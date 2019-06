Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 24 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

211 - Rapina in corsa, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2018 diretto da York Alec Shackleton, con Nicolas Cage, Cory Hardrict, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton e Dwayne Cameron. Mike Chandler è un poliziotto prossimo alla pensione, vedovo e con un difficile rapporto con la figlia. La sua routine e quella del suo partner, nonché genero, è interrotta brutalmente da una rapina armata fino ai denti. “211 - Rapina in corso” è una pellicola ispirata a uno dei più lunghi e sanguinosi eventi della storia della polizia, un conflitto armato che nel 1997 cambiò per sempre il modus operandi del Los Angeles Police Department.

Film commedia da vedere stasera in TV

Full Monty - Squattrinati organizzati, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia del 1997 diretta da Peter Cattaneo, con Tom Wilkinson, Mark Addy, Steve Huison, Paul Barber e Hugo Speer. Un gruppo di disoccupati inglese, alle prese con una vita quotidiana difficile per la mancanza di soldi, decide di mettere su uno spettacolo di spogliarello per racimolare un po’ di denaro. Una pellicola divertente, che al box office ha raccolto un clamoroso successo.

Ace Ventura 3, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di David M. Evans con Josh Flitter, Emma Lockhart, Ann Cusack, Cullen Douglas, Art LaFleur, Austin Rogers, Reed Alexander, Carina Conti, Ralph Waite. Il film si riallaccia ai due precedenti capitoli interpretati da Jim Carrey. ll dodicenne Ace Ventura Junior segue le orme paterne e indaga sulla sparizione di un panda dallo zoo della città.

Matrimonio al sud, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Paolo Costella. Un film con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Debora Villa, Barbara Tabita e Fatima Trotta. Lorenzo Colombo è un imprenditore milanese che odia i meridionali. Pasquale Caprioli abita a San Valentino a Mare, piccolo paese campano, fa il pizzaiolo e odia le persone del nord. Peccato che i rispettivi figli, il milanese Teo e la campana Sofia, si incontrino all’università a Trento e decidano di sposarsi. Il matrimonio, naturalmente, verrà celebrato al sud.

27 volte in bianco, ore 21.15 Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2008 diretto da Anne Fletcher, con Katherine Heigl, James Marsden, Edward Burns, Malin Akerman e Jane Pfish. Jane è stata damigella per ben 27 volte in 27 differenti matrimoni di amici e conoscenti. A breve sarà damigella anche per la sua sorellina minore, la quale è in procinto di sposarsi con George, il suo capo. George non sa che la sua giovane assistente è innamorata di lui e, a complicare la situazione, c’è un giornalista interessato alla vita di Jane.

Non si ruba a casa dei ladri, ore 21:14 Premium Cinema

Film commedia del 2016 diretto da Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca, Manuela Arcuri e Maurizio Mattioli. Antonio Russo è un piccolo imprenditore napoletano, rovinato dalla perdita di una gara d’appalto truccata. Venendo a mancare un grosso lavoro, la famiglia si ritrova in condizioni economiche difficili: occorre trovare una soluzione. I coniugi Russo riescono, così, a farsi assumere come domestici nella villa di un famoso politico romano, Simone Santoro che vive con la fidanzata Lori e tiene le redini di loschi affari, i cui proventi sono messi al sicuro in Svizzera. Ben presto Antonio scopre che è proprio il suo capo ad aver truccato l’appalto che gli ha cambiato la vita e decide di vendicarsi.

Millions, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Film commedia del 2004 diretto da Danny Boyle, con James Nesbitt, Daisy Donovan, Lewis McGibbon, Alex Etel e Christopher Fulford. Qualche giorno prima del passaggio alla moneta in euro, un ragazzino di 7 anni trova una borsa colma di sterline e decide di spendere tutti i soldi senza dire niente ai suoi genitori.

Arturo, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 1971 diretto da Steve Gordon, con Liza Minnelli, Dudley Moore, John Gielgud, Anne De Salvo e Geraldine Fitzgerald. Arturo è un multimilionario e libertino, promesso sposo di un’altrettanto ricca ma insipida fanciulla. Dopo un incontro casuale, però, ll ragazzo si innamora della proletaria Linda, per la quale è disposto a rinunciare anche al suo patrimonio.

Film thriller da vedere stasera in tv

Il fuoco della vendetta, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Scott Cooper dirige questo film thriller del 2013, interpretato da Sam Shepard, Woody Harrelson, Forest Whitaker, Willem Dafoe e Tom Bower. Russel Baze è un uomo tutto d’un pezzo, lavora onestamente in un’acciaieria, ama la fidanzata Lena ed è legatissimo ai suoi famigliari: il padre malato terminale, lo zio Red e soprattutto il fratello minore Rodney che, al contrario di Russell, è un’anima persa, un eterno disoccupato, reduce dall'Iraq e animato da un desiderio di morte. Nonostante le differenze, i due fratelli sono chiamati ad un unico destino che appare segnato fin dalle prime scene.

Agatha Christie: La serie infernale, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Andrew Grieve, con David Suchet, Hugh Fraser, Donald Sumpter, Nicholas Farrell, Philip Jackson. Tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie del 1936, il film ha per protagonista Hercule Poirot, il personaggio più famoso creato dalla fervida immaginazione della scrittrice britannica, qui ritratto in pensione dalla sua attività di investigatore, che si vede recapitare una serie di lettere tanto minacciose quanto misteriose, firmate solamente ABC. Alle lettere fanno seguito degli efferati omicidi, per fermare i quali sembra esserci un’unica soluzione: individuare il mittente delle missive.

Quello che non so di lei, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Thriller mozzafiato diretto da Roman Polanski con Emmanuelle Seigner ed Eva Green nei panni delle due protagoniste. Una scrittrice è continuamente perseguitata da lettere anonime e vive un incubo a occhi aperti in cui sarà facile scivolare nella tentazione di cercare una spalla su cui piangere. Troverà consolazione nello strano e morboso rapporto con una fan che complicherà le maglie già molto ingarbugliate di una storia che lascia senza fiato.

Cappuccetto rosso sangue, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film thriller del 2011 diretto da Catherine Hardwicke, con Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke, Shiloh Fernandez, Max Irons e Virginia Madsen. Nella cittadina di Daggerhorn gli abitanti del posto hanno stretto un accordo con un licantropo da cui sono terrorizzati da tempo. Il patto prevede che gli uomini gli offrano ogni mese in sacrificio un animale per saziare la sua sete di sangue. Tuttavia, una ragazza del villaggio scopre di essere legata alla terribile creatura.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Thor: Ragnarok, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di fantascienza diretto da Taika Waititi, con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba e Jeff Goldblum. Il ritorno di Thor ad Asgard si fa amaro quando scopre che Loki si è sostituito al padre Odino sul trono, spedendo quest'ultimo in un ospizio terrestre. Ma il peggio deve ancora arrivare: Hela, sorella maggiore e dea della morte, sta per uscire dalla sua prigione e vuole vendicarsi su Asgard.

Film drammatici da vedere stasera in tv

The Shape of Things, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2003 diretto da Neil LaBute, con Gretchen Mol, Paul Rudd, Rachel Weisz e Frederick Weller. Adam è un timido ragazzo che frequenta il college, mentre Evelyn un’artista eccentrica. Apparentemente i due non hanno nulla in comune, ma dopo essersi incontrati per caso iniziano una relazione, non senza ripercussioni nelle rispettive vite.

Tutti lo sanno, ore 21:15 Sky Cinema Due +24 HD

Film drammatico del 2018 diretto da Asghar Farhadi, con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darìn, Bàrbara Lennie e Inma Cuesta. Laura, una donna spagnola che vive a Buenos Aires, ritorna nella sua cittadina natale appena fuori Madrid per prendere parte al matrimonio della sorella. Tuttavia, la riunione familiare avrà risvolti inaspettati e finirà per far riemergere un passato di problemi irrisolti.

Heart of the sea, le origini di Moby Dick, ore 21.14 Premium Cinema +24 HD

Film drammatico del 2015 diretto da Ron Howard, con Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy e Brendan Gleeson. Nell’inverno del 1820, la baleniera Essex viene aggredita da una gigantesca balena bianca che sembra mossa da un sentimento di vendetta. L’episodio ispirerà il romanzo di Melville “Moby Dick”, e i membri sopravvissuti dell’equipaggio lotteranno per la sopravvivenza.

