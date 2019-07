I migliori film di Sofia Boutella

Sofia Boutella è un’attrice algerina, naturalizzata francese, nata ad Algeri il 3 aprile del 1982. Ha preso parte a 12 pellicole, con l’esordio sul grande schermo avvenuto nel 2002. Cresciuta in un ambiente ricco di creatività, con una madre architetta e un padre pianista. È un’atleta, entrata nella Nazionale olimpica come ginnasta. Studia danza e prende parte a qualche spot e film, fin quando Madonna non la nota, offrendole di apparire in alcuni suoi video ed esibendosi al Confessions Tour. Da allora le si sono aperte le porte del cinema. Ecco i suoi film migliori:

Star Trek Beyond, 2016

Atomica bionda, 2017

Kingsman – Secret Service, 2014

Tratto dall’omonimo fumetto di Mark Millar, Kingsman, diretto da Matthew Vaughn, racconta le vicende di una segreta organizzazione di spie. L’agente Harry Hart, interpretato da Colin Firth, dà fiducia al giovane Eggsy, ovvero Taron Egerton, figlio di un agente deceduto anni prima in missione. Eggsy è rude ma ha del potenziale e sarà cruciale nella lotta contro il geniale Richard Valentine, interpretato da Samuel L. Jackson.

Monsters: Dark Continent, 2014

Diretto da Tom Green, è il sequel di Monsters, film a basso budget diretto da Gareth Edwards. La trama si concentra sugli eventi occorsi sul pianeta ben sette anni dopo l’inizio dell’infezione aliena. Noah Frater, interpretato da Johnny Harris, è un soldato spedito nelle aree infette del Medio Oriente. Il suo compito è quello di scovare un disertore e ucciderlo. Il suo convoglio però viene distrutto e così si ritrova in compagnia di un commilitone, Frankie Maguire, interpretato da Joe Dempsie. Questi è il fratello del ricercato e, tra mille difficoltà, i due si fanno largo in questo territorio ostile grazie ad Ara, Sofia Boutella, una donna del posto.

Star Trek Beyond, 2016

Justin Lin dirige un ricco cast per il suo Star Trek Beyond, da Chris Pine a Zoe Saldana, da Idris Elba a Zachary Quinto. Si tratta del terzo capitolo del reboot di J. J. Abrams, con l’equipaggio dell’Enterprise che arriva nella stazione stellare di Yorktown, dove ricevono una richiesta d’aiuto da un’inesplorata nebulosa. Una trappola che porta alla distruzione della nave. I superstiti si ritroveranno su un pianeta vicino a fronteggiare il tiranno Krall, ex marine a caccia di vendetta contro la Federazione.

Atomica bionda, 2017

David Leitch dirige un action sorprendente, con protagonisti Charlize Theron e James McAvoy. Il tutto si svolge nella Berlino del 1989. Il muro sta per cadere e una spia inglese viene uccisa in circostanze misteriose. Al momento della morte aveva con sé informazioni segrete, che Lorraine Broughton è chiamata a recuperare. Dovrà però confrontarsi con il capo dell’intelligence locale, David Percival, calatosi fin troppo nella realtà berlinese, nel totale caos. Sarà dura riuscire a mettere le mani sulla perduta lista di agenti segreti, che metterebbe la vita di migliaia di persone a rischio, se finisse nelle mani sbagliate. Una corsa contro il tempo, uno scontro a fuoco dietro l’altro, senza sapere di chi potersi realmente fidare.