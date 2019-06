Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 21 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 21 giugno, in TV su Sky. Commedie, drammi e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

L’incredibile viaggio del fachiro, ore 21:15 Sky Cinema Uno

“L’incredibile viaggio del fachiro”, un viaggio rocambolesco diretto da Ken Scott e tratto dal best-seller francese di Romain Puértolas. Nel cast: Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Gérard Jugnot, Ben Miller. Dopo la morte della madre, l'indiano Aja parte per Parigi sulle tracce del padre mai conosciuto. Giunto a destinazione, si rifugia in un negozio Ikea e, non avendo un posto per dormire, si nasconde in un armadio. Peccato che l'armadio venga prelevato e trasportato, con Aja dentro, verso l'Inghilterra. Da qui inizia la sua avventura. La storia di come un semplice viaggio può diventare straordinario.

Un momento di follia, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Jean-François Richet, con Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann, Alice Isaaz. Due amici di vecchia data, Antoine e Laurent, decidono di andare in vacanza in Corsica con le rispettive figlie: Louna e Marie, che hanno rispettivamente 17 anni e 18 anni. Louna finisce per invaghirsi del padre dell’amica, ed ecco che sorgono le complicazioni. Commedia francese del 2015, remake dell'omonima pellicola diretta dal regista Claude Berri nel 1977.

Generazione X, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Kevin Smith. Un film con Shannen Doherty, Jeremy London, Jason Lee, Claire Forlani, Ben Affleck, Joey Lauren Adams. Due amici decidono di infiltrarsi in un grande magazzino dove in programma c’è il “Gioco delle coppie”. Lo scopo è creare confusione, per favorire la ragazza di uno dei due che partecipa al gioco. In un cameo c'è anche l'ideatore de “L'uomo ragno” e “Fantastici 4”, Stan Lee.

Appuntamento con l’amore, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Garry Marshall. Un film con Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey. Los Angeles. Nel giorno di San Valentino, le storie di personaggi molto diversi si intrecciano, creando un gioco di sottili corrispondenze. Una commedia sentimentale per gli amanti del genere.

Studio illegale, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Umberto Carteni. Un film con Fabio Volo, Zoé Félix, Ennio Fantastichini, Nicola Nocella, Jean-Michel Dupuis. Andrea Campi è un avvocato di successo. Single e cinico, impossibile stabilire quale condizione abbia generato l'altra, Andrea lavora in un prestigioso studio legale che si occupa di fusioni e operazioni societarie. Il suicidio di un collega e l'acquisizione di un'azienda farmaceutica da parte di una multinazionale araba lo forzano a vincere l'impasse in cui è precipitato, abbandonando scrivania e apatia. Commedia tratta dal romanzo di Federico Baccomo “Duchesne”, caso editoriale del 2009.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Lo scandalo Kennedy, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017, diretto da John Curran, con Jason Clarke e Kate Mara: racconta l’incidente che ha segnato la vita e la carriera politica di Ted Kennedy. Lo scandalo in questione è il tristemente celebre incidente di Chappaquiddick, che vede Ted perdere il controllo della sua auto e causare uno schianto in cui perde la vita la sua compagna di partito Mary Jo Kopechne. Il vero problema, però, non è la negligenza del guidatore, bensì il fatto che sul momento Kennedy non abbia prestato soccorso alla sua passeggera, denunciando l’accaduto solo svariate ore dopo. Ben congegnato nella sceneggiatura, preciso nella regia, ottimo cast.

C’era una volta in America (Versione Estesa), ore 21:15 Sky Cinema Collection

Su Sky Cinema Collection va in onda il film cult “C’era una volta in America”, in versione estesa e restaurata. Il capolavoro di Sergio Leone del 1984, interpretato da Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern è la storia di Max (Woods) e Noodles (De Niro) che negli anni Venti, ancora ragazzini, iniziano la loro carriera nella malavita del quartiere ebraico di New York. Dopo alterne vicende all'interno della criminalità organizzata, i due incontreranno destini diversi. Il film è da sempre considerato una vera lezione di cinema, qui nella sua versione integrale di quasi quattro ore.

Goal! Il film, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Danny Cannon. Un film con Kuno Becker, Tony Plana, Alessandro Nivola, Marcel Iures, Stephen Dillane, Kieran O'Brien. Santiago Munez è emigrato dal Messico negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia in cerca di un futuro migliore. Sin da quando era bambino, il suo sogno è sempre stato quello di diventare un giocatore di calcio. Giunto a Los Angeles, un talent scout, dopo averlo visto giocare, gli propone un provino per la squadra inglese del Newcastle United. Santiago accetta e parte alla volta della Gran Bretagna per realizzare il suo sogno: diventare una stella del calcio mondiale. Ottime le sequenze calcistiche del film, in cui compaiono anche campioni come Beckham e Zidane.

Nemiche amiche, ore 21.00 Sky Cinema Drama

Un film del 1998 diretto da Chris Columbus con Julia Roberts, Ed Harris, Susan Sarandon, Jena Malone, Liam Aiken, Mary Louise Wilson. Il rapporto tra una madre naturale e una matrigna è complicato; tutto cambierà quando Jackie scoprirà di essere malata di tumore: le due donne diventeranno amiche e alleate, pronte a collaborare per amore di chi sta loro accanto. Un esperto di plot vincenti, gioca tutto sulla bravura delle due interpreti, Susan Sarandon e Julia Roberts, che sanno egregiamente come cavarsela.

La leggenda del pianista sull'Oceano, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Giuseppe Tornatore, con Anita Zagaria, Peter Vaughan, Bill Nunn, Tim Roth e Gabriele Lavia. Novecento è il nome che viene dato ad un trovatello abbandonato su una nave il primo mese del primo anno del secolo. Il bambino cresce sulla nave, dove scopre di avere un inverosimile talento per il piano. Cresce suonando e senza mai scendere a terra. La sua storia si propaga, diventa leggenda. Quando la nave deve essere distrutta, Novecento decide di rimanere a bordo. È nato e cresciuto lì, non conosce altro, è giusto che finisca con la nave. Un emozionante film drammatico del 1997, tratto dal racconto di Alessandro Baricco “Novecento”. Da vedere.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Il mio piccolo dinosauro, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura fantasy del 2017 per la regia di Matt Drummond, con Jordan Dulieu, Annabel Wolfe, Scott Irwin e Beth Champion. Un esperimento militare fallito si risolve con alcune conseguenze fuori da ogni previsione: un bambino fa amicizia con un dinosauro sulle cui tracce ci sono i militari, che hanno il preciso scopo di abbatterlo. Un film divertente ed emozionante, adatto a tutta la famiglia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Prey – La caccia è aperta, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di Darrell Roodt, con Bridget Moynahan, Peter Weller, Carly Schroeder, Jamie Bartlett, Connor Dowds. Tom Newman si è sposato di recente con la giovane e bellissima Emy, ma non riesce a far accettare la donna ai due figli, David e Jessica. Un safari potrebbe essere l'occasione giusta per la riappacificazione: durante una escursione, però, Emy e i due figli di Tom sono oggetto di un agguato da parte di un branco di leoni che uccidono la loro guida. I protagonisti si ritrovano costretti a barricarsi nella jeep, riusciranno a salvarsi? Un film per un’ora e mezza di buon intrattenimento.

Presunto innocente, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Alan J. Pakula. Un film con Harrison Ford, Brian Dennehy, Greta Scacchi, Raul Julia, Jesse Bradford, Bonnie Bedelia. Un vice-procuratore capo deve indagare sulla morte di Caroline, una collega della quale era stato amante. Ben presto però sarà lui a essere accusato dell'omicidio della donna e dovrà faticare per dimostrare il contrario. Tratto dal best-seller di Scott Turow, il film è ben interpretato e ha la giusta dose di suspense e coinvolgimento.

Film horror da vedere stasera in TV

Halloween, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Arriva su Sky Cinema Uno +24 “Halloween”, sequel di “Halloween - La notte delle streghe” (1978), film diretto da David Gordon Green. Nel cast ritroviamo Jamie Lee Curtis e Nick Castle. Sono passati 40 anni da quando Laurie Strode è sopravvissuta alla carneficina avvenuta durante la notte di Halloween del 1978, a opera di Michael Myers. Durante i decenni trascorsi, Laurie si è preparata, a ragion veduta, ad un eventuale ritorno dello psicopatico. Jamie Lee Curtis nel sequel del 2018, prodotto da John Carpenter, del capolavoro horror del 1978.

Film biografici da vedere stasera in TV

Truth – Il prezzo della verità, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di James Vanderbilt. Un film con Cate Blanchett, Robert Redford, Elisabeth Moss, Topher Grace, Dennis Quaid, Stacy Keach. Settembre 2004: due reporter della CBS finiscono nei guai per uno scoop su George W. Bush. L’incalzante resoconto di un famoso scandalo mediatico, da vedere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Chips, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film d’azione americano del 2017 per la regia di Dax Shepard, con Dax Shepard, Michael Pena, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody e Jessical McNamee. Jon Baker e Franck Poncharello sono appena entrati nella California Highway Patrol di Los Angeles: pur essendo molto diversi tra loro, insieme formeranno una squadra formidabile in un’avventura come non l’avevate mai vista.

