Sud America, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027. Ci incontreremo più forti e uniti di prima”.

UN ANNUNCIO A SORPRESA

L’annuncio di Eros Ramazzotti è arrivato a sorpresa, dal momento che i preparativi per l’inizio del tour Una Storia Importante World Tour erano già in corso da settimane. Il cantautore romano aveva inoltre concluso da circa due mesi le tappe europee, durante le quali, tra l’11 febbraio e il 27 giugno 2026, aveva riempito le arene di Parigi, Strasburgo, Bruxelles, Monaco, Oslo, Francoforte, Praga, Barcellona e Madrid e, in Italia gli stadi principali, da San Siro a Milano al Diego Armando Maradona a Napoli, fino all’Olimpico a Roma e all’Allianz Stadium a Torino. Poi, dopo appena quattro mesi di pausa, Ramazzotti avrebbe dovuto raggiungere il Canada per la prima data del nuovo tour mondiale, inizialmente in programma il 16 ottobre a Toronto. Da lì, tra ottobre e novembre, avrebbe poi dovuto fare tappa a Boston, New York, Chicago, Miami e Los Angeles e, in seguito, si sarebbe dovuto sposare in America Latina, dove si sarebbe dovuto esibire in Messico, Colombia, Cile, Perù, Argentina, Brasile e Costa Rica. Ora, invece, l’artista tornerà sul palco il 1° aprile 2027 in Lussemburgo e proseguirà in Belgio, Germania, Svizzera, Francia e Spagna, fino a tornare in Italia a maggio e a chiudere la parte europea del tour il 25 maggio a Vienna. Dopo l’estate, recupererà invece i concerti ora rimandati, che andranno dal 24 settembre 2027 a Toronto, in Canada, al 9 novembre 2027, a San Paolo, in Brasile.

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IL NUOVO CALENDARIO

Ecco il nuovo calendario di Una Storia Importante World Tour di Eros Ramazzotti:

 

24 settembre 2027 - Toronto, Coca Cola Coliseum 

26 settembre 2027 - Montreal, Place Bell

29 settembre 2027 - Boston, Boch Center Wang Theatre 

02 ottobre 2027 - New York, Radio City Music Hall

05 ottobre 2027 - Chicago, Rosemont Theatre 

08 ottobre 2027 - Miami, Kaseya Center

13 ottobre 2027 - Houston, Smart Financial Centre

16 ottobre 2027 - Los Angeles, Youtube Theater 

20 ottobre 2027 - Monterrey, Arena Monterrey 

23 ottobre 2027 - Messico, Arena CDMX 

28 ottobre 2027 - Bogotà, Movistar Arena 

30 ottobre 2027 - Lima, Arena 1

03 novembre 2027 - Santiago, Movistar Arena 

06 novembre 2027 - Buenos Aires, Movistar Arena 

09 novembre 2027 - San Paolo, Vibra Sao Paulo

 

Tutti i biglietti già acquistati restano validi per le nuove date, ad eccezione di quelli per il concerto di New York. I concerti di Guadalajara e San Josè sono stati annullati.

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