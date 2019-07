Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 21 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 21 luglio, in TV su Sky. Azione, biografici e tanto altro

Film d’azione da vedere stasera in TV

Venom, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Ruben Fleischer. Un film con Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate. Nel laboratorio dell'ambigua Life Foundation, Carlton Drake tenta di innestare il simbionte che ha riportato da una missione spaziale dentro un organismo umano. Le cavie però muoiono una dopo l'altra. Il giornalista d'inchiesta Eddie Brock, che a causa del suo ultimo incontro con Drake ha perso il lavoro e la fidanzata, non può stare a guardare e s'intrufola nel laboratorio. Ma è proprio in Eddie che il parassita alieno Venom troverà l'ospite perfettamente compatibile di cui andava in cerca. Film dedicato all’acerrimo nemico di Spider-Man, tra azione e ritmi frenetici.

Killing point, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Jeff King. Un film con Steven Seagal, Holly Elissa Dignard, Chris Thomas King, Michael Filipowich, Isaac Hayes. Insieme al collega Storm Anderson, Jacob King indaga su Lazarus, un assassino seriale di prostitute. L'indagine, però, viene complicata da un federale che non approva i metodi utilizzati dai due. Un action movie alla ricerca dell’assassino, per un film che vi terrà incollati allo schermo.

Film biografici da vedere stasera in TV

First man – Il primo uomo, ore 21:15 Sky Cinema Due

Domenica 21 luglio, alle ore 21:15, su Sky Cinema Due arriva una prima TV d’eccezione con la più recente pellicola di Damien Chazelle, con Ryan Gosling e Claire Foy. “First man” ripercorre le tappe principali che portarono Armstrong sulla Luna, a partire dalla tragica morte della figlia e al seguente arruolamento nella NASA, fino al comando della missione Apollo 11, passando per la tragica fine dell’equipaggio dell’Apollo 1 e per l’incidente a cui sopravvisse lo stesso Neil. Il film è stato candidato a quattro premi Oscar e ha vinto la statuetta per i “Migliori effetti speciali”. Fra gli altri riconoscimenti figura anche un Golden Globe per la “Miglior colonna sonora originale”.

Dickens - L’uomo che inventò il Natale, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film del 2017 per la regia di Bharat Nalluri, con Dan Stevens, Christopher Plummer, Jonathan Edwards, Morfydd Clark, Donald Sumpter e Miles Jupp. Sei mesi dopo una trionfale tournée americana, Charles Dickens rientra a Londra dove lo attendono debiti e crisi creativa. Padre di una famiglia numerosa e figlio di un padre dissipatore, Charles è a caccia di denaro e di ispirazione. Illuminato all'improvviso dalle favole di una giovane domestica irlandese, decide di scrivere un racconto di Natale per l'ormai prossima festività. Un film biopic emozionante, sul riscatto Charles Dickens.

Film western da vedere stasera in TV

Il grande paese, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di William Wyler. Un film con Gregory Peck, Jean Simmons, Charlton Heston, Carroll Baker, Burl Ives. Un armatore navale, Jim, si reca nel West per sposare la bella figlia di un ranchero. Ma il futuro suocero è impegolato in una guerra privata con il suo vicino. Da un romanzo di Donald Hamilton, mitico western di ampio respiro, tra i classici ed imperdibili del genere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

I primitivi, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film d’animazione per la regia di Nick Park. Il giovane cavernicolo Dug vive nella foresta in armonia con la sua tribù, ancorata allo stile di vita elementare dell'Età della pietra, finché un gruppo di guerrieri già entrati nell'Età del bronzo arriva a sottrargli le terre più fertili. Dug non si rassegna e si infiltra nel territorio del nemico, dove apprenderà che il gioco preferito nell'Età del bronzo è il calcio. La sfida per il territorio si giocherà con una partita. Un film ironico e divertente, per tutta la famiglia.

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’animazione del 2018 per la regia di Genndy Tartakovsky. Mavis sorprende Dracula con un viaggio per tutta la famiglia a bordo di una lussuosa nave per mostri. Così facendo riesce anche a staccarsi dalla quotidianità nell’albergo che lo tiene molto occupato. Sulla nave, i divertimenti si susseguono quando Dracula incontra il Capitano, una donna piena di misteri. Un film esilarante adatto a tutta la famiglia, per una serata di divertimento e pop-corn.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ancora una volta, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Lasse Hallström, con Holly Hunter, Danny Aiello, Richard Dreyfuss. Renata è una ragazza di origine italiana in un brutto momento sentimentale: il suo ragazzo ha rotto il fidanzamento. Ora la ragazza conosce Sam, molto più anziano di lei, che dimostra subito di essere innamorato e deciso a sposarla. La famiglia di lei, però, ha un tipo di mentalità poco compatibile con l'irruenza di Sam. Un film romantico, per una serata in relax.

