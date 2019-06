Beyoncé e Childish Gambino ricantano la canzone de "Il Re Leone"

“Can You Feel The Love Tonight” - dal 1994 a oggi, il brano diventa ancora più stupefacente grazie alla nuova interpretazione di Beyoncé e Childish Gambino

Fuori il teaser di “Can You Feel The Love Tonight”, il duetto più emozionante estratto dal film fotorealistico “Il Re Leone”, remake del celebre cartone animato Disney in arrivo il 21 agosto 2019. Il brano è stato interpretato da una coppia d’artisti d’eccezione: la regina Beyoncé e Childish Gambino (Donald Glover), il rapper di “This is America”.

“Can You Feel the Love Tonight” con Beyoncé e Childish Gambino

È un brano che ha fatto la storia della musica anche al di fuori del film per cui è stata concepita. “Can you feel the love tonight” è stata composta da Elton John con testi di Tim Rice per il film del 1994 “Il Re Leone”. In italiano era stata tradotta con “L’amore è nell’aria stasera”, cantata poi da Lorena Branucci e Daniele Viri. Ai tempi, il brano aveva ottenuto un premio Oscar per la migliore canzone del 1995 ed era stata nominata al premio insieme ad “Hakuna Matata” e “Circle of Life”, estratte dalla medesima colonna sonora.

Il 23 giugno, Beyoncé ha diffuso su YouTube il teaser del brano che ha interpretato insieme al rapper americano Childish Gambino, “Can you feel the love tonight” per quello che sarà il remake fotorealistico di animazione computerizzata del film del ’94, “Il Re Leone”. Beyoncé e Gambino, che rispettivamente interpreteranno Nala e Simba nel nuovo adattamento, hanno offerto su YouTube uno spettacolo di 45 secondi che in poche ore ha ottenuto oltre 330 mila visualizzazioni e una standing ovation nei commenti del pubblico. Nel cortometraggio, Mufasa racconta a Simba che i grandi Re del passato ci osservano dalle stelle, e così farà anche lui. “Can you feel the love tonight” ha ottenuto un Academy Award come miglior canzone originale del 1995 e si è portato a casa anche un Grammy come miglior interpretazione maschile pop dell’anno. Alla realizzazione del nuovo film parteciperanno anche John Oliver, Eric André e James Earl Jones, il quale riprenderà il suo ruolo di Mufasa che aveva già interpretato nella versione del 1994.

Beyoncé, il nuovo album dal vivo “Homecoming”

Il 17 aprile 2019, Beyoncé ha pubblicato a sorpresa il suo album dal vivo intitolato “Homecoming”. Il disco, composto da 40 tracce, contiene la setlist del Coachella 2018 e 3 bonus track: una cover di Frankie Beverly & Maze intitolata “Before I let Go”, una versione riarrangiata di “I Been On” di Beyoncé, brano originale del 2013 e una registrazione della voce della piccola Blue Ivy, sua figlia, mentre canta “Lift Every Voice and Sing”. All’interno del disco non possono certo mancare i brani più iconici della storia dell’artista, tra cui “Crazy in Love” e “Single Ladies”.

Childish Gambino

Nome d’arte di Donald McKinley Glover Jr, Childish Gambino è un attore e performer americano che di recente ha sconquassato il mondo della musica con “This is America”, un brano duro e irriverente che mette in esame le grandi contraddizioni degli Stati Uniti, tra intrattenimento, armi facili e condizioni degli afroamericani. Il video ha superato i 550 milioni di visualizzazioni. Iconica anche la sua partecipazione in “Community”, nota serie televisiva americana, dove riveste il ruolo dell’atleta Troy Barnes.