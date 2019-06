Cambio Tutto Mollo Vita-Bali, Michela e Marcello

Michela, 46 anni, e Marcello, 50 anni, sono originari di Piacenza, dove avevano un laboratorio di ceramica artistica e scultura nelle campagne circostanti. I due sono approdati alla carriera di ceramisti percorrendo strade diverse: Michela si è diplomata in scultura, a Brera, nel 1997, mentre Marcello, dopo la laurea in Scienze Politiche, ha incominciato ad avvicinarsi all’argilla per amore di Michela. Dopo aver creato un laboratorio di ceramica artistica insieme, la coppia è giunta ai tropici per puro caso: durante il Salone del mobile a Milano, nel 2001, hanno incontrato Stefano Grandi, imprenditore di Reggio Emilia, che li ha invitati a Bali, dove i due hanno creato quello che oggi è il Gaya Ceramic. Grazie alla loro attività producono ceramiche, collezioni per la tavola, decorazioni, illuminazioni, installazioni artistiche e sculture che esportano in tutto il mondo. Bali ha cambiato totalmente la loro vita,e si sono trasferiti definitivamente a Ubud. Insieme si dicono molto felici: hanno tre bambini, tutti nati a Bali, che sprizzano felicità e crescono tra i magnifici paesaggi dell’isola. Frequentano la scuola internazionale e parlano ben quattro lingue: l’italiano, l’inglese, l’indonesiano e il balinese.

Durante la settimana vivono in una villa immersa nella giungla, mentre nel weekend si spostano in una casetta al mare a Sanur, dividendosi tra paesaggi mozzafiato.

Nel tempo libero, Michela pratica yoga e Marcello ama correre sulle spiagge di Sanur e fare Kitesurf, mentre i ragazzi impazziscono per il wake board…sempre che non siano appesi a una liana!

Vivere lontano dalla propria terra d’origine non è certo sempre facile: seppur i genitori e gli amici vadano a trovarli spesso, la nostalgia si da sentire, ma la magia di Bali è la cura a tutto, un paradiso irrinunciabile.

Cambio Tutto Mollo Vita-Bali, Giulia

Originaria di Catanzaro, Giulia era una studentessa modello: durante la stesura della sua tesi di laurea, nel 2012, Giulia si reca a Bali per una ricerca antropologica. Tuttavia, una volta tornata a casa, cade in depressione, a causa dello stress causato dall’ultimo esame e decide di tornare in Asia per completare la sua tesi. Una volta laureata, l’agenzia di traduzioni presso cui stava facendo il tirocinio, a Roma, era intenzionata ad assumerla, ma Giulia rifiuta, poiché sente che quella non è la sua strada. Il suo sogno è Bali e decide di tornarci, spinta dalla grande passione per i viaggi, creando il progetto OneWay: arrivare a Bali via terra, partendo da San Pietroburgo. Nonostante la famiglia non fosse pienamente d’accordo con la sua scelta, Giulia decide di percorrere la sua strada a testa alta, e nel 2014 parte per un viaggio di sola andare attraversando Russia, Mongolia, Cina, Vietnam, Cambogia, Tailandia, Malaysia, Singapore e Indonesia utilizzando bus, navi, treni o due ruote, senza mai prendere l’aereo e seguendo una semplice cartina. Il tutto in cinque mesi. Infine, decide di trasferirsi definitivamente a Bali, dove conosce Marwan, il suo attuale fidanzato, proprietario di hotel e costruttore. Più precisamente, la coppia risiede a Umalas, dove Giulia organizza retreat di yoga e i suoi speciali tour, inserendosi attivamente nel mondo del turismo.

Giulia e Marwan stanno progettando il loro matrimonio, che avverrà molto presto.

