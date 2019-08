Film stasera in TV: da non perdere oggi, mercoledì 7 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

The Karate Kid – La leggenda continua, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2010 per la regia di Harald Zwart, con Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson, Wenwen Han e Rnagguang Yu. Dre Parker è un ragazzino di Detroit di 12 anni cui tocca trasferirsi a Pechino, dove la madre deve recarsi per lavoro. Giunto nella sua nuova scuola, Dre si innamora subito della compagna di scuola Mei Ying, ricambiato. La cosa non va giù al bullo locale, che si impone su Dre – il quale dovrà apprendere il kung fu per difendersi e proteggere la sua serenità.

Una canzone per te, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Herbert Simone Paragnani. Un film con Emanuele Bosi, Michela Quattrociocche, Agnese Claisse, Sergio Albelli, Alessandra Roca. Davide è un liceale carismatico e sicuro di sé. Leader della band Nais Nais, è fidanzato con Silvia, a cui ha promesso una canzone da tempo. Conteso anche da Irene e Veronica, si troverà a commettere una serie di errori. Una commedia musicale adolescenziale per una serata senza troppe pretese.

Febbre da cavallo – La Mandrakata, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Commedia all’italiana del 2002, per la regia di Carlo Vanzina. Con Gigi Proietti, Nancy Brilli, Rodolfo Laganà, Carlo Buccirosso ed Enrico Montesano. Bruno Fioretti, alias Mandrake, fa la comparsa e non ha mai perso la sua “febbre da cavallo”. Ha sì giurato alla sua nuova compagna di aver messo la testa a posto, ma è impossibile domare il diavolo del gioco che vive dentro di lui. Dopo aver perso il lavoro, Bruno capisce di avere per le mani una “supermandrakata” che risolverà i suoi problemi.

Che vuoi che sia, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Su Premium Cinema Energy alle 21.15, “Che vuoi che sia”, film di Edoardo Leo con Edoardo Leo, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Marina Massironi, Massimo Wertmüller. Claudio e Anna sono una coppia di tardotrentenni condannati alla precarietà: lei supplente di matematica, lui ingegnere informatico. Claudio crea un account di crowdfunding, ma gli utenti contribuiscono alla raccolta fondi in modo del tutto insufficiente. Una sera, Claudio e Anna si ubriacano e registrano in video una promessa: se riusciranno a raggiungere l'obiettivo del crowdfunding filmeranno una notte di sesso coniugale e la renderanno visibile a coloro che hanno dato il loro contributo. Film che conferma Edoardo Leo come un attore e regista tra i più convincenti. Commedia di costume dove si ride ma si riflette anche tanto.

Super Troopers 2, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Film diretto e interpretato da Jay Chandrasekhar, con Kevin Heffernan, Steve Lemme, Paul Soter, Erik Stolhanske. Stati Uniti e Canada non sono d'accordo su come posizionare il confine di stato. Per risolvere la situazione vengono mandati sul posto un gruppo di poliziotti sregolati. Sequel di un cult della comicità demenziale americana.

Compromessi sposi, ore 1:15 su Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno arriva “Compromessi sposi”; un film diretto da Francesco Miccichè, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Diego e Gaetano, uno imprenditore del Nord e l’altro sindaco del Sud, si ritrovano inaspettatamente a essere futuri consuoceri. Provano immediatamente odio reciproco, ma scoprono presto di essere uniti in un unico intento: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. Una commedia in cui, ancora una volta, la differenza culturale regionale viene riproposta per rubare qualche risata allo spettatore. Per una serata in relax.

Overboard, ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale del 2018, diretto da Bob Fisher, con Anna Faris, Swoosie Kurtz, John Hannah, Eva Longoria e Eugenio Derbez. Kate è una madre single di tre bambine e si dedica a più lavori, tra cui le pulizie domestiche. Quando come cliente le capita lo sprezzante Leonardo Montenegro, rampollo di una delle famiglie più ricche del mondo e playboy impenitente, sono scintille. Ma dopo averla cacciata senza compenso, Leonardo ha un incidente sulla sua nave e perde la memoria. Kate escogita un piano diabolico per sfruttare la sua amnesia e vendicarsi.

