Il re leone: annunciata la tracklist della colonna sonora

Dopo il successo del «Dumbo» di Tim Burton e soprattutto dell’«Aladdin» di Guy Ritchie, in casa Disney sono pronti per un nuovo live action, chiamato - come i predecessori - a cercare di conquistare i box-office internazionali.

Il prescelto è uno dei titoli più amati e commoventi di sempre: «Il re leone», che, dopo essersi mostrato in un paio di trailer ufficiali, ora espone la tracklist completa della propria colonna sonora: 19 brani, in cui, al netto di sorprese, Beyoncé - che presta la voce a Nala - dovrebbe comparire in una sola delle canzoni. Ovvero il famoso duetto «Can You Feel The Love Tonight», interpretato assieme al co-protagonista Donald Glover, che doppia Simba.

Il re leone: le anticipazioni sui brani

L’ex leader delle Destiny’s Child è, però, anche autrice - assieme a Elton John e Tim Rice - dell’unico brano inedito della pellicola: «Never Too Late», che punta prepotentemente agli Oscar del 2020.

Accanto a questo, i brani che hanno reso un classico il film animato del 1994. Da «Hakuna Matata», cantata da Bbilly Eichner e Seth Rogen (rispettivamente Timon e Pumbaa) fino a «Be Prepared», affidata a Chiwetel Ejiofor (Scar).

Il re leone: la tracklist completa

Qui, di seguito, la tracklist completa:

1. Lindiwe Mkhize/Lebo M – «Circle of Life/Nants’ Ingonyama»

2. Hans Zimmer – «Life’s Not Fair»

3. Hans Zimmer – «Rafiki’s Fireflies»

4. JD McCrary/Shahadi Wright Joseph/John Oliver – «I Just Can’t Wait to Be King»

5. Hans Zimmer – «Elephant Graveyard»

6. Chiwetel Ejiofor – «Be Prepared (2019 Version)»

7. Hans Zimmer – «Stampede»

8. Hans Zimmer – «Scar Takes the Throne”

9. Billy Eichner/Seth Rogen/JD McCrary/Donald Glover – «Hakuna Matata»

10. Hans Zimmer – «Simba Is Alive!»

11. Billy Eichner/Seth Rogen – «The Lion Sleeps Tonight»

12. Beyoncé/Donald Glover/Billy Eichner/Seth Rogen – «Can You Feel the Love Tonight»

13. Hans Zimmer – «Reflections of Mufasa»

14. TBA

15. Hans Zimmer – «Battle for Pride Rock»

16. Hans Zimmer - «Remember»

17. Elton John - «Never Too Late»

18. Lebo M – «He Lives in You»

19. Lebo M - «Mbube»