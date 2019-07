Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 11 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

7 Sconosciuti a El Royale, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film thriller del 2018 diretto da Drew Goddard, con Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Cailee Spaeny e Lewis Pullman. Ambientata sul finire degli anni ’60, nel pieno del periodo della Guerra della Vietnam e della contestazione, la storia si svolge nell’hotel El Royale, curiosamente situato sull’esatto confine fra lo stato del Nevada, il regno degli eccessi e del gioco d’azzardo, e quello della California, patria del pacifismo e del libero amore. A dieci anni da un misterioso omicidio, un gruppo di sconosciuti si incrocia all’interno dell’hotel, ma nessuno di loro è quello che sembra.

Film commedia da vedere stasera in TV

Tully, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia del 2018 diretta da Jason Reitman, con Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass e Ron Livingston. Marlo è la madre di due bambini e incinta del terzo, che riceve come regalo dal fratello una tata che la aiuti durante le ore serali. Quello che ancora non sa è che questa ragazza, di nome Tully, è una collegiale dallo spirito libero pronta a cambiarle radicalmente la vita. Uno spaccato ironico e divertente della società borghese americana in tutti i suoi aspetti, e un film piacevole per una serata che all’insegna del relax.

Il tuttofare, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Commedia del 2018 scritta e diretta da Valerio Attanasio, con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci e Clara Maria Alonso. La pellicola narra la storia di Salvatore Toti Bellastella, avvocato e capo di uno degli studi legali più importanti d’Italia. Sotto la sua direzione lavora il giovane Antonio Bonocore, un bravo praticante che Salvatore utilizza come suo tuttofare. Quando il giovane praticante supera infine l’esame d’avvocato con ottimi risultati, per premiarlo della sua dedizione, Salvatore decide di fargli un’offerta di lavoro imperdibile: un contratto da diecimila euro al mese presso il suo studio, che gli assicuri anche il coinvolgimento nelle cause più importanti. In cambio, però, Antonio dovrà sposare l’amante di Bellastella, Isabel, una ragazza argentina che ha bisogno della cittadinanza italiana.

Matilda 6 mitica, ore 21:00 Sky Cinema Family

Commedia del 1996 diretta e interpretata da Danny DeVito, con Mara Wilson, Rhea Perlman, Embeth Davidtz, Pam Ferris e Paul Reubens. Tratto dall'omonimo libro di Roald Dahl, il film racconta della giovane e prodigiosa bimba Matilda, dotata di molte capacità, ma di due genitori davvero odiosi. Diventerà indispensabile per la bambina cercare di liberarsene il prima possibile.

La marcia nuziale 2: Il resort dell’amore, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 2017 diretta da David Weaver, con Jack Wagner, Josie Bissett, Tara Wilson, Aren Buchholz, Sarah Grey e Mitch Ainley. Mick Turner e Olivia Parsons sono stati fidanzati al liceo. La loro storia d'amore è finita quando un giorno Mick ha deciso di rompere la relazione per andare in tour con la sua band musicale. Ma ecco che, dopo 25 anni, i due ex casualmente si incontrano di nuovo e decidono di diventare soci in affari aprendo un resort per le lune di miele. Lavorare insieme significherà avere continui alti e bassi, e alle volte non sembrerà funzionare al meglio, ma tuttavia quel sentimento di molti anni prima alla fine, anche se con fatica, rispunterà.

La cosa più dolce..., ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un’esilarante commedia al femminile, diretta da Roger Kumble con Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair, Parker Posey e Jason Bateman. Christina Walters, una pubblicitaria trentenne di San Francisco, sfrutta tutti gli uomini che le passano a tiro e che conquista grazie alla sua avvenenza. Una sera incontra in discoteca Peter e sente di provare qualcosa di diverso. Lo perde di vista e parte per cercarlo insieme all'amica del cuore Courtney.

E fuori nevica!, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, con Carlo Buccirosso, Nando Paone, Giorgio Panariello e Maurizio Casagrande. Dopo la morte dell'anziana madre, tre fratelli si ritrovano sotto lo stesso tetto, costretti da una postilla testamentaria che lascia loro in eredità la casa purché mantengano unita la famiglia. Il che vuol dire tornare a vivere insieme. Adattamento cinematografico dell’omonima commedia teatrale firmata dallo stesso Salemme.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Men in Black, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di fantascienza diretto da Barry Sonnenfeld, con Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D'Onofrio e Rip Torn. Gli alieni sono tra noi. Nascosti, travestiti, mimetizzati in cento modi, da tempo visitano e vivono sulla Terra, porto franco dello spazio, mescolandosi ad una umanità inconsapevole. Solo una segretissima agenzia governativa ne conosce la presenza e ne controlla attività e comportamenti, intervenendo quando necessario con i suoi inflessibili agenti, dotati di fantastiche attrezzature e di armi avveniristiche: i Men in Black.

