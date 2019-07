4 Hotel, anticipazioni: Bruno Barbieri a Verona

Bruno Barbieri è pronto a visitare l’ultima tappa di questo appassionante viaggio alla ricerca dei migliori hotel d’Italia. La città scelta è Verona, città dell’amore, ma non solo: è una meta turistica molto apprezzata, in grado di offrire diverse tipologie di turismo. Difatti, è nota per i suoi tour enogastronomici e per il suo simbolo, l’Arena. Il turista, a Verona, può alternare la visita alla città con i percorsi tra le vigne della Valpolicella, ed i ristoratori veneti hanno risposto a questa domanda con strutture adeguate ad ogni esigenza. Si possono trovare, infatti, hotel in centro e hotel immersi nella natura circostante, per un’ospitalità davvero variegata a seconda delle esigenze.

Tuttavia, chi sono i ristoratori che si sfideranno in quest’ultima, appassionante, sfida?

Andrea è il proprietario dell’Hotel Trieste, in pieno centro, a due passi dall’Arena. L’hotel appartiene alla sua famiglia da molti anni. Si definisce un chiacchierone, divertente, socievole, sportivo, amante del rugby e della filosofia. Se c’è una tipologia di hotel che Andrea non sopporta sono gli hotel business, che ritiene senza carattere e spesso dotati di un personale privo di empatia nei confronti del cliente. Per lui è fondamentale accogliere il cliente in un ambiente piacevole e di design, arredato minuziosamente con oggetti in grado di dialogare con l’inconscio dell’ospite e farlo sentire sempre a suo agio.

Luisa è la proprietaria de I Tamasotti, una struttura di campagna a metà tra il relais e l’agriturismo, situata tra le colline di Verona. La donna si definisce una veneta doc, senza peli sulla lingua. Ha un carattere molto forte ma, allo stesso tempo, sensibile: quando parla della sua famiglia non manca la commozione nei suoi occhi. La filosofia della struttura si basa sulla cura totale del cliente e dei suoi bisogni: infatti, chi alloggia nella struttura, diventa un vero e proprio ospite a casa dei proprietari, dove relax e buon cibo sono garantiti. Luisa, inoltre è anche la chef del ristorante, e propone piatti davvero gustosi.

Tamara è la giovane direttrice della Locanda al Vescovo. La parola d’ordine che rispecchia la filosofia della locanda è “relax”. L’hotel, infatti, propone molti servizi come la cromoterapia e la conformazione delle stanze stesse. Tutto è studiato per coinvolgere il cliente in un’atmosfera rilassante in grado di risvegliare i sensi. Tutto è improntato sulla tecnologia, sulla cromoterapia in particolar modo, e sulla massima funzionalità degli spazi: le antiche mura si fondono con un design modernissimo. Pur non trovandosi in centro storico, la locanda si situa in un quartiere molto colorato e vibrante.

Stefania è la direttrice dell’Hotel Villa Malaspina, situato a una ventina di minuti da Verona. E’ una donna molto professionale, ama il suo lavoro e lo fa con passione e dedizione. Stefania ha lavorato per anni nel mondo della comunicazione, decidendo poi di dedicarsi alla professione di albergatrice. Forse, proprio, per questo motivo, vuole che il suo staff sia molto empatico con il cliente.

Non perdetevi, dunque, l’ultimo appuntamento di Bruno Barbieri 4 Hotel, in onda giovedì 25 luglio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.