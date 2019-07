Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 17 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film drammatici da vedere stasera in TV

Mangia, prega, ama, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film drammatico del 2010 diretto da Ryan Murphy, con Julia Roberts, James Franco, Richard Jenkins, Viola Davis, Billy Crudup e Javier Bardem. Liz Gilbert è convinta che la piena realizzazione nella vita non consista solo nell’avere un marito affettuoso, una bella casa e un lavoro appagante. Decisa a scoprire il vero significato dell’esistenza, intraprende un viaggio attraverso l’Italia, l’India e Bali per meditare, riflettere e mangiare. Nel corso di questa avventura incontrerà anche l’amore autentico.

I dieci comandamenti, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico diretto da Cecil B. DeMille, con Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter e Edward G. Robinson. Scampato alla strage dei primogeniti, Mosè viene allevato come un vero egiziano, ma quando scopre le sue origini rinuncia a tutto per condividere le sofferenze del suo popolo. Solo dopo l’invio delle sette piaghe il Faraone accetta di lasciarli partire verso la Terra Promessa.

Napoli velata, ore 21:00 su Premium Cinema +24 HD

Film drammatico del 2017 diretto da Ferzan Ozpetek, con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra e Biagio Forestieri. Un mistero avvolge l’esistenza di Adriana, che viene travolta da un improvviso amore e da un violento delitto. Sullo sfondo, la città di Napoli, caratterizzata da superstizione e magia, da razionalità e follia.

Schindler's list - La lista di Schindler, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 1993 diretto da Steven Spielberg, con Liam Neeson, Ben Kingsley, Embeth Davidtz, Norbert Weisser e Ralph Fiennes. Tratto dal libro di Thomas Keneally, il film racconta la vera storia di Oscar Schindler, industriale tedesco che nel 1938 capisce che è bene legarsi ai comandanti militari. Li frequenta nei locali notturni, offre loro bottiglie preziose. Quando gli ebrei sono relegati nel ghetto di Cracovia, Schindler riesce a farsene assegnare alcune centinaia come operai in una fabbrica di pentole. All’inizio sembra sfruttarli, in realtà li salva. Di fronte alla tremenda persecuzione, il tedesco trasforma quella sua prima iniziativa in una vera missione.

Film horror da vedere stasera in TV

Dracula di Bram Stoker, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film horror del 1992 diretto da Francis Ford Coppola, con Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Cary Elwes e Bill Campbell. Un giovane archivista inglese si reca in Transilvania su richiesta del conte Dracula. Dopo avere fatto conoscenza con l'inquietante personaggio, il giovane è irretito da un gruppo di fanciulle seguaci del conte. Nel frattempo, Dracula arriva Inghilterra per incontrare la promessa sposa del bibliotecario, reincarnazione della donna da lui amata 400 anni prima e causa della sua dannazione eterna.

Babadook, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film horror del 2014 diretto da Jennifer Kent, con Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall, Hayley McElhinney e Barbara West. Nel giorno in cui dà alla luce il loro primo figlio, Amelia perde il marito a causa di un incidente d’auto. La donna si ritrova a affrontare la solitudine e con coraggio aiuta il bambino a combattere contro la paura dei mostri. Il bimbo, infatti, sostiene che in casa ci sia una presenza sinistra, con cui la madre si ritroverà presto a dover fare i conti.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il vegetale, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia italiana del 2018 diretta da Gennaro Nunziante, con Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Rosy Franzese, Antonino Bruschetta e Paola Calliari. Il neolaureato Fabio è alle prese con la ricerca di un lavoro che non riesce a trovare. Il ragazzo vive con un padre ingombrante e una sorella viziata e capricciosa, che lo considerano un vegetale. Un evento inaspettato, però, cambierà il corso delle loro vite.

Suocero scatenato, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film commedia diretto da Gavin Wiesen, con Emile Hirsch, J. K. Simmons, Kristen Schaal, Taran Killam e Hunter Parrish. Mr. Gallo è un lavoratore instancabile e giramondo, raramente nello stesso posto per più giorni di fila. Durante un viaggio last minute a Los Angeles scopre però che l’amata figlia è scomparsa. Per ritrovarla, l’uomo d’affari coinvolge l’ex fidanzato della ragazza, il bizzarro e introverso Martin, che ancora sta cercando di superare il trauma della rottura. I due intraprenderanno un viaggio pieno di avventure, destinato a cambiare le loro vite e il loro modo di vedere le cose.

In viaggio con una rock star, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2010 diretto da Nicholas Stoller, con Tyler McKinney, Zoe Salmon, Lino Facioli, Mario Lopez, Billy Bush e Kurt Loder. Aaron Green è una persona molto ambiziosa e impeccabile sul lavoro, a cui viene affidato un compito decisivo per la sua carriera. La missione consiste nell’accompagnare Aldous Snow, un dio del rock, al famigerato Greek Theatre di Los Angeles. L’artista, però, è una persona trasgressiva e fuori dagli schemi, decisamente inaffidabile.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jumanji - Benvenuti nella giungla, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2017 diretto da Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Rhys Darby e Bobby Cannavale. Quattro ragazzi scoprono una vecchia console e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar. La pellicola arriva a22 anni di distanza dal primo “Jumanji”.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Baby Driver - Il genio della fuga, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film d’azione del 2017 diretto da Edgar Wright, con Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Eiza Gonzalez, Jon Hamm e Jamie Foxx. Baby è un giovane che alla guida di un'auto è in grado di compiere le più spericolate evoluzioni. Questa sua abilità viene sfruttata da Doc, un criminale dall'aspetto borghese, con il quale ha un conto aperto che deve saldare. Baby deve anche occuparsi dell'anziano invalido che lo ha fatto crescere e si sta innamorando della cameriera di un fast food. Ciò che ora vorrebbe poter fare è staccarsi dal ciclo continuo di rapine che Doc orchestra.

The Equalizer 2 - Senza perdono, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo e Jonathan Scarfe. Robert McCall è un ex agente della CIA che vive in un quartiere popolare di Boston e si guadagna da vivere facendo l’autista. Quando la sua amica Susan, incaricata di un’indagine su un apparente omicidio/suicidio, viene attirata in un tranello, Robert decide di rientrare in azione. Secondo capitolo della pellicola “The Equalizer”, con un Denzel Washington totalmente a suo agio nella parte.

U.S. Marshals - caccia senza tregua, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film d’azione del 1998 diretto da Stuart Baird, con Robert Downey Jr., Wesley Snipes, Tommy Lee Jones, Joe Pantoliano, Irène Jacob e Kate Nelligan. Insieme alla sua squadra, l’agente federale Samuel Gerard insegue un detenuto armato, sospettato di duplice omicidio. Durante la corsa, l’uomo dovrà affrontare un jet impazzito, una lotta in una stiva, un tuffo su un treno in corsa da un’altezza di dodici piani e molto altro.

Musical da vedere stasera in TV

Chicago, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Musical del 2002 diretto da Rob Marshall, con Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Queen Latifah e Lucy Liu. Nella Chicago degli anni ’20 un’attrice di poco successo, Roxie Hart, sogna di diventare famosa come l’avvenente e brava Velma Kelly. A causa di due omicidi diversi, entrambe le donne vengono arrestate e in carcere sviluppano una rivalità che porterà Roxie anche a soffiare a Velma le attenzioni del suo scaltro e seducente avvocato Bill Flynn.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The Lobster, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film di fantascienza del 2015 diretto da Yorgos Lanthimos, con Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden, Olivia Colman e Ashley Jensen. In un futuro immaginario e in una società distopica essere single oltre una certa età è illegale e comporta l’arresto e la deportazione in un hotel in cui si è costretti a trovare l’anima gemella. Ogni single ha a disposizione 45 giorni per riuscire nell’obiettivo, trascorsi i quali si viene trasformati in animali. David sceglie di ribellarsi a questa legge e fugge in un bosco insieme ad altre dissidenti.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Harry Potter e i doni della morte - Parte I, ore 21:14 su Premium Cinema

Film fantastico del 2010 diretto da David Yates, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter e Bonnie Wright. Harry Potter è in fuga. Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Voldemort e così anche il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure. Insieme agli amici di sempre, Ron e Hermione, Harry si metterà alla ricerca degli horcrux, oggetti o esseri viventi contenenti frammenti dell'anima di Voldemort, che devono essere distrutti per poter eliminare il nemico.

