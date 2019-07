Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 26 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di Halloween, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Film d’avventura del 2018 diretto da Ari Sandel, con Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris e Chris Parnell. Seconda pellicola della serie dedicata alla fortunata collana di libri per ragazzi firmata R. L. Stine. Sonny e il suo amico Sam sono stati affidati alla sorveglianza della sorella maggiore di Sonny, Sarah, ma la eludono abilmente per dedicarsi al loro progetto extra scolastico: svuotare cantine e solai. Ed è proprio in una casa da svuotare che trovano un vecchio baule contenente un vecchio libro da cui si materializza il malvagio pupazzo ventriloquo Slappy. Permaloso e vendicativo, animerà dei peggiori intenti tutte le creature esposte nei cortili e nelle case della città in occasione di Halloween, facendo passare a Sarah, Sonny e Sam la notte più avventurosa della loro vita.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Colette, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2018 diretto da Wash Westmoreland, con Keira Knightley, Dominic West, Denise Gough, Fiona Shaw e Eleanor Tomlinson. La pellicola, ambientata nella Parigi del 1893, racconta la vita di Coletta, la donna considerata tra le maggiori figure letterarie nella prima metà del XX secolo.

Tenderness, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di John Polson, con Russell Crowe, Jon Foster, Sophie Traub, Arija Bareikis, Alexis Dziena, Michael Kelly. Lori, sedicenne, è profondamente affascinata dalla figura di Eric, un giovane poco più grande di lei, diventato protagonista della cronaca nera per aver ucciso i genitori. I due cominciano insieme un viaggio complicato e pericoloso, inseguiti da un poliziotto locale, che si occupa di Eric da anni: la sua missione è provare che il ragazzo non si è macchiato solamente del delitto dei genitori.

5 giorni fuori, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2010 diretto Anna Boden e Ryan Fleck, con Zach Galifianakis, Emma Roberts, Aasif Mandvi, Lauren Graham e Viola Davis. Dopo un attacco di depressione un ragazzo adolescente viene ricoverato all’interno di una struttura psichiatrica. Qui incontra diversi pazienti bizzarri e comprende di amare la vita e di essere pronto ad affrontarla.

Prisoners, ore 21:00 Premium Cinema +24 HD

Film drammatico del 2013 diretto da Denis Villeneuve, con Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard e Melissa Leo. In una cittadina americana due bambine spariscono misteriosamente. Il padre di una di loro, convinto di conoscere il colpevole, lo rapisce per farlo confessare. Nel frattempo, l’investigatore Loki è sulle tracce di un altro sospettato.

Mulholland Drive, ore 21.14 Premium Cinema Energy

Film drammatico del 2001 diretto da David Lynch, con Justin Theroux, Naomi Watts, Laura Harring, Ann Miller, Robert Forster e Diane Baker. Dopo un incidente automobilistico sulla Mulholland Drive di Hollywood, la giovane Rita perde la memoria. Un’aspirante attrice, proveniente dall’Australia e in cerca di gloria, tenta di aiutarla a riappropriarsi della sua identità perduta.

The judge, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film drammatico diretto da David Dobkin, con Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga, Billy Bob Thornton e Vincent D'Onofrio. Un avvocato torna nella sua città natale per i funerali della madre. Una volta sul posto, scopre che il padre, un giudice con cui ha rapporti molto freddi, è sospettato di omicidio.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Equalizer - Il vendicatore, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un film d’azione imperdibile, diretto da Antoine Fuqua e con un cast eccezionale composto da Bill Pullman, Denzel Washington, Marton Csokas, Melissa Leo e Vladimir Kulich. L’ex agente della Cia, Robert McCall, lavora come impiegato presso un supermercato del fai da te. Vive in solitudine in un appartamento spoglio e ogni sera cena da solo al diner sotto casa. È lì che incontra Alina, una prostituta russa adolescente tiranneggiata dal suo magnaccia Slavi. Quando la donna finisce in ospedale per via delle botte di Slavi, Robert rispolvera il suo istinto omicida: partendo da Slavi e la sua gang risale la scala gerarchica del crimine russo, imbattendosi nello psicopatico killer Teddy e nel suo capo Vladimir Pushkin.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Shrek 2, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’azione del 2004 diretto da Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon. Shrek e la principessa Fiona sono tornati dal viaggio di nozze e a questo punto devono fare visita ai genitori di lei nel Paese Lontano Lontano. La madre e il padre di Fiona certamente non si aspettano una principessa tanto cambiata, mentre Shreck dovrà fare i conti con un principe irritato a cui non è andato giù il fatto di essere stato superato da un orco.

Mazinga Z – Infinity, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Junji Shimizu. Un film con Ai Kayano, Shotaro Morikubo, Hanae Natsuki, Unshô Ishizuka, Uesaka Sumire. C'è pace in Terra nel mondo di Mazinga Z e del Grande Mazinga dopo le battaglie del passato, ma la meravigliosa ricostruzione realizzata grazie all'energia fotonica è minacciata dal ritorno del Dottor Inferno e dei suoi alleati. Un film d’animazione che piacerà ai nostalgici del più famoso robot di tutti i tempi.

Film thriller da vedere stasera in TV

Under Suspicion, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2000 diretto da Stephen Hopkins, con Gene Hackman, Morgan Freeman, Thomas Jane, Monica Bellucci, Nydia Caro e Miguelangel Suarez. Un vecchio capitano di polizia convoca al commissariato il ricco ed influente avvocato Henry Hearst, accusato dello stupro e dell’omicidio di due ragazzine. Il suo alibi pieno di buchi metterà in discussione il suo patrimonio e il suo matrimonio.

Film commedia da vedere stasera in TV

Casanova, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 2005 diretta da Lasse, con Heath Ledger, Jeremy Irons, Lena Olin, Sienna Miller, Stephen Greif e Oliver Platt. Una pellicola sulle vicende del seduttore Giacomo Casanova alle prese con il vero significato dell’amore, dall’incontro e le schermaglie con Francesca, la donna che gli farà comprendere il valore e il significato dell’attesa.

Una festa esagerata, ore 21.15 Sky Cinema Uno +24

Una divertente commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, con Tosca D’Aquino, Iaia Forte, Massimiliano Gallo, Francesco Paolantoni e Mirea Flavia Stellato. Vincenzo Parascandolo vive con moglie e figlia quasi diciottenne in una splendida casa con terrazzo. La “festa esagerata” è quella per i 18 anni della ragazza, che però sarà resa un inferno dalla vicina di casa.

Daddy's Home 2, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2017, con John Lithgow, Mel Gibson, Mark Wahlberg, Will Ferrell, Linda Cardellini e la regia di Sean Anders. Dusty e Brad uniscono le loro forze per regalare ai figli il miglior Natale possibile. Ma questa volta all'aeroporto arrivano i loro padri: l'attraente papà di Dusty e quello super affettuoso di Brad, sbarcati per passare le feste insieme ai nipoti. Le vacanze così si trasformano in un vero caos.

Las Vegas: una vacanza al casinò, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 1997 diretto da Stephen Kessler, con Chevy Chase, Marisol Nichols e Beverly D’Angelo. La famiglia Griswold decide di trascorrere le proprie vacanze nella capitale del divertimento americano, Las Vegas. Oltre a divertirsi, il signor Griswold e i suoi familiari troveranno anche tanti modi per mettersi nei guai.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Harry Potter e il calice di fuoco, ore 21:14 Premium Cinema

Film fantastico del 2005 tratto dalla saga scritta da J. K. Rowling e dedicata al giovane mago Harry Potter. Regia di Mike Newell, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Bonnie Wright e Robert Pattinson. Harry e i suoi amici Ron e Hermione iniziano il quarto anno a Hogwarts, dove sarà organizzato il Torneo dei Tremaghi che porterà il famoso mago a dover gareggiare con i rappresentanti di altre scuole di magia.

