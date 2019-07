Serenity – L’isola dell’inganno: il cast del film con Matthew McConaughey e Anne Hathaway

Il 18 luglio 2019 sarà nelle sale Serenity – L’isola dell’inganno. Un thriller dai risvolti drammatici, che vede protagonisti Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Un ricco cast quello scelto da Steven Knight, che comprende Diane Lane e Djimon Hounsou.

Serenity: il cast

Dopo Interstellar, Matthew McConaughey e Anne Hathaway si ritrovano nuovamente insieme su un set. Stavolta si tratta di quello di Serenity. L’attore texano, nato nel 1969, vanta una lunga carriera cinematografica, che ha avuto inizio nel 1993 con Fantasma per amore. Tante le commedie e i film cosiddetti “leggeri”. Il pubblico lo ama per il suo viso pulito e la sua innata ironia. Negli ultimi anni ha però dimostrato di poter conquistare anche la critica, con pellicole di spessore che ne hanno evidenziato il vero talento attoriale. Basti pensare a Killer Joe del 2011, Mud, del 2012, Dallas Buyers Club, del 2013, valsogli il Premio Oscar, così come Interstellar, di Christopher Nolan, che nel 2014 lo ha voluto come protagonista di uno dei suoi progetti più ambiziosi.

Decisamente lunga anche la lista di film cui ha preso parte negli anni Anne Hathaway. Nata nel 1982 a New York, deve moltissimo alla Disney e al regista Gary Marshall. Nel 2001 venne infatti scelta per Pretty Princess. Un ruolo da protagonista che le ha spalancato le porte del successo. Ancora ricorda e festeggia il giorno in cui quel film arrivò nelle sale. Il grande successo, che ha portato il pubblico a conoscerla e amarla, è giunto con Il Diavolo veste Prada. Ha la propria stella sulla Walk of Fame, proprio come McConaughey e, come il compagno di set, vanta un Premio Oscar in bacheca. Tanti i progetti negli ultimi anni e, dopo Ocean’s 8, è pronta per un nuovo film tutto al femminile, Attenti a quelle due, con Rebel Wilson.

DJimon Hounsou è un celebre attore beninese, da anni ormai naturalizzato statunitense. Nato nel 1964, ha preso parte a molti film d’azione. Un grande talento, candidato per due volte al Premio Oscar come attore non protagonista, per In America e Blood Diamond. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 1992, con Abuso di Potere, di Jonathan Kaplan. Nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi registi. Roland Emmerich lo scelse per il suo Stargate e Spielberg per Amistad. Nel 2000 è nel cast del film cult di Ridley Scott, Il gladiatore, con Russel Crowe. Da Keanu Reeves in Constantine a Leonardo Di Caprio in Blood Diamond, Hounsou ha fronteggiato un gran numero di generi, insieme con attori di grandissimo calibro. Ha inoltre trovato spazio nel vasto mondo cinematografico supereroistico, recitando in Aquaman, Shazam! e Captain Marvel.

Presente nel cast anche Diane Lane, che interpreta Constance. Nata a New York come la Hathaway, ma nel 1965, è stata nominata agli Oscar come miglior attrice protagonista per L’amore infedele, e tre volte ai Golden Globe. Tra i suoi film più celebri ricordiamo Sotto il sole della Toscana, di Audrey Wells, che l’ha vista al fianco di Raoul Bova. Molti i suoi film, dall’esordio nel 1979 a oggi, recitando anche lei, come Hounsou, in film di supereroi: Batman vs Superman: Dawn of Justice e Justice League, entrambi diretti da Zack Snyder.

Serenity: la trama

Matthew McConaughey é Baker Dill, un uomo rifugiatosi su di un’isola pur di sfuggire alla sua vita passata. Questa però torna a perseguitarlo, nel momento in cui si ritrova dinanzi la sua ex moglie, Karen. Baker non è mai riuscito a resisterle, accettando semplicemente che la vita andasse come lei aveva deciso.

Il suo addio lo ha portato a una nuova fase della sua vita, nella quale preferisce dimenticare grazie alla bottiglia. Lei però è tornata e ha bisogno del suo aiuto. Gli racconta della sua vita in pericolo e di come lo sia anche quella di loro figlio. Il suo nuovo marito è tremendo e, senza mezzi termini, gli chiede di ucciderlo in mare, dietro pagamento di 10 milioni di dollari. Una scelta che cambierà la vita di Baker, ancora una volta marionetta nelle mani di Karen, o forse c’è dell’altro.