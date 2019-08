Film al cinema questa settimana, in uscita dal 1 al 7 agosto

Film in uscita giovedì 1 agosto

Hotel Artemis

Da Jodie Foster a Jeff Goldblum, da Dave Bautista a Sofia Boutella, il cast di Hotel Artemis è molto ricco, per un film ambientato nel 2028. Los Angeles è alle prese con una violenta protesta, che la polizia tenta di sedare. La gente chiede acqua pulita, mentre altrove quattro uomini hanno appena fallito un colpo in banca, ritrovandosi in uno scontro a fuoco. È tempo di scappare e rimettersi in sesto e sanno esattamente dove dirigersi. Si tratta di un vecchio hotel, ormai in decadenza. Ben tredici piani ora dedicati a tutti i criminali del mondo, che possono qui trovare un ospedale e un luogo sicuro dove restare al sicuro dalla polizia per un po’. Esistono però delle regole da rispettare, che sembrano però saltare tutte in una particolare e folle notte.

Dolcissime

Il film segue le vicende di tre amiche, Mariagrazia, Letizia e Chiara, tutte sedicenni e alle prese con qualche chilo di troppo. Sono giovanissime e temono il confronto col mondo, considerando come la società odierna imponga degli standard estetici ben precisi. Mariagrazia si ritrova così in competizione con la madre, ex campionessa sportiva, la cui ombra pesa come un macigno. Chiara invece chatta con un ragazzo ma è terrorizzata all’idea di inviargli una sua foto. Letizia infine è un talento della musica, ma teme di esibirsi proprio a causa del suo aspetto. Le comprendono però che nascondersi non è una soluzione e che il mondo va affrontato, ogni singolo giorno. Attraverso un ricatto riescono a essere allenate in segreto da Alice, capitano della squadra di nuoto sincronizzato. Si ritroveranno così a guardare oltre lo specchio, osservando da vicino la loro rivale, la quale avrà modo di conoscere a sua volta altri aspetti difficoltosi dell’essere adolescenti.

Nevermind

Commedia divertente e a tratti amara quella diretta da Eros Puglielli. Si seguono le vicende di cinque persone, un avvocato, una baby sitter, un imprenditore, un cuoco e uno psicologo. Tutti hanno segreti, passioni e desideri inconfessabili, ma soprattutto sono del tutto non connessi gli uni con gli altri. Il filo rosso delle loro storie è dato dalla follia umana, con la quale si ritroveranno tutti a confrontarsi.

Tesnota

La pellicola torna indietro nel 1998, ambientando gli eventi nella piccola città di Nalchik, in Caucaso. Una famiglia viene sconvolta dalla notizia del rapimento di David, il loro figlio minore. Per riaverlo devono pagare un riscatto, ma la cifra è così alta da costringerli a vendere la loro piccola impresa e chiedere aiuto alla comunità. Questo episodio però porta a galla i rancori di una cittadina colma d’odio e invidia, costringendo la sorella di David, Ilana, a lottare contro tutto e tutti pur di riabbracciarlo.

Una famiglia al tappeto

Commedia che racconta la vera e folle storia della famiglia Knight, con Lena Headey, Dwayne Johnson, Florence Pugh, Nick Frost e Vince Vaughn. Al centro delle vicende vi è una famiglia inglese particolarmente unita e alquanto folle. Tutti i suoi membri amano il wrestling e lo praticano da professionisti. Paige e Zak, i due figli più giovani, hanno però la chance di entrare nella WWE. Soltanto lei riesce a superare i test e si ritroverà sola negli Stati Uniti, in questo universo del tutto sconosciuto. Al suo fianco però ci sarà una guida d’eccezione, The Rock, vera e propria leggenda sul ring.

Film in uscita mercoledì 7 agosto

Bring The Soul: The Movie

Si tratta del film documentario dedicato alla celebre boyband sudcoreana, i Bring The Soul. Diretto da Park Jun Soo, il film offre uno sguardo dietro le quinte del gigantesco tour europeo del gruppo, Love Youself. Un viaggio attraverso i ben 24 concerti che i ragazzi hanno realizzato in 12 città differenti. I musicisti hanno avuto modo di raccontarsi, svelando nuovi dettagli sulla loro vita. Lo hanno fatto in particolare a Parigi, al termine del loro ultimo live, durante un after-party che i fan potranno vivere a fondo grazie alle telecamere.