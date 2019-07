Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 28 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film d’azione da vedere stasera in TV

Nella tana dei lupi, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2018 diretto da Christian Gudegast, con Gerard Butler, Eric Braeden, Brian Van Holt, Evan Jones e Maurice Compte. O’Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del cinema e delle rapine in banca. Una rapina in particolare, più sanguinosa delle altre, con poliziotti abbattuti per rubare un furgone blindato vuoto, gli ha tolto il sonno. Piantato dalla moglie, che non sopporta più il suo stile di vita, O’Brien si butta a capofitto nel lavoro. Con un manipolo di uomini indaga sul crimine e incontra Donnie, gestore di un pub e chiave di accesso al mistero. In corsa contro il tempo, O’Brien deve vedersela con un cattivo professionista che ha deciso di espugnare la Federal Reserve Bank, un palazzo governativo ritenuto impenetrabile, per trafugare trenta milioni di dollari ritirati dalla circolazione e destinati al macero.

Cani sciolti, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione diretto da Baltasar Kormákur, con Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton, Bill Paxton, Fred Ward e James Marsden. Bobby Trench e Marcus Stigman fanno parte da un anno di una banda di narcotrafficanti con base in Messico. Bobby vi è stato infiltrato dalla DEA (squadra antinarcotici) mentre Marcus fa parte dell'Intelligence della Marina degli Stati Uniti. Nessuno dei due sa però quale sia il vero ruolo dell'altro.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’Eroe, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico italiano del 2019 diretto da Cristiano Anania, con Salvatore Esposito, Marta Gastini, Vincenzo Nemolato, Enrica Guidi e Cristina Donadio. Giorgio è un giornalista di provincia, declassato per aver osato ostacolare alcuni poteri e costretto a lavorare in un piccolo giornale per non rischiare il licenziamento. Proprio nella cittadina in cui si trasferisce, però, avviene un evento clamoroso: il rapimento della nipote di un’importante imprenditrice locale.

Passion of Mind, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico diretto da Alain Berliner,con Demi Moore, Stellan Skarsgård e William Fichtner. Marty sembra vivere due vite, ma quale delle due sarà un sogno? Una vita è quella di un’agente letteraria di Manhattan, che si veste però con strani richiami all'antica. L'altra vita è quella di una giovane vedova con due bambine, che abita nel sud della Francia in un delizioso contesto agreste da rivista di arredamento e scrive recensioni librarie per il New York Times.

Blue Jasmine, ore 21:15 Premium Cinema

Film drammatico diretto da Woody Allen, con Cate Blanchett, Alec Baldwin, Louis C.K., Bobby Cannavale e Andrew Dice Clay. Jasmine, reginetta mondana di Park Avenue, è sposata al carismatico Hal, un uomo d'affari che la vizia e lusinga. Hal però è un truffatore e un fedifrago e la fine del loro matrimonio porta Jasmine alla bancarotta e all'esaurimento nervoso. Sola e in balìa degli antidepressivi, la donna si trasferisce a San Francisco per vivere con la sorella Ginger.

Everest, ore 21.15 Premium Cinema Energy

Film drammatico del 2015 diretto da Baltasar Kormákur, con Josh Brolin, Jason Clarke, John Hawkes, Robin Wright, Emily Watson e Keira Knightley. Il film ripercorre le vicende di un gruppo di scalatori che il 10 maggio del 1996 si avventura sull’Everest, nel tentativo di raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo. Una violenta tempesta, però, li inghiotte in una delle tormente più feroci mai raccontate dall’uomo.

Film western da vedere stasera in TV

L'uomo che uccise Liberty Valance, ore 21.15 Sky Cinema Collection

Film western del 1962 diretto da John Ford, con John Wayne, John Carradine, Edmond O'Brien, James Stewart, Lee Van Cleef e Lee Marvin. Nei primi anni del 1900 il senatore Ramson Stoddard ritorna nella cittadina in cui aveva avuto inizio la sua carriera politica per prendere parte ai funerali di un cowboy sconosciuto, Tom Doniphon, che lo ha aiutato in passato a sopravvivere in città, insegnandogli a sparare e il modo di ottenere giustizia non con le leggi scritte ma con il colpo di una pistola.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Emoji - Accendi le emozioni, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2017 diretto da Anthony Leondis. Nello strano mondo di Messaggiopolis, il paese abitato dagli emoji delle applicazioni di messaggistica, vivono i protagonisti di questa strana avventura. Ogni emoji ha una sola espressione tranne Gene, che vuole diventare come tutte le altre e chiederà aiuto all’amico Gimme-5 e all’hacker Rebel per trovare il Codice e salvare Gene. Un film divertente per tutta la famiglia.

Film horror da vedere stasera in TV

Slumber - Il demone del sonno, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2017, diretto da Jonathan Hopkins, con Maggie Q, William Hope, Will Kemp, Sam Troughton e Sylvester McCoy. Da bambina Alice è stata testimone della morte del fratellino sonnambulo, preda di strane visioni. Adesso, felice madre di famiglia, è una dottoressa e si occupa di disturbi del sonno in un ospedale specializzato. Una famiglia molto turbata, i Morgan, viene a chiedere il suo aiuto professionale. Uno dei loro figli è morto nel sonno e un altro, Daniel, cammina e parla nel sonno, a volte urla. Ma tutta la famiglia, compresa la sorellina di Daniel, soffre di turbe del sonno, perseguitata da un mostro delle tenebre.

Film commedia da vedere stasera in TV

Management - Un amore in fuga, ore 21:00 Sky Cinema romance

Film commedia del 2008 diretto da Stephen Belber, con Jennifer Aniston, Gavin Bristol, Don Burns, Collin Crowley e Dominic Fumusa. Una venditrice di opere d’arte sempre in viaggio incontra in una delle sue trasferte il manager di un motel che decide di seguirla attraverso gli Stati Uniti.

Non è stata una vacanza... è stata una guerra!, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 1988 diretto da Howard Deutch, con Dan Aykroyd, John Candy, Stephanie Faracy, Annette Bening e Chris Young.Chet Ripley, la moglie Connie ed i ragazzi Buck e Ben sono una comune famiglia di Chicago che parte per le vacanze con destinazione una piccola capanna vicino a un lago nel Wisconsin. Qui il gruppo si dedica serenamente alle attività all’aria aperta, ma la tranquillità idilliaca viene interrotta dall’arrivo di Roman Craig, cognato di Chet, da Kate e dalle loro due figlie.

Come ti divento bella, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film commedia diretto da Marc Silverstein e Abby Kohn, con Amy Schumer, Michelle Williams e Naomi Campbell. Renée è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un'azienda di cosmetici dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è trasferirsi presso la sede principale dell'azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma la donna non sente di essere all’altezza delle sue altissime, magrissime e bellissime colleghe. In seguito a un banale incidente, la paffuta Renée si convince di essere avvenente come una modella. Una brillante commedia sull’importanza di avere fiducia in se stessi.

La grazia nel cuore, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film commedia del 1996 diretto da Allison Anders, con Patsy Kensit, John Turturro, Matt Dillon, Bridget Fonda e Eric Stoltz. Una giovane cantautrice cerca di inserirsi nel mondo artistico che ruota attorno al Brill Building di New York. Qui, nonostante le prime difficoltà, riesce a trovare un suo spazio e diversi amori, di cui nessuno fortunato. il punto fermo della sua vità resterà sempre il manager che l’ha scoperta e aiutata fin dall’inizio.

The wedding date - L'amore ha il suo prezzo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia rosa del 2005 diretta da Clare Kilner, con Debra Messing, Dermot Mulroney, Amy Adams, Jack Davenport, Sarah Parish e Jeremy Sheffield. Kate è single e in cerca dell’amore. Deve prendere parte al matrimonio di sua sorella, per questo decide di assumere Kick, un accompagnatore di professione bello e carismatico. Raggiunta la famiglia della ragazza, il gigolò si rivela un attento osservatore, diventando il migliore amico dello sposo, il consulente della sposa, un perfetto genero e un fidanzato ideale.

Le comiche, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Celebre commedia italiana del 1990 diretta da Neri Parenti, con Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Fabio Traversa, Tiziana Pini e Enzo Cannavale. Due attori rischiano di essere travolti da un treno in corsa, ma fuggono oltrepassando la pellicola e finendo tra il pubblico di una sala cinematografica. Da questo momento, i due personaggi si ritrovano coinvolti in un’avventura dietro l’altra, senza esserne minimamente scalfiti, proprio come per i cartoni animati.

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

Geostorm, ore 21:01 Premium Cinema +24 HD

Film apocalittico del 2017, diretto da Dean Devlin, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris e Alexandra Maria Lara. Un testardo ma affascinante progettista di satelliti è costretto a collaborare con il fratello per salvare il mondo. Proprio mentre i due uomini devono risolvere un grosso problema spaziale, è in atto un complotto per assassinare il presidente degli Stati Uniti.