The Divergent Series: Allegiant, ore 21:14 Premium Cinema

Film di fantascienza del 2016 diretto da Robert Schwentke, con Shailene Woodley, Theo James, Jeff Daniels, Miles Teller e Ansel Elgort. Ultimo capitolo della saga iniziata con “Divergent” e proseguita con “Insurgent”, tratta dai romanzi di Veronica Roth. Trias e Tobias si ritrovano in un mondo sconosciuto, fuori dalla recinzione che protegge Chicago. Qui vengono trattenuti da un’agenzia misteriosa, conosciuta come Dipartimento di Sanità Genetica, particolarmente interessata ai divergenti e a Tris.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Resident Evil: Extinction, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film d’azione del 2007 diretto da Russell Mulcahy, con Milla Jovovich, Oded Fehr, Ali Larter, Iain Glen, Ashanti e Mike Epps. Un virus ha trasformato gli esseri umani in zombi, rendendo la Terra un deserto malsano e infestato. I sopravvissuti alla catastrofe devono attraversare il deserto del Nevada all’interno di carovane blindate per tentare di giungere in Alaska.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Pensieri pericolosi, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico diretto daJohn N. Smith, con Michelle Pfeiffer, George Dzundza e Courtney B. Vance. Dopo 9 anni nei Marines e un tragico evento alle spalle, una donna accetta di insegnare in una classe frequentata da teppisti. Invece di arrendersi alle difficoltà della nuova situazione, troverà il modo per conquistare i ragazzi. Tratto dal romanzo di LouAnne Johnson, un film notevole, con Michelle Pfeiffer sempre molto credibile in qualsiasi ruolo.

Capitano Koblic, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2016 diretto da Sebastiàn Borensztein,con Ricardo Darìn, Oscar Martinez e Inma Cuesta. Nel 1977 e nei giorni della dittatura argentina, un ex pilota e capitano della Marina disobbedisce a un ordine e, per sopravvivere, si vede costretto a fuggire. Si nasconderà in una città del sud, dove la sua presenza attirerà l’attenzione di un crudele maresciallo. Un thriller drammatico che saprà lasciarvi senza fiato.

La sconosciuta, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2016 diretto da Giuseppe Tornatore,con Ksenia Rappoport, Michele Placido, Claudia Gerini, Clara Dossena e Pierfrancesco Favino. Di Irena non si sa molto, solo che è arrivata in Italia dall'Ucraina. O forse è tornata, dopo alcuni anni, per chiudere un conto. Con l'aiuto di un portinaio interessato, trova lavoro presso la famiglia Adacher, una coppia di orafi con una figlia affetta da una cronica incapacità di difendersi. Irena si occupa della piccola, la conquista e le insegna a reagire. Sembra cominciare a trovar pace, ma ecco che si ripresenta il male che ha deciso del suo passato e che ha le sembianze dell'aguzzino Muffa.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Il primo cavaliere, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’avventura del 1995 diretto da Jerry Zucker, con Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben Cross, Liam Cunningham e Christopher Villiers. Lancillotto salva Ginevra da Malagant, un cavaliere rinnegato che vuole mettere le mani sulle sue proprietà terriere. Poco dopo, la donna sposa Re Artù e diventa regina. Continuerà, però, a nutrire un profondo amore verso il giovane e lo farà nominare cavaliere.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Harry Potter e il principe mezzosangue, ore 21:06 Premium Cinema +24 HD

Film fantastico del 2009 diretto da David Yates, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Michael Gambon, Alan Rickman e Helena Bonham Carter. Tratto dalla saga scritta da J. K. Rowling e dedicata al giovane mago più famoso del mondo. Harry Potter si sta preparando ad affrontare Lord Voldemort. Al suo fianco ci saranno gli amici di sempre e Silente, preside della scuola di magia di Hogwarts.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

I trasgressori, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film poliziesco del 1992 diretto da Walter Hill, con Ice Cube, Bill Paxton, William Sadler e Art Evans. Un uomo sul punto di morte rivela a due pompieri l’esistenza di una grossa quantità di oro nascosta all’interno di una vecchia fabbrica. La coppia inizia immediatamente la ricerca del bottino ma, una volta giunta a destinazione, si ritrova testimone di un omicidio ad opera di una gang mafiosa locale. I due uomini capiscono di essere in serio pericolo.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV