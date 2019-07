Matthew McConaughey, com'era e com'è oggi l'attore

Matthew McConaughey è stato più volte uno degli uomini più sexy e desiderabili del mondo, grazie allo sguardo intenso e al fisico scolpito dallo sport. Già durante il liceo era solito vincere il titolo di “più bello della scuola”, segno che ha sempre avuto apprezzamenti per il suo aspetto.

Ma Matthew McConaughey ha dimostrato di non avere solo fascino, bensì di essere anche molto talentuoso. In circa 25 anni di carriera, ha dato prova di essere un attore versatile e in grado di interpretare ruoli anche molto impegnativi. Inoltre, non ha mai esitato a nascondere la sua avvenenza e il suo carisma per esigenze di copione. Come quando, per interpretare il rozzo cowboy malato di Aids in “Dallas Buyers Club” ha dovuto perdere 23 chili, modificando completamente il proprio aspetto fisico. Lavoro che è stato ripagato con apprezzamenti da parte di pubblico e critica e che gli ha permesso di vincere il Premio Oscar come miglior attore protagonista. Attualmente, l’attore è al cinema con “Serenity - L’isola dell’inganno”, scritto e diretto da Steven Knight con Anne Hathaway e Diane Lane.

Come ogni sex symbol che si rispetti, Matthew McConaughey ha sempre avuto splendide donne al suo fianco. L’attore è stato legato per diversi anni all’attrice Sandra Bullock, mentre a metà degli anni Novanta ha frequentato la collega Ashley Judd. Nel 2002 si è vociferato di un flirt con Janet Jackson, conosciuta ai Grammy Awards. Successivamente, sul set di “Sahara”, McConaughey ha conosciuto Penelope Cruz, con cui ha avuto una relazione di circa un anno. Alla Cruz, è seguita Cassandra Hepburn. L’attore sembra aver messo la testa a posto nel 2012, quando ha sposato, dopo sei anni di fidanzamento, la modella e designer brasiliana Camila Alves. Dal matrimonio sono nati tre figli, Levi nato nel 2008, Vida nata nel 2010 e Livingston, nato nel 2012.

Vediamo nella gallery come è cambiato Matthew McConaughey dagli inizi della carriera a oggi.