Questo film dell'orrore racconta di presenze oscure molto inquietanti che disturbano il sonno, le stesse che lo toglieranno in parte agli spettatori, suggestionati da questa trama da brivido.

L’universo onirico della famiglia Morgan è popolato da presenze malefiche. La disperazione arriva a un livello tale da far sì che questa famiglia cerchi aiuto in Alice, una dottoressa specializzata in disturbi del sonno.

Alice (interpretata da Maggie Q, protagonista tra gli altri di Mission: Impossible III e Divergent) è un medico che si occupa di disturbi del sonno in un ospedale specializzato.

Quando arriverà a casa dei Morgan troverà una famiglia in lutto a causa della morte nel sonno di un figlio e una situazione tragica anche per via delle turbe notturne e del sonnambulismo di cui soffrono gli altri due.

Ma il caso si farà davvero complicatissimo quando anche la stessa Alice incomincerà a soffrire degli stessi disturbi…

