Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 10 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Il primo cavaliere, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’avventura del 1995 diretto da Jerry Zucker, con Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben Cross, Liam Cunningham e Christopher Villiers. Lancillotto salva Ginevra da Malagant, un cavaliere rinnegato che vuole mettere le mani sulle sue proprietà terriere. Poco dopo, la donna sposa Re Artù e diventa regina. Continuerà, però, a nutrire un profondo amore verso il giovane e lo farà nominare cavaliere.

Red 2, ore 21.15 Premium Cinema Energy

Film d’avventura del 2013 diretto da Dean Parisot, con Catherine Zeta-Jones, Byung-Hun Lee, Bruce Willis, John Malkovich e Helen Mirren. Torna sullo schermo la squadra della CIA di “Red”, pellicola del 2010 diretta da Robert Schwentke e basata sull'omonimo fumetto scritto da Warren Ellis. La squadra viene richiamata al lavoro per affrontare una nuova serie di nemici per tutta l’Europa.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Capitano Koblic, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2016 diretto da Sebastiàn Borensztein, con Ricardo Darìn, Oscar Martinez e Inma Cuesta. Nel 1977 e nei giorni della dittatura argentina, un ex pilota e capitano della Marina disobbedisce a un ordine e, per sopravvivere, si vede costretto a fuggire. Si nasconderà in una città del sud, dove la sua presenza attirerà l’attenzione di un crudele maresciallo. Un thriller drammatico che saprà lasciarvi senza fiato.

Taipei - City of Love, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2019 diretto da Jason Lester, con Ellie Bamber, Justin Chon, Hannah Marks, Josh Salatin e Katherine Reis. Erin è da poco uscita da una relazione. Conosce Paul, un misterioso e carismatico autore cinematografico, con cui instaura una relazione sentimentale. L’uomo le propone di riprendere ogni momento della loro storia per farne un documentario, ma di lì a poco la situazione peggiorerà.

Montecristo, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2001 diretto da Kevin Reynolds, con Jim Caviezel, Guy Pearce, Richard Harris, Michael Wincott e Henry Cavill. Tratto dal celebre e omonimo romanzo di Alexander Dumas. Dopo tredici anni di ingiusta carcerazione, Edmond Dantès torna in libertà. Diventa ricco scoprendo un tesoro nascosto nell’Isola di Montecristo e poi fa rientro a Parigi per vendicarsi di chi lo ha tradito, prtvandolo della libertà e dell’amore.

Film commedia a da vedere stasera in TV

Forever Young, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Commedia italiana del 2012, diretta da Fausto Brizzi, con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi e Pasquale Petrolo. Giorgio è un cinquantenne con una fidanzata che potrebbe essere sua figlia. Diego è un dj ultracinquantenne, dipendente di Giorgio, che deve fare largo ad un millennial forte dei suoi milioni di "mi piace". Angela è una quarantottenne divorziata che, un po' a sorpresa, si ritrova coinvolta in una relazione con un diciannovenne. Franco è un ultrasessantenne che pratica tutti gli sport in maniera ossessiva, in perenne corsa contro il tempo che passa. Ad accomunare questi personaggi vi è il loro rifiuto di venire a patti con l'avanzare dell'età.

Non c’è campo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia sentimentale del 2017 diretta da Federico Moccia, con Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi, Corrado Fortuna, Claudia Potenza e Neva Leoni. Una pellicola moderna e divertente, che porta sullo schermo un gruppo di liceali in vacanza in Salento, dove i cellulari non prendono. Saranno tanti gli esilaranti momenti di panico e di astinenza da WiFi, per una serata all’insegna del relax su Sky.

Teneramente folle, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Commedia drammatica del 2014 diretta da Maya Forbes, con Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Imogene Wolodarsky, Ashley Aufderheide e Beth Dixon. Un padre affetto da disordini maniaco-depressivi cerca di riconquistare la moglie prendendosi cura delle loro esuberanti figlie, che gli renderanno la vita un inferno.

Il genio della truffa, ore 21:00 Premium Cinema +24 HD

Film commedia del 2003 diretto da Ridley Scott, con Sam Rockwell, Nicolas Cage, Bruce Altman e Alison Lohman. Roy, un artista del raggiro, e il suo socio Frank hanno in mente un piano che consentirà loro di appropriarsi di un’ingente somma di denaro. L’arrivo inaspettato della sua figlioletta adolescente sconquasserà però tutti i piani.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Ritorno al bosco dei 100 acri, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un entusiasmante live action Disney, diretto da Marc Forster, con Ewan McGregor nei panni di Christopher Robin, il bambino che dopo le avventure con gli animali del Bosco dei Cento Acri, ora è cresciuto e vive a Londra. Lo ritroviamo alle prese con i problemi dell’età adulta e quasi dimentico dello stupore e della fantasia che hanno caratterizzato la sua infanzia. Ma prima o poi il passato ritorna: Christopher ritrova inaspettatamente Winnie the Pooh e i suoi vecchi amici, che lo aiuteranno a recuperare una valigia con dentro alcuni importanti documenti della società per cui lavora.

Deadpool 2, ore 21.15 Sky Cinema Uno +24

Film fantastico del 2018, diretto da David Leitch, con Josh Brolin, Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Eddie Marsan e T.J. Miller. Deadpool, mercenario malato di cancro e trasformato in un essere immortale, capace di rigenerarsi da ogni ferita, si gode finalmente la vita insieme alla compagna Vanessa. Tuttavia, la sua tendenza ad accettare irresponsabilmente missioni da sicario in giro per tutto il mondo finisce per procurargli molti guai e nemici. Arriva presto per Deadpool il momento di pagare il conto e si ritrova a casa degli X-Men, con Colosso che ancora una volta gli dà la possibilità di essere un eroe e lo porta con sé in una missione per calmare un giovanissimo e potente mutante.

Harry Potter e il principe mezzosangue, ore 21.14 Premium Cinema

Film fantastico del 2009 diretto da David Yates, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Michael Gambon, Alan Rickman e Helena Bonham Carter. Tratto dalla saga scritta da J. K. Rowling e dedicata al giovane mago più famoso del mondo. Harry Potter si sta preparando ad affrontare Lord Voldemort. Al suo fianco ci saranno gli amici di sempre e Silente, preside della scuola di magia di Hogwarts.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Jack Reacher - La prova decisiva, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione diretto da Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Rosamund Pike e Richard Jenkins. Secondo lungometraggio dedicato al personaggio di Jack Reacher, tratto dai romanzi di Lee Child. L’omicidio di cinque persone coinvolge un ex militare e tiratore addestrato che però, prima di entrare in coma, fa il nome di Jack Reacher. Un intreccio narrativo solido, avvincente e divertente con Tom Cruise protagonista indiscusso.

Film thriller da vedere stasera in TV

Trespass – Sequestrati, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2011, diretto da Joel Schumacher, con Nicolas Cage, Ben Mendelsohn, Nicole Kidman, Dash Mihok e Liana Liberato. Moglie e marito vengono presi in ostaggio da quattro criminali in cerca di soldi facili. Si creano delle complicazioni quando viene scoperto un inaspettato tradimento ed inganno. Una pellicola avvincente, ricca di suspense e colpi di scena.

Film biografici da vedere stasera in TV

Becoming Jane - Il ritratto di una donna contro, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film romantico del 2007, che racconta la storia della celebre scrittrice inglese Jane Austen negli anni della giovinezza. La ragazza, in età da marito e educata dal padre alla letteratura e alla musica, sogna un matrimonio con sentimento. Di tutt'altro parere sembra essere sua madre, ansiosa di accasarla con l'aristocratico e impacciato Sir Wisley, nipote della facoltosa Lady Gresham. L’arrivo in campagna di Tom Lefroy, irlandese sfacciato avviato dallo zio alla carriera giuridica, sconvolgerà gli equilibri della piccola comunità rurale. Invaghitosi e ricambiato dall'orgogliosa Jane, Tom ispirerà col suo amore il cuore e le pagine della Austen. Regia di Julian Jarrold, con Anne Hathaway, James McAvoy, Julie Walters, Maggie Smith, James Cromwell e Anna Maxwell Martin.

Film musical da vedere stasera in TV

Rock of ages, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un musical del 2012 diretto Adam Shankman, con Tom Cruise, Julianne Hough, Diego Boneta, Paul Giamatti, Russell Brand e Mary J. Blige. Nel 1987, il Bourbon Club è il centro della scena musicale rock di Los Angeles. In questo mitico locale s'incontrano Sherry, ragazza di provincia appena arrivata per cercare fortuna come cantante, e Drew, che con lei condivide la passione per la musica. Tra i due è amore a prima vista. Intorno a loro ruoteranno le vicende di una serie di personaggi leggendari come Stacee Jaxx, icona del rock che sembra aver perso la sua anima realmente ribelle in favore del successo economico.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV