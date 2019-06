Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 28 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 28 giugno, in TV su Sky. Avventure, azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jumanji - Benvenuti nella giungla, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Diretto da Jake Kasdan, un film con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Rhys Darby, Bobby Cannavale. Quattro ragazzi scoprono una vecchia console e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar. A 22 anni di distanza dal primo “Jumanji”, il sequel non mantiene lo stesso livello qualitativo ma è un buon film per trascorrere una tranquilla serata in famiglia.

L’uomo che uccise Don Chisciotte, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Terry Gilliam. Un film con Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko, Joana Ribeiro. Il protagonista è Toby, alle prese con un nuovo Don Chisciotte nei luoghi dove aveva già girato un corto dedicato al personaggio di Cervantes. Il fatto è che, durante le riprese, incontra quel calzolaio di paese che allora aveva interpretato il cavaliere senza paura (Jonathan Pryce), l'adolescente figlia dell'oste Angelica (Joana Ribeiro), tutti personaggi rovinati dall'essere stati meteore di un breve viaggio nel successo. Da qui in poi la realtà entra nel film e tutto diventa barocco, fantastico e reale allo stesso tempo. Un film da vedere, prova della surreale fantasia di Terry Gilliam.

Film drammatici da vedere stasera in TV

55 passi, ore 21:15 Sky Cinema Due

Alle ore 21:15 su Sky Cinema Due va in onda “55 passi”, diretto da Bille August, con Hilary Swank ed Helena Bonham Carter. Eleanor Riese, una donna definita affetta da malattia mentale e costretta a subire una serie di violenze nell'istituto in cui è reclusa, un giorno decide di affidarsi all'avvocatessa Colette Hughes. Le due donne, estremamente diverse ma entrambe combattive, lotteranno insieme affinché nessun farmaco o terapia venga somministrata contro la volontà del paziente. Un legal-drama ispirato a una storia vera.

Gone baby gone, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Ben Affleck. Un film del 2007 con Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris, John Ashton, Amy Ryan. Patrick Kenzie è un detective privato che viene aiutato nella professione dalla sua compagna Angie Gennaro. Un giorno i due giovani vengono contattati per aiutare la polizia nelle ricerche di Amanda, una bambina di quattro anni scomparsa recentemente. Debutto alla regia per Ben Affleck con un film molto delicato e ben interpretato.

Tuo, Simon, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film americano del 2018 per la regia di Greg Berlanti, con Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel e Katherine Langford. Simon Spier è un adolescente omosessuale che non ha ancora fatto outing. Un’email mandata a un ragazzo misterioso finisce nelle mani sbagliate e Simon si trova in una situazione complessa fatta di soprusi e bullismo. Un film da non perdere.

Sotto tiro, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film di Roger Spottiswoode con Gene Hackman, Nick Nolte, Joanna Cassidy, Ed Harris, Jean-Louis Trintignant. Un celebre e cinico fotografo americano, in Nicaragua per la guerra civile, si lega sentimentalmente con una collega, e insieme affrontano l'inferno della guerriglia. A un certo punto il fotografo è costretto a fare una scelta di campo e lascia la macchina fotografica per imbracciare il fucile. Film drammatico molto avvincente e di grande impatto emotivo. Da vedere anche per l’ottima fotografia e l’interpretazione dei protagonisti.

San Andreas, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Brad Peyton. Un film con Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Art Parkinson, Colton Haynes, Carla Gugino. All'indomani di un imponente terremoto in California, il pilota di un elicottero dei soccorsi decide di intraprendere un rischioso viaggio attraverso lo Stato per tentare di salvare sua figlia. Un film catastrofico che si allaccia alla storia di un’epopea privata e familiare. Con “The Rock”, Dwayne Johnson.

Film d’azione da vedere stasera in tv

John Wick, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’azione del 2014 per la regia di Chad Stahelski, interpretato da Keanu Reeves, Ian McShane, Willem Dafoe, Jason Isaacs, Bridget Moynaha. John Wick, ex killer professionista, ha lasciato la sua attività per sposarsi con Helen, ma dopo pochi anni sua moglie muore di malattia. Tornato a casa dal funerale, John riceve l’ultimo regalo di Helen, un cane che la moglie gli ha lasciato perché abbia subito qualcuno da amare. L’animale, però, viene ucciso da una coppia di malviventi, che irrompono a casa sua aggredendo sia l’uomo che il cane. Quando si riprende dalla pestata, John seppellisce il piccolo amico e parte per una vendetta in cui ritroverà a malincuore il vecchio se stesso e i fantasmi del suo passato. Un action movie nel segno della vendetta.