Suburbicon, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Su Sky Cinema Due +24, alle 21:15, in prima visione tv, “Suburbicon”, l’ultimo film diretto da George Clooney con Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Glenn Fleshler, Alex Hassell, Gary Basaraba. La pellicola si avvale della sceneggiatura dei fratelli Coen ed è ambientata nel 1959, nella cittadina immaginaria di Suburbicon, abitata esclusivamente da bianchi. L’arrivo di alcune famiglie afroamericane sconvolgerà gli equilibri della comunità, anche in seguito all’omicidio di una donna disabile. “Suburbicon” può essere definita una dark comedy, un noir con dentro tutto il sarcasmo e l’ironia a cui ci hanno abituato i fratelli Coen. Molto convincenti le interpretazioni di Matt Damon e Julianne Moore.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Blade Runner 2049, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Regia di Denis Villeneuve. Un film con Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Dave Bautista. L'agente K è un Blade Runner della polizia di Los Angeles, nell'anno 2049. Sono passati trent'anni da quando Deckart faceva il suo lavoro. I replicanti della Tyrell sono stati messi fuori legge, ma poi è arrivato Niander Wallace e ha convinto il mondo con nuovi "lavori in pelle": perfetti, senza limiti di longevità e soprattutto obbedienti. Degno sequel del film cult di Ridley Scott, il film ne conserva la profondità e la forza emozionale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Attrazione fatale, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Adrian Lyne con Anne Archer, Glenn Close, Michael Douglas, Barbara Harris, Fred Gwynne, Lois Smith. Un avvocato di Manhattan ha un'avventura di fine settimana con la manager di una casa editrice. Poi lui torna in famiglia ma la donna non si rassegna, tenta il suicidio, inizia una esasperante persecuzione, che culmina con il tentativo di uccisione della moglie dell'uomo. Il film è stato uno dei maggiori successi degli anni ‘80 e ha ottenuto 6 candidature agli Oscar. Trama avvincente, ben interpretato da una sensuale Glenn Close.

Franny, ore 21 su Sky Cinema Drama

Nel film diretto da Andrew Renzi, con Richard Gere, Dakota Fanning e Theo James. Spinto dal senso di colpa, un filantropo milionario entra nella vita di una ragazza e di suo marito. Ma man mano che il tempo passa, la sua missione diventerà una specie di ossessione e i suoi interventi si faranno sempre più invadenti, fino a rivelare un inquietante segreto del suo passato. Un film ricco di suspense, con l’impeccabile interpretazione dei tre attori protagonisti: Gere, Fanning e James.

Film thriller da vedere stasera in TV

The International, ore 21 su Sky Cinema Action

Thriller del 2009, con Luca Barbareschi, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, Ulrich Thomsen, James Rebhorn e la regia di Tom Tykwer. L’agente dell’Interpol Louis Salinger e la sua collaboratrice Eleanor Withman sono impegnati in una missione che sembra impossibile: far emergere le prove del coinvolgimento di una grande banca in imprese delinquenziali e terroristiche che si sviluppano in ogni area del pianeta. Partiti da Berlino i due seguono le piste di denaro sporco e giungono a Milano dove assistono all’omicidio, nel corso di un comizio, di un rampante leader della nuova destra. A ogni passo avanti che compie l’inchiesta, le vite dei due protagonisti sono sempre più a rischio.

Nella mente del serial killer, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Un intrigante thriller del 2004 con Christian Slater, Val Kilmer, Jonny Lee Miller, Kathryn Morris e la regia di Renny Harlin. Su un’isola lontana, l’FBI tiene un programma di addestramento per la divisione degli psicologi, chiamata profiler, usata per catturare i serial killer. Ma l’addestramento va in fumo quando un gruppo di sette giovani agenti scopre che uno di loro è un serial killer.

Film avventura da vedere stasera in TV

Il mio amico nanuk, ore 21:10 su Premium Cinema

Regia di Brando Quilici, Roger Spottiswoode. Un film con Dakota Goyo, Goran Visnjic, Bridget Moynahan, Peter MacNeill, Kendra Leigh Timmins. Luke vive nella regione artica. Il padre è morto annegato fra i ghiacci e la madre, che è una ricercatrice, cerca di proteggere lui e la sorella Abby da ogni pericolo. Un giorno un'orsa bianca si avvicina alla città di Devon e le forze dell'ordine la narcotizzano e la trasportano presso il lontano Cape Resolute. L'orsa aveva con sé un cucciolo che viene ritrovato da Luke. Da quel momento il ragazzo farà il possibile per ricongiungere il piccolo, che ribattezzerà con il nome Nanuk (in lingua inuit significa "orso vagabondo"), con la sua mamma. Una bella favola ecologista con un gran messaggio d’amore e rispetto nei confronti della natura.

Alexander, ore 21:10 su Premium Cinema

Film del 2004 USA per la regia di Oliver Stone, con Colin Farrell, Anthony Hopkins, Angelina Jolie, Val Kiler, Jared Leto e Rosario Dawson. La storia di Alessandro III di Macedonia, re e grande condottiero che, salito al trono appena ventenne, sottomise gran parte del mondo conosciuto.

Film horror da vedere stasera in TV

Profondo rosso, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

“Profondo rosso” di Dario Argento, considerato uno dei migliori film del regista, con David Hemmings, Macha Méril, Mario Scaccia, Clara Calamai, Glauco Onorato. La storia di un giovane pianista che assiste all'assassinio di una parapsicologa ma non riesce a vedere il volto dell'omicida. Mentre indaga, insieme a una giornalista, le persone con cui entra in contatto vengono assassinate una dietro l’altra. Tra gli horror migliori di sempre, è valso a Dario Argento il titolo di “erede di Hitchcock”.

