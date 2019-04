Beyoncé a sorpresa un nuovo album dal vivo: "Homecoming"

Dopo l’omonimo documentario sulla sua iconica esibizione al Coachella 2018, Beyoncé coglie di sorpresa il suo pubblico e ne pubblica un disco dal vivo, intitolato “Homecoming”, già disponibile in streaming su tutte le piattaforme che contano.

Homecoming: The Live Album

Un disco importante e ricchissimo e una pietra miliare che non può mancare all’interno della collezione di un vero BeyHive (gioco di parole con “alveare” e “ape regina”, Queen Bey, soprannome dell’artista). “Homecoming” è composto da 40 tracce e, oltre a contenere la setlist del Coachella 2018, include 3 nuove bonus track: una cover di Frankie Beverly & Maze, intitolata “Before I let Go”, una versione riarrangiata di “I Been On” di Beyoncé, brano originale del 2013 e una registrazione della voce della piccola Blue Ivy, sua figlia, mentre canta “Lift Every Voice and Sing”. All’interno della ricchissima tracklist, non mancano naturalmente i brani più iconici della produzione di Beyoncé, tra cui “Single Ladies” e “Crazy in Love”. ”Homecoming” è stato ufficialmente annunciato e pubblicato il 17 aprile 2019.

I fan non se lo aspettavano, ma questa volta Beyoncé ha fatto le cose in grande. Sebbene di solito la sua musica sia disponibile solo su Tidal, piattaforma streaming posseduta dal marito Jay-Z e unico luogo digitale dove è possibile pellegrinare verso l’ascolto del leggendario disco “Lemonade”, “Homecoming: The Live Album” è già disponibile anche su Spotify, Apple Music e tutti gli streaming che contano. Questo fatto, che potrebbe sembrare cosa da poco, è in realtà un importante segnale da parte delle celebrities: rilasciare musica in esclusiva su una singola piattaforma non è il mondo giusto per scalare le classifiche e ottenere i consensi e i riconoscimenti che si sono sempre desiderati. Un altro esempio popolare è quello di Taylor Swift nel 2017, quando la star si è rifiutata di diffondere “Reputation” in streaming per i primi giorni e poi, a sorpresa, ha rilasciato non solo il disco, ma addirittura la sua intera discografia perché tutti potessero beneficiarne – la stessa Swift in primis.

Beyoncé e gli album a sorpresa

“Homecoming: the Live Album” è il terzo album a sorpresa di Queen Bey e un colpo da maestro nel settore della musica. La prima release inattesa era stato l’album “Beyoncé”, nel 2013, che aveva letteralmente rivoluzionato il concetto di pubblicazione improvvisa. L’album, prodotto da Timbaland, è stato infatti pubblicato inaspettatamente, senza alcun tipo di promozione, ma non per questo ha riscosso meno successo. Pensiamo che il 16 dicembre 2013 è stato annunciato che “Beyoncé” è stato l’album che, in assoluto, ha venduto più velocemente nella storia di iTunes degli Stati Uniti e del mondo. Il secondo album a sorpresa è stato invece nel 2018, “Everything is Love”, in collaborazione con il marito Jay-Z.