Amiche da morire, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Giorgia Farina, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore. In un’isola del sud Italia vivono tre donne molto diverse tra loro: Gilda, Olivia e Crocetta. Coinvolte da Olivia nell'omicidio a sangue freddo del marito, ladro e fedifrago, le donne provano solidali a coprire l'accaduto e a nascondere l'ingente refurtiva accumulata dall'uomo in numerose rapine. La loro curiosa frequentazione e la condivisione dello stesso tetto insospettiscono un bel commissario di polizia. Una commedia al femminile.

L’uomo che comprò la luna, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film diretto da Paolo Zucca, con Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Benito Urgu. Kevin Pirelli, giovane soldato sardo trapiantato a Milano, si chiama in realtà Gavino Zoccheddu. Una coppia di agenti italiani riceve una soffiata dagli USA: qualcuno, precisamente in Sardegna, avrebbe comprato la Luna. I due agenti decidono di arruolare Gavino/Kevin per scoprire di chi si tratta. Tuttavia, prima di operare in incognito, dovrà trasformarsi in un vero sardo con l’aiuto di un burbero formatore culturale. Una raffinata commedia con un retrogusto amaro, che si riaggancia al tema delle radici e della perdita delle tradizioni.

Hollywood ending, ore 21:15 Premium Cinema

Pellicola scritta, diretta e interpretata da Woody Allen, con Téa Leoni, Mark Rydell, Debra Messing, Tiffani-Amber Thiessen. Val è un regista ridotto a girare spot pubblicitari in mezzo alle renne. La sua ex moglie, legata ora a un grosso produttore hollywoodiano, lo propone per un remake di un film dedicato a New York, città che lui conosce così bene da poter girare su questo soggetto anche a occhi chiusi. Fatto che puntualmente succede: Val viene infatti colto da cecità psicosomatica, ma non può perdere l'occasione del rilancio. Si farà aiutare da un interprete, il quale viene votato al segreto. Le riprese hanno inizio, ma il caos è pressoché totale. Il film non è tra i migliori di Woody Allen, ma ha dentro un'abbondante dose di divertimento malinconico.

Focus - Niente è come sembra, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film diretto da Glenn Ficarra e John Requa, con protagonisti Will Smith e Margot Robbie. Nicky Spurgeon è un uomo brillante e affascinante, truffatore esperto nei borseggi. Jess Barrett è una donna giovane e bella che vuole imparare i trucchi del mestiere. Film da vedere per i tanti colpi di scena, la suspense e per l’ambigua relazione tra i due protagonisti.

I give it a year - A prova di matrimonio, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto da Dan Mazer, con Rose Byrne, Anna Faris, Simon Baker, Rafe Spall, Stephen Merchant. La storia di una coppia dalle abitudini stravaganti che tenta di sopravvivere alle difficoltà del primo anno di matrimonio. Una commedia romantica scandita da gag comiche che, visto lo stile dei creatori, promette di non essere buonista.

Roba da ricchi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Sergio Corbucci. Un film con Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Serena Grandi, Enzo Garinei, Vittorio Caprioli. Tre episodi ambientati a Montecarlo si intrecciano. Pozzetto è un prete di cui si innamora appassionatamente la principessa di Monaco. Serena Grandi commette una truffa con l'aiuto volontario di Paolo Villaggio, un goffo assicuratore innamorato di lei. Infine Lino Banfi fa il riccone in vacanza, favorendo gli adulteri della moglie per guarirla da una nevrosi. Per una serata in relax.

Film thriller da vedere stasera in TV

Cleaner, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di Renny Harlin, con Samuel L. Jackson, Ed Harris, Eva Mendes, Keke Palmer, Luis Guzmán. Un ex poliziotto si guadagna da vivere facendo le pulizie sui luoghi in cui sono stati commessi reati. Un giorno, dopo aver ripulito la scena di un crimine, si accorge che l'omicidio non è mai stato denunciato alla polizia. Un film da vedere, nonostante una trama un po’ debole. Bei dialoghi e buone le interpretazioni dei protagonisti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The accountant, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Gavin O’Connor. Un film con Ben Affleck, Anna Kendrick, Jon Bernthal, Alison Wright, J. K. Simmons, John Lithgow. Christian Wolff è autistico e un genio in matematica. Segue la contabilità di alcuni criminali sotto falso nome. A un certo punto lo assolda la Living Robotics su richiesta di una contabile che ha trovato dei buchi nella ragioneria della società. Contemporaneamente Wolff inizia ad essere pedinato segretamente dal dipartimento di Stato, fino a una resa dei conti che cambierà notevolmente la sua esistenza. Film con una sceneggiatura debole e poco attenta alla descrizione dell’autismo, buona l’interpretazione di Ben Affleck.

