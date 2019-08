Dal 7 all’11 agosto, in selezionate sale cinematografiche italiane, sbarcherà “Bring the Soul - The Movie”, il film documentario dedicato ai BTS (noti in tutto il mondo come Bangtan Boys), la band fenomeno del K-pop che - originaria della Corea del Sud - ha ben presto scalato le classifiche nazionali e internazionali.

Il trailer italiano, da poco diffuso, racconta tutta la spettacolarità del film. Ha scatenato l’entusiasmo dei fan, mai stati così numerosi nel mondo per un gruppo musicale di provenienza asiatica.

“Bring the Soul - The Movie”: il trailer

Un po’ film e un po’ documentario, “Bring the Soul - The Movie” alterna scene di performance on-stage a conversazioni tra i sette membri della boy-band (RM, Jin, Suga, J-Hope, Park Ji-min, V e Jeon Jung-kook), formatasi in Corea del Sud nel 2013. Al centro della narrazione vi è il tour evento “Love Yourself”, che ha portato il gruppo ad esibirsi in 12 città d’Europa con 24 concerti spettacolari, tra un entusiasmo mai visto e recensioni positive di pubblico e critica.

Come ben si vede dal trailer, sul palco i BTS sono un concentrato d’energia. Ai loro concerti si balla, ci si diverte, ed è forse questo il segreto del loro successo. Un successo che li ha portati laddove mai prima d’ora una band asiatica era riuscita: l’album “Love Yourself: Tear” del 2018 ha ottenuto il miglior piazzamento di sempre per un disco K-pop, l’EP “Map of the Soul: Persona” li ha portati ad eguagliare i The Beatles come unico gruppo ad aver ottenuto tre primi posti nella Billboard 200 in meno di un anno (negli anni precedenti, erano già entrati nella Billboard con “Pt. 2” e “Young Forever”).

Ciò che però rende davvero speciale il film è che - alle scene tratte dai concerti dello spettacolare tour - si alternano momenti di “dietro le quinte”, coi BTS che, sul tetto di un palazzo parigino (sede di uno splendido after-party alla fine del tour), si raccontano ai fan. “Siamo sempre nervosi quando suoniamo in Sud Corea”, spiegano. Per poi mostrarsi nel backstage intenti a prepararsi, o in giro a divertirsi come dei normalissimi ragazzi della loro età.

BTS: un gruppo destinato a fare storia

Formatisi nel 2013 sotto la direzione della Big Hit Entertainment, i BTS hanno debuttato lo stesso anno con il brano “No More Dream”, ottenendo numerosi riconoscimenti come miglior band emergente. Da lì, è stato tutto un crescendo di incredibili successi: la classifica Billboard, gli oltre 10 milioni di dischi venduti in 6 anni di carriera, il primo disco della Sud Corea ad aver ricevuto la certificazione Million dalla Goan Chart, il record di “Map of the Soul: Persona” come disco più venduto della storia musicale coreana. E, ovviamente, il successo internazionale.

“Ascoltare la loro musica mi ha aiutato ad andare avanti e ho capito che meritavo di meglio”, “Non sapevo nulla su come amare me stesso: voi mi avete insegnato a farlo” raccontano i fan nel trailer. Mentre i BTS, dal palco, ringraziano: “Grazie a voi, non possiamo che mettere tutte le nostre energie nelle esibizioni sul palco”. Energie che, con ogni probabilità, disegneranno per loro una lunghissima carriera.