La truffa perfetta, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Michael Winnick, un film con Gary Oldman, Christian Slater, Megan Park, Helena Mattsson, Dane Cook. Dopo che una maschera di guerra Apache dal valore inestimabile è stata rubata da un casinò indiano, un gruppo di criminali si reca nella cittadina nella speranza di rivendicare il tesoro rubato. Pistole, ragazze e gioco d'azzardo in un thriller pirotecnico.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Coco, ore 21:00 Sky Cinema Family

Spettacolare film d’animazione targato Disney Pixar. “Coco”, regia di Lee Unkrich e Adrian Molina, racconta la storia di Miguel, un ragazzino messicano che sogna di diventare un grande musicista. Peccato che nella sua famiglia la musica sia bandita da generazioni. Il giorno dei morti, stanco di sottostare a quel divieto, il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime. Un’avventura che è molto più di un film da vedere in famiglia, una vera e propria immersione in un’altra cultura. Divertente senza mancare di profondità, la Pixar ha fatto centro ancora una volta. Il film ha ottenuto moltissimi riconoscimenti, tra cui due premi Oscar e un Golden Globe.

Film commedia da vedere stasera in TV

La donna esplosiva, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di John Hughes. Con Kelly Lebrock, Anthony Michael, Ilan Mitchell-Smith, Anthony Michael Hall, Bill Paxton. Gary e Wyatt sono due teenager respinti e derisi dai compagni di scuola. Nasce così in loro l'idea di guadagnarsi il rispetto e l'approvazione dei coetanei ostentando una conquista femminile. Coscienti delle loro difficoltà con le donne, Gary e Wyatt decidono di "costruirsela" su misura. Un piccolo cult movie degli anni ’80 per adolescenti, riproposto a distanza di anni anche come serie TV.

Johnny English colpisce ancora, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno +24 va in onda “Johnny English colpisce ancora”, il terzo capitolo della spassosa saga spy per la regia di David Kerr, con protagonista Rowan Atkinson (Mr. Bean). Dopo tanti anni in servizio, l'impacciato agente segreto Johnny English è ormai in pensione, ma il mondo ha ancora bisogno di lui. A richiamare al lavoro Johnny è un hacker che, in seguito a un attacco informatico, svela i nomi di tutti gli agenti segreti britannici. Una commedia dallo spirito dissacrante e strampalato.

Succede, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Francesca Mazzoleni. Un film con Margherita Morchio, Matilde Passera, Matteo Oscar Giuggioli, Brando Pacitto, Giovanni Anzaldo. L'intenso diario delle emozioni, delle sensazioni, dei sentimenti di Margherita e dei suoi amici, quattro adolescenti che condividono tutto. Film tratto dall’omonimo best seller di Sofia Viscardi, con una bella colonna sonora. Un teen movie ben realizzato.

Shakespeare in love, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film del 1998 per la regia di John Madden, con Colin Firth, Tom Wilkinson, Rupert Everett, Imelda Staunton, Gwyneth Paltrow. Nella Londra di Elisabetta I e delle grandi rappresentazioni teatrali, viene raccontata la storia romanzata di William Shakespeare, alle prese con la scrittura di “Giulietta e Romeo”, dopo che Christopher Marlowe ha conquistato i palchi con il suo “Faustus”. Nel film vi è anche la bella e giovane Viola, divorata dalla passione per il teatro, che decide di salire sul palco per interpretare Giulietta e andando contro le convenzioni del tempo, che volevano solo attori uomini. Viola e William finiscono per innamorarsi, ma la storia non è approvata dalla regina. Una bella commedia romantica.

Cose dell’altro mondo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Francesco Patierno. Un film con Diego Abatantuono, Valerio Mastandrea, Valentina Lodovini, Renato Nuvoletti, Sandra Collodel. Dopo la dichiarazione xenofoba di un piccolo imprenditore locale, tutti gli extracomunitari di un paese veneto svaniscono improvvisamente. Divertente commedia che affronta con intelligenza il tema dell’immigrazione.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il fuggitivo, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Andrew Davis. Un film con Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Word, Joe Pantoliano, Jane Lynch, Afram Bill Williams. Harrison Ford è il dottor Richard Kimble. Quando sua moglie viene uccisa, Kimble è il sospettato numero uno e viene condannato. Mentre si reca al braccio della morte, un incidente d'auto gli permette di fuggire e cercare di trovare prove che chiariscano il suo alibi. In questo film Ford riesce con maestria ad interpretare un thriller teso, intrigante e intelligente. Tommy Lee Jones ha vinto nel 1994 l'Oscar al miglior attore non protagonista.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV