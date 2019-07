Film stasera in TV: da non perdere oggi, giovedì 18 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Miss Bala – Sola contro tutti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano d’azione del 2019 per la regia di Catherine Hardwicke, con Gina Rodriguez, Anthony Mackie, Matt Lauria, Ismael Cruz Cordova, Cristina Rodlo e Ricardo Abarca. Gloria scopre un potere che non avrebbe mai immaginato di avere e, suo malgrado, viene trascinata in un pericoloso mondo criminale. Sopravvivere richiederà tutta la sua forza e astuzia. Un film straordinario, da non perdere.

Uss Indianapolis, ore 21 su Sky Cinema Drama

Regia di Mario Van Peebles. Un film con Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, Weronika Rosati, Cody Walker. Nel 1945, agli sgoccioli della Seconda Guerra Mondiale, l'incrociatore USS Indianapolis che trasportava in gran segreto una delle due bombe atomiche destinate a mettere fine al conflitto venne affondato da un siluro giapponese al largo delle Filippine. Fu un disastro epocale, oltre che uno smacco terribile per una nave che veniva definita "il carro armato galleggiante" e che si proponeva come un simbolo della potenza bellica americana. Un film che racconta una storia vera, che scorre bene ma non eccelle, nonostante le ottime inquadrature.

MIIB – Men in Black II, ore 21 su Sky Cinema Action

Film americano del 2002 per la regia di Barry Sonnenfeld, con Tommy Lee Jones, Will Smith, Rosario Dawson e Lara Flynn Boyle. Una strana coppia di agenti federali combatte l’immigrazione aliena illegale sulla Terra. All’improvviso uno dei due perde la memoria, la quale contiene informazioni molto sensibili per la salvezza della terra. Un film esilarante.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e i doni della Morte, parte 1, ore 21:10 su Premium Cinema +24HD

Penultimo episodio della saga fantasy Harry Potter che ha conquistato il mondo intero. Un film ricco di suggestioni narrativo-visive, preludio al gran finale dedicato allo scontro tra Bene e Male. Regia di David Yates, con Helena Bonham, Carter John Hurt, Michael Gambon, Julie Walters, Emma Watson e Michael Byrne.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Lo scandalo Kennedy, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017, diretto da John Curran, con Jason Clarke e Kate Mara: racconta l’incidente che ha segnato la vita e la carriera politica di Ted Kennedy. Lo scandalo in questione è il tristemente celebre incidente di Chappaquiddick, che vede Ted perdere il controllo della sua auto e causare uno schianto in cui perde la vita la sua compagna di partito Mary Jo Kopechne. Il vero problema, però, non è la negligenza del guidatore, bensì il fatto che sul momento Kennedy non abbia prestato soccorso alla sua passeggera, denunciando l’accaduto solo svariate ore dopo. Ben congegnato nella sceneggiatura, preciso nella regia, ottimo cast.

Mangia, prega, ama, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film drammatico del 2010 per la regia di Ryan Murphy, con Julia Roberts, James Franco, Javier Bardem e Billy Crudup. Una scrittrice di successo entra in crisi, divorzia per sfuggire alla depressione e si prende un anno sabbatico in cerca di un cambiamento radicale. Si ritroverà proiettata in un viaggio attorno al mondo dove scoprirà la bellezza di mangiare, pregare, amare e vivere.

Malena, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico italiano del 2000 per la regia di Giuseppe Tornatore, con Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico e Daniele Arena. Maddalena, da tutti conosciuta come Malèna è una ragazza di una bellezza e fascino straordinari che ammalia l’intero paesino della sua Sicilia. Mentre Renato, un tredicenne, la desidera intensamente, Malena vive la sua tragedia personale e passa da moglie a vedova, fino a diventare una prostituta. Un film mozzafiato con una Bellucci magistrale.

Film commedia da vedere stasera in TV

Una festa esagerata, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky Cinema Comedy va in onda, in prima tv, “Una festa esagerata”, una divertente commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Vincenzo Parascandolo vive in una splendida casa con terrazzo con moglie e figlia quasi diciottenne. La “festa esagerata” è quella per i 18 anni della ragazza, che però sarà resa un inferno dalla vicina di casa. Con Tosca D’Aquino, Iaia Forte, Massimiliano Gallo, Francesco Paolantoni e la giovane Mirea Flavia Stellato. Per una serata “esageratamente divertente”.

Una famiglia perfetta, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana 2012 per la regia di Paolo Genovese, con Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini, Carolina Crescentini ed Eugenio Franceschini. Leone è ricco, potente e misterioso, oltre che essere un uomo profondamente misterioso. La notte di Natale decide di chiamare una compagnia di comici e far interpretare loro i parenti che non ha mai avuto: ognuno con le proprie storie alle spalle, gli attori si vedono costretti a mettere in scena una parodia di famiglia perfetta finché la pantomima non degenera con l’intervento di Alicia.

Impiegato del mese, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Un film di Greg Coolidge con Dane Cook, Jessica Simpson, Dax Shepard. Sentendo che nel negozio più cool della città verrà eletto l'impiegato del mese, i due operai più lenti del superstore decidono di concorrere per vincere il titolo. Una commedia gradevole per trascorrere una serata sul divano senza troppe pretese.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Flipper, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’avventura del 1996 diretto da Alan Shapiro, con Elijah Wood, Paul Hogan, Isaac Hayes, Paola Pitagora, Alessandro Haber. La pellicola è tratta dall’omonima e famosa serie televisiva che porta davanti la macchina da presa le avventure del celebre delfino. In questa avventura, Flipper insieme ai sui amici contribuirà a proteggere le isole incontaminate in cui vive da malvagi antiecologisti.

Film thriller da vedere stasera in TV

Secret Window, ore 21 su Sky Cinema Suspense

David Koepp firma la regia di questo thriller tratto da un romanzo di Stephen King, con tanti momenti di suspense, misteri e intrighi. Mort, celebre scrittore, attraversa un periodo nero: ha appena divorziato, non riesce a scrivere niente e dorme tutto il giorno. Sembra aver toccato il fondo, ma poi compare il il misterioso John Shooter, che, manoscritti alla mano, lo accusa di avergli copiato un racconto. Inoltre, l'uomo non sembra molto propenso a discutere la questione civilmente. Con Timothy Hutton, John Turturro, Johnny Depp, Charles S. Dutton e Len Cariou.

Film sentimentale da vedere stasera in TV

La marcia nuziale 3: Arriva la sposa, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film americano del 2018 per la regia di David Weaver, Jack Wagner, Josie Bisset, Gabrielle Miller e Peter Benson. Fine di settimana di San Valentino: alla pensione gestita da Olivia e Mick arrivano Bonnie e Julie, la sorella e la figlia di Mick, Nora e la madre di Olivia in compagnia dei loro rispettivi fidanzati. La situazione prende una piega davvero caotica quando Bonnie decide di sposarsi proprio in quel weekend.

Film horror da vedere stasera in TV

Dracula di Bram Stoker, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Diretto da Francis Ford Coppola, un film con Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Cary Elwes, Bill Campbell. La storia di un giovane archivista inglese che si reca in Transilvania su richiesta del conte Dracula. Dopo avere fatto conoscenza con l'inquietante personaggio, il giovane è irretito da un gruppo di fanciulle seguaci del conte. Anche se non è la fedele trasposizione del racconto di Stoker, il film è così ben fatto e interpretato che appassiona tutti i fan della letteratura gotica.

Film biografici da vedere stasera in TV

Florence, ore 21:10 su Premium Cinema

Su Sky Cinema Hits, “Florence”, un film diretto da Stephen Frears con Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, Nina Arianda, Neve Gachev. New York, 1944. Florence Foster Jenkins è una melomane facoltosa che si crede dotata per il canto. Fiaccata da una malattia che cova dietro le perle e nella penombra della sua stanza, Florence decide di perfezionare il suo 'talento' con un maestro compiacente. Ispirato alla vita della più famosa cantante-stonata newyorkese Florence Foster Jenkins, interpretata magistralmente dalla Streep, “Florence” è un film da vedere per trascorrere una serata piacevole.

Film poliziesco da vedere stasera in TV

Miami vice, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film poliziesco del 2006 per la regia di Michael Mann, con Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Naomie Harris e Ciaran Hinds. I detective Ricardo Tubbs e Sonny Crockett stanno lavorando sotto copertura per incastrare Montoya, un importante trafficante di droga. Si fingono abili corrieri e iniziano a lavorare per lui, ma Sonny si innamora della moglie di Montoya, e la situazione precipita.