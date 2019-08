Il sole è anche una stella: trama, trailer, cast del film

Gli amanti dei film di genere romantico avranno pane per i propri denti in sala ad agosto. È infatti giunto Il sole è anche una stella, film che si divide equamente tra il sentimentale e il drammatico. Diretto da Ry Russo-Young, garantisce 120 minuti di puro coinvolgimento emotivo. Alla base di questo lavoro vi è il romanzo della celebre scrittrice Nicola Yoon, che vede nuovamente al cinema alcuni dei suoi personaggi dopo Noi siamo tutto, del 2017.

I protagonisti scelti per la pellicola sono Charles Melton e Yara Shahidi. Visi giovani e coinvolgenti, noti al pubblico più giovane per alcuni ruoli sul piccolo schermo. L’alchimia tra i due non manca, come evidenziato dal trailer del film. Un’ottima colonna sonora accompagna queste due anime in una giornata all’insegna del destino. È proprio questo che li fa incontrare, per poi restare insieme grazie a un’inspiegabile scintilla. Sono così diversi eppure attratti l’uno dall'altra in maniera inconsapevole. Il tempo però non è infinito e spesso la vita gioca dei brutti scherzi.

Il sole è anche una stella: la trama

Natasha Kingsley è una giovane donna particolarmente pragmatica. È giunta a New York dalla Jamaica e ora si sente a casa per le vie della metropoli più importante al mondo. Come tutti i giovani se ne va in giro immersa nei propri pensieri, con le cuffie che le portano musica nelle orecchie e la distraggono da quanto accade intorno. Com’è chiaro dal trailer, il destino corre in suo soccorso nel momento in cui un’auto sta per investirla. A tirarla via da un tremendo incidente è Daniel Bae. I loro sguardi si incrociano e qualcosa di magico si sprigiona intorno a loro.

Lui non intende lasciarla andare via. È un vero e proprio romantico e crede nell’amore a prima vista. Non sa nulla di lei ma è certo di volerla conoscere a fondo e di averla nella sua vita. Lei è titubante ma si lascia convincere, ritrovandosi così a vivere la giornata più bella della sua vita.

Anche il vero amore però è costretto a confrontarsi con la vita reale, ricca di ostacoli. Il permesso di soggiorno di Natasha è scaduto e dovrà tornare nel suo Paese d’origine. New York è però casa sua e ora ha anche un altro motivo per restare, Daniel. Entrambi provano a lottare, con lui che prova a farle vedere il mondo con i suoi occhi. Ciò che c’è tra loro è reale e poco conta se i due hanno vissuto insieme soltanto un giorno.

Il sole è anche una stella: il cast

Per il ruolo di Daniel Bae è stato scelto Charles Melton, giovane attore classe 1991. Questa per lui è la grande chance al cinema. Non si tratta del suo esordio assoluto ma è il primo grande ruolo da protagonista. Il pubblico più giovane sa bene chi sia, avendolo apprezzato nella serie Tv Riverdale, nella quale è divenuto un personaggio fisso. Sul piccolo schermo ha inoltre collaborato a Glee, prendendo parte a un solo episodio, e ad American Horror Story.

La protagonista femminile è Yara Shahidi, che interpreta Natasha Kingsley. Anche lei è un’attrice molto giovane, nata nel 2000. I primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi in passerella, come modella. Ha poi debuttato al cinema con Immagina che, al fianco di Eddie Murphy. Con questo ruolo ha conquistato lo Young Artista Award.

In seguito è stata sul set di Salt con Angelina Jolie, ma il pubblico la conosce soprattutto per due serie, Black-ish e il suo spin-off Grown-ish.