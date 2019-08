Sta per arrivare nelle sale italiane “Bring the Soul - The Movie”, il film documentario sulla band fenomeno del K-pop

I BTS, che in Corea si chiamano Bangtan Sonyeondan e nel resto del mondo Bangtan Boys, sono un gruppo musicale sudcoreano che - nato nel 2013 - ha rapidamente scalato le classifiche nazionali (e non solo) vendendo milioni di dischi.

Oggi, per conoscerli più da vicino e nell’attesa di un loro concerto in Italia, è possibile vivere un’esperienza unica: godersi il film documentario “Bring the Soul - The Movie”, in programma a inizio agosto in cinema selezionati, solamente per alcuni giorni.

BTS, il gruppo star del K-pop

Non c’è discorso sul K-pop che non possa non menzionare i BTS, al secolo RM, Jin, Suga, J-Hope, Park Ji-min, V e Jeon Jung-kook. Boy-band formatasi nel 2013 sotto la direzione della Big Hit Entertainment, ha debuttato lo stesso anno con il brano “No More Dream”, aggiudicandosi numerosi riconoscimenti come miglior band emergente del Paese.

Negli anni, i BTS hanno varcato i confini della Corea per raggiungere il successo internazionale. Entrati nella Billboard 200 con “Pt. 2” del 2015 e “Young Forever” del 2016, nel 2018 il loro album “Love Yourself: Tear” ha raggiunto la prima posizione: è il miglior piazzamento di sempre per un disco K-pop e si tratta della prima band Coreana ad avere raggiunto tale risultato. Ad oggi, con l’EP “Map of the Soul: Persona” sono - insieme ai The Beatles - l’unico gruppo ad aver ottenuto tre primi posti nella Billboard 200 in meno di un anno.

Con oltre 10 milioni di dischi venduti in 6 anni di carriera, con all’attivo il primo disco ad aver ricevuto la certificazione Million dalla Goan Chart e con un altro (“Map of the Soul: Persona”) che detiene il record di disco più venduto della storia musicale coreana, i BTS sono molto più che un fenomeno pop: grazie a loro, la musica della Sud Corea ha assunto nel mondo un significato tutto nuovo.

“Bring the Soul - The Movie”: la data di uscita

In Italia, “Bring the Soul - The Movie” arriverà nei cinema il 7 agosto e vi rimarrà fino all’11 (ma solo in sale selezionate).

Il film documentario alterna performance della band durante il “Love Yourself World Tour”, che nel 2018 l’ha portata in giro per l’Europa (dove ha tenuto 24 concerti in 12 città), a sprazzi di conversazione tra i sette membri della band, registrati su di un rooftop parigino. Il giorno dopo la fine del tour, i BTS hanno infatti dato vita su di un tetto della capitale francese ad un after-party straordinario, per celebrare quelle serate di puro successo ed energia. Ed è proprio su quel party, che “Bring the Soul - The Movie” è incentrato.

Attualmente, i BTS sono i primi asiatici ad aver superato i 5 miliardi di riproduzioni su Spotify e - nel 2019 - sono entrati nella lista Time 100 delle persone più influenti dell’anno. Il loro è uno stile eclettico, fatto di basi hip-hop e di contaminazioni. Ogni disco ha visto l’introduzione di nuovi elementi nel loro repertorio musicale, motivo per cui i fan attendono ogni novità con fermento e curiosità.