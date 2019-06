Film al cinema questa settimana, in uscita dal 20 al 26 giugno

Film in uscita giovedì 20 giugno

La prima vacanza non si scorda mai

Arriva al cinema giovedì 20 giugno “La prima vacanza non si scorda mai” di Patrick Cassir. Una divertente commedia francese con con Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin, Jérémie Elkaïm, Vincent Dedienne. La sceneggiatura è scritta dallo stesso regista insieme alla protagonista. La storia è quella di due trentenni, Marion e Ben, che si conoscono su Tinder e, dopo una notte di sesso, decidono di trascorrere le vacanze insieme. La meta prescelta è la Bulgaria. Le diverse abitudini daranno vita a situazioni divertenti e rocambolesche.

Arrivederci professore

Johnny Depp è il protagonista di “Arrivederci professore”, commedia amara e pungente diretta da Wayne Roberts. Richard è un uomo normale, sposato con una figlia, e insegna letteratura inglese all’università. In seguito ad alcuni esami, scopre di avere un brutto male e non più di sei mesi di vita. Decide di non curarsi e di vivere in maniera completamente diverso il tempo che gli resta da vivere. Con gli allievi diventa più severo, sperimenta le droghe e il sesso occasionale, si dà all’alcol. Nel cast, oltre a Johnny Depp, anche Rosemarie DeWitt nei panni della moglie Veronica e Odessa Young in quelli della figlia.

The Elevator

Sempre giovedì 20 giugno esce “The Elevator”, primo lungometraggio diretto da Massimo Coglitore con James Parks, Caroline Goodall e Burt Young. Siamo a New York e Jack Tramell, conduttore di quiz di successo, si trova intrappolato in ascensore mentre rientra a casa. Con lui una donna, artefice del blocco dell’ascensore, che vuole vendicarsi di lui. Perché ce l’ha tanto con Jack? Il thriller claustrofobico con animo horror si ispira a una storia vera, riguardante il traffico di organi, alla base del film.

Rapina a Stoccolma

Anche “Rapina a Stoccolma” si ispira a una vicenda realmente accaduta: la rapina che nel 1973 diede origine al termine Sindrome di Stoccolma. Lars Nystrom, rapinatore eccentrico, irrompe con un mitragliatore nella Kreditbank di Stoccolma, prendendo in ostaggio alcune persone. L’uomo vuole che le autorità rilascino il suo amico Gunnar, detenuto nelle carceri del Paese. Il sequestro dura quasi 6 giorni, durante i quali, tra il rapinatore ed alcuni degli ostaggi si sviluppa un rapporto di forte empatia. Diretto dal canadese Robert Budreau, il film ha come protagonisti Ethan Hawke, Noomi Rapace e Mark Strong.

Tulipani - Amore, onore e una bicicletta

Diretto dal premio Oscar Mike van Diem, “Tulipani - Amore, onore e una bicicletta” esce nelle sale italiane il 20 giugno. La storia è quella di Anna, che torna in un villaggio del Sud Italia da Montreal per spargere le ceneri di sua madre. Qui scopre che il suo vero padre, Gauke, era tornato dall’Olanda e veniva considerato un eroe. L’uomo, un testardo contadino olandese, era arrivato in bicicletta dall’Olanda per coltivare tulipani in un paesino della Puglia, sfidando anche la mafia locale. Nel cast, Ksenia Solo, Gijs Naber, Donatella Finocchiaro, Giorgio Pasotti, Giancarlo Giannini, Lidia Vitale, Michele Venitucci, Totò Onnis e Mingo De Pasquale.

Lucania - Terra, sangue e magia

Rocco e Lucia vivono in Lucania. Lui è un padre molto severo e attaccato alla terra, la ragazza, muta dal giorno in cui è morta sua madre ha un legame con la terra quasi viscerale. Un giorno un autotrasportatore chiede a Rocco di seppellire dei rifiuti tossici nella propria terra in cambio di denaro. L’uomo rifiuta e decide di scappare da quel territorio. Diretto da Gigi Roccati, con Giovanni Capalbo, Angela Fontana, Pippo Delbono, Maia Morgenstern, Christo Jivkov, “Lucania - Terra, sangue e magia” racconta lo scempio che continua a essere perpetrato anche in territori diversi dalla Campania e dalla zona tristemente nota come “terra dei fuochi”.

Sir - Cenerentola a Mumbai

Rohena Gera, sceneggiatrice e regista di documentari, debutta al cinema con “Sir - Cenerentola a Mumbai”, una favola sentimentale nelle sale dal 20 giugno. La storia d’amore raccontata è quella tra Ratna e Ashwin, una domestica rimasta vedova e il suo datore di lavoro, un ricco imprenditore di Mumbai. Dietro una trama apparentemente banale, il film denuncia le violazioni dei diritti umani e il ruolo della donna in India. Nel cast, Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, Ahmareen Anjum e Rahul Vohra.

Il flauto magico di Piazza Vittorio

“Il flauto magico”, libero riadattamento della celebre opera mozartiana, diretta da Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, torna al cinema reinterpretata da tutte le culture musicali di Piazza Vittorio. Immaginata come un racconto orale tramandato di generazione in generazione e di paese in paese, "Il Flauto Magico" segue le gesta del principe Tanino, deciso a liberare la bella Pamina, trattenuta dal crudele stregone Sarastro.

Film in uscita mercoledì 26 giugno

Toy Story 4

Una nuova avventura per Woody, Buzz e i loro amici. Torna (probabilmente per l’ultima volta) la saga Pixar con protagonisti i giocattoli e il loro mondo. In questo capitolo, diretto da John Lasseter e Josh Cooley, le vicende si arricchiscono con l’aggiunta di crisi d’identità e punte di femminismo. Per tutti i fan italiani, uno dei cambiamenti riguarda la voce di Woody, doppiato da sempre da Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente nel 2018. Al suo posto, Angelo Maggi, lo storico doppiatore di Tom Hanks, che dà la voce a Woody in originale.