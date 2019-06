Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 21 giugno

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, venerdì 21 giugno, sui canali Sky

Cuochi d’Italia, ore 20:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:15 riprende con una nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Mollo tutto e cambio vita, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno vediamo le nuove puntate di “Mollo tutto e cambio vita”, le storie di chi ha lasciato tutto per trasferirsi dall'altra parte del mondo. I protagonisti hanno abbandonato la loro vita in Italia per ricominciare altrove.

Il contadino cerca moglie, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 rivediamo una serie di speciali dedicati ai protagonisti più amati delle quattro stagioni de “Il contadino cerca moglie”. Ogni episodio ripercorre la storia dei contadini e dei loro pretendenti.

Raffaele Sollecito, ore 21:05 Crime Investigation

Raffaele Sollecito, assolto per l'omicidio di Meredith Kercher, racconta quanto sia difficile riuscire a rifarsi una nuova vita lontano dai dubbi e dai pregiudizi dell'opinione pubblica.

What’s my name - Muhammad Ali, ore 21:15 Sky Arte HD

A. Fuqua esplora sfide, vittorie e sconfitte di Muhammad Ali, campione olimpionico, sportivo del secolo e instancabile attivista per il Black Power e i diritti degli afroamericani. 1a parte.

Robot Wars, ore 21:00 Blaze

Ingegneri, designer, nerd appassionati, provenienti da tutto il mondo, hanno dato vita al proprio robot: sono pronti a vederlo combattere contro altri temibili avversari.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Nella puntata di oggi mentre il dr. Christian si occupa di un uomo che ha perso e riacquistato ogni volta oltre 80 kg, la dr. Pixie accorre con urgenza da una paziente in tale sovrappeso da avere una grave ernia.

Morgan Freeman Science Show, ore 21:00 Discovery channel

Torna Morgan Freeman per porci nuove ed entusiasmanti questioni relative ai fenomeni scientifici più complessi e controversi della nostra era. In ogni puntata, i quesiti verranno esplorati attraverso teorie scientifiche ed esperimenti all'avanguardia, costringendoci a rivedere radicalmente le nostre conoscenze e certezze sulle leggi della natura e sul comportamento umano.

Indagini ad alta quota, ore 20:55 National Geographic

“Indagini ad alta quota” cerca di scoprire la verità dietro i più grandi disastri aerei, attraverso testimonianze, interviste ai tecnici e agli investigatori di ogni singolo caso.

Mega costruzioni: i re dell’ingegneria, ore 21:05 Discovery Science

Snohvit, il primo stabilimento d'Europa di gas naturale liquefatto, è in fase di costruzione nel porto di Cadice, nel sud della Spagna. Un impianto colossale da 35 mila tonnellate.

Trieste: un ring sull’Adriatico, ore 21:00 History

Le due facce di Trieste alla fine della II Guerra Mondiale: da un lato la ricostruzione, dall'altro la voglia di svago, alimentata dai miti americani e da eroi come il pugile Tiberio Mitri.

La grande barriera australiana, ore 21:00 National Geographic Wild

La Grande Barriera Corallina è un habitat unico nel suo genere che, con miliardi di microorganismi e altre creature, ci offre uno spettacolare esempio di biodiversità. L'estate si avvicina e le specie si preparano a deporre le loro uova, mentre gli squali si aggirano pericolosamente fra le acque.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

In “Crociere: navi da sogno” saliamo a bordo della Royal Princess, una lussuosa nave da crociera. A bordo della Royal Princess, lo staff deve occuparsi di alcuni problemi nell'area relax. Il capitano Tuvo tenta di avvistare le balene.

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo la quarta stagione di “Gomorra - La serie”. Le puntate di questa serie sono state girate tra Napoli, Londra, Bologna e Reggio Emilia. Nuovi personaggi e nuovi intrighi vi aspettano ogni venerdì sera.

Speechless, ore 21:00 Fox

Rivediamo su Fox la terza stagione di “Speechless”, la serie tv che segue le vicende della famiglia DiMeo, alle prese con JJ, il figlio maggiore, affetto da paralisi cerebrale infantile, che comunica tramite uno strumento posizionato sul capo. La sitcom affronta tutte le problematiche della vita con un adolescente disabile, in maniera scherzosa e divertente.

Proven innocent, ore 21.05 Fox crime

Rivediamo su Fox crime gli episodi di “Proven innocent”, il legal-drama americano con protagonista Madeline Scott, un giovane avvocato impavido e con sete di giustizia. La donna, in passato, era stata accusata e poi scagionata in un caso che era finito sulle prime pagine di tutti i giornali.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la terza stagione di “Lethal weapon”, la serie tv tratta dagli omonimi film “Arma letale”. Protagonista è il detective Martin Riggs, ex Navy Seal, che, in seguito alla morte della moglie incinta, si trasferisce al Los Angeles Police Department. Qui, gli viene affidato come partner il detective Roger Murtaugh.

Suits - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Continua su Premium Stories la stagione finale di “Suits”, il legal drama con protagonista Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato. La stagione presenta i 5 personaggi principali dipendenti nella fiction della Pearson Specter Litt a Manhattan: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

Trial & Error, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15, rivediamo la seconda stagione di “Trial & Error”, la sitcom con protagonista Larry Henderson, eccentrico abitante di East Peck, piccola e remota cittadina ultraconservatrice della Carolina del Sud, accusato di aver ucciso la donna con cui era sposato.

Chicago fire, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, va in onda “Chicago Fire”, la serie con protagonisti i vigili del fuoco e alcuni paramedici di Chicago. La caserma 51 è alle prese ogni volta con casi diversi, che mettono a dura prova il Comandante Boden e il capitano Casey.

La cena dei cretini, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central va in onda la sit com “La cena dei cretini”, con protagonisti lo chef Max Pizzeria (Max Cavallari dei Fichi d’India). Nel suo locale lavora la cassiera napoletana Sonia (Raffaella Fico), bella ma esperta solo di gossip.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids vediamo “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Henry Danger, ore 20:45 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Stai fresco Scooby-Doo!, ore 21:00 Boomerang

La tanto sospirata vacanza a Parigi della Scooby-gang cambia drasticamente rotta quando Scooby-Doo e Shaggy vengono accidentalmente reclutati in una spedizione dall'altra parte del mondo.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:05 Disney Channel

A partire dalle 21:05 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Gravity Falls, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Gravity Falls” la serie animata con protagonisti due fratelli gemelli che vanno in vacanza dal loro prozio nella città di Gravity Falls, nello stato americano dell'Oregon.

