Programmi TV da non perdere stasera, domenica 28 luglio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 28 luglio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la replica della quarta puntata della nuova stagione di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Il famoso chef si trova a Verona. Qui alloggerà, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Andrea, Luisa, Tamara e Stefania, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel della città dell’amore?

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

Jackie - La storia di due sorelle, ore 21:15 Sky Arte

Jackie Kennedy rimarrà sempre un'icona. La storia di sua sorella Lee invece, è rimasta sempre in secondo piano nonostante le loro vicende umane siano strettamente legate, attraverso affetti, rivalità e risentimenti.

TIR ritroverò!, ore 21:00 Blaze

Su Blaze torna “TIR ritroverò” il reality americano che segue un gruppo di cacciatori di taglie che recuperano rimorchi rubati e, in alcuni casi, anche veicoli o carichi di rimorchi.

Battistology - Gli 8 vizi capitali, ore 21:00 Comedy Central

Alle 21:00 su Comedy Central, il nuovo spettacolo di Maurizio Battista “Battistology - Gli 8 vizi capitali”. Stasera il comico analizza il matrimonio, da lui considerato l’ottavo vizio capitale. Come dice sempre Maurizio: 3 prove fanno un indizio, 3 convivenze fanno un matrimonio e 3 matrimoni fanno un poveraccio.

100% Sexy, ore 21:00 lei

Alle 21:00 su lei, la seconda stagione di “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Cina: il nuovo impero, ore 20:55 National Geographic

Grazie alle moderne tecnologie, osserviamo i diversi paesaggi della Cina. Le immagini aeree svelano i segreti delle aree più interne del paese e della ricca diversità delle zone.

Universo ai raggi X, ore 21:05 Discovery Science

Plutone è noto in campo astronomico come un pianeta ricco di energia. Gli scienziati tentano di scoprire la sua misteriosa storia.

WWI: la prima guerra moderna, ore 21:00 History

L'uso dei carri armati risulta di vitale importanza per le sorti della guerra. Questi potenti mostri corazzati vengono progettati in gran segreto per sfondare le trincee nemiche.

Madagascar, Eden solitario, ore 21:00 Nat Geo Wild

La vita in Madagascar ha seguito il proprio percorso evolutivo. Il suo isolamento la preserva e sul territorio sono presenti numerose specie che non si incontrano da nessun'altra parte nel mondo.

Serie TV in onda stasera

Schiave - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Per il ciclo Il Racconto del Reale, va in onda su Sky Atlantic la prima parte di “Schiave”. Ogni notte delle ragazze giovanissime sono costrette a vendere il proprio corpo in cambio denaro. Sono le schiave del terzo millennio. C'è però chi cerca di spezzare le loro catene invisibili.

Timeless - The movie, ore 21:00 Fox

Su Fox rivediamo il film tv che chiude la serie tv “Timeless”, cancellata e ripresa più volte nel corso degli anni. In realtà, il film è stato girato proprio per concludere le vicende rimaste in sospeso nella serie tv.

800 words, ore 21:00 Fox life HD

Su Fox life HD alle 21:00 rivediamo la seconda stagione di “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della seconda stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Forever, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo invece “Forever”, la serie fantasy-poliziesca con protagonista il dottor Henry Morgan, medico legale di New York che ha oltre 200 anni ed è immortale. Ogni volta che muore, il suo corpo scompare e l'uomo "rinasce", nudo, nelle acque dell'East River.

All American - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Prosegue su Premium Stories “All American”, la serie tv ispirata dalla vita dell'ex giocatore di football americano Spencer Paysinger. Quando Spencer James, giocatore di football delle scuole superiori della South L.A., viene reclutato per giocare alla Beverly Hills High, le vittorie, le perdite e le lotte di due famiglie di mondi molto diversi, iniziano a scontrarsi.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, altri due episodi di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “Condizioni di utilizzo”.

The Mick, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 su Fox Comedy, rivediamo la prima stagione di “The Mick”, la serie tv con protagonista Mackenzie Molng, detta «Mickey». Rozza, esuberante ma anche intelligente e divertente che si trova a doversi prendere cura dei suoi tre nipoti: la diciassettenne Sabrina, il tredicenne Chip e il piccolo Ben.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quarta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Griffin, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox, tornano le vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv, i Griffin. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

I pinguini di Madagascar, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr un altro episodio di “I pinguini di Madagascar”, la serie animata spin-off del franchise di Madagascar. È ambientata dopo le vicende del film Madagascar 2, quindi dopo che i quattro protagonisti della serie cinematografica - Alex, Marty, Melman e Gloria - hanno deciso di rimanere per un po' in Kenya.

Henry Danger, ore 20:45 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Looney Tunes: due conigli nel mirino, ore 21:00 Boomerang

Un giorno Speedy dona a Lola un fiore straordinario con cui lei creerà un'essenza inebriante. Da quel momento la sua bottiglia di profumo diventerà l'oggetto di interesse per molti.

Claude, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

Guarda anche i film in onda stasera in TV