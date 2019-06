Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 15 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film drammatici da vedere stasera in TV

Searching, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Un film di Aneesh Chaganty con John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La, Sara Sohn, Roy Abramsohn, Brad Abrell, Thomas Barbusca. Quando la figlia sedicenne di David Kim scompare, viene aperta un'indagine locale e assegnato al caso un detective. Ma 37 ore dopo David decide di guardare in un luogo dove ancora nessuno aveva pensato di cercare, dove tutti i segreti vengono conservati: il computer della figlia. Un esperimento originale e ben riuscito, film da vedere perché spiega come le nuove tecnologie hanno cambiato la nostra vita.

Donnie Brasco, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Mike Newell, film del 1997 con Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo, Anne Heche. Joe Pistone è un agente dell'FBI che riesce a entrare in contatto con Lefty, mafioso di seconda schiera. Lefty insegna all'infiltrato tutte le regole, si fida di lui, gli si affeziona. Mettendo a rischio la propria reputazione, Lefty garantisce per Donnie e lo fa affiliare alla mafia. Nel momento in cui Donnie si avvicina ai vertici del comando di Cosa nostra capisce non solo di attraversare la linea di demarcazione tra legalità e crimine ma soprattutto di firmare la condanna a morte per Lefty. Un classico del genere dei film che guardano al fenomeno della mafia americana.

Animali notturni, ore 21:10 su Premium Cinema

Film drammatico del 2016 per la regia di Tom Ford con Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Armie Hammer e Isla Fisher. Susan riceve dall’ex marito un manoscritto su cui l’uomo desidera una sua opinione. In quello che potrebbe essere un libro si racconta la storia di una vacanza con risvolti violenti. Mentre si lascia prendere dal libro, Susan rivive alcuni momenti del suo burrascoso primo matrimonio, ricordando alcune verità che la riguardano.

Un eroe borghese, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico italiano per la regia di Michele Placido, con Fabrizio Bentivoglio, Michele Placido, Omero Antonutti e Laura Betti. L’avvocato Giorgio, padre sposato con tre figli, viene nominato liquidatore della banca privata di Michele Sindona, un finanziere legato alla mafia. Il compito del legale è estremamente difficile, sia per la situazione interna alla banca, che per le numerose implicazioni che, inevitabilmente, interferiscono col suo lavoro. Ambrosoli è determinato a compiere il proprio mandato al meglio possibile, senza lasciarsi fuorviare o intimidire, pur avendo l'esatta percezione dei pericoli ai quali si espone. Non lo fermano le minacce, i consigli "amichevoli": l'avvocato vuole mettere in luce tutto il marcio che sta dietro il finanziere siciliano, le complicità, le connivenze, a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo. Un piccolo capolavoro da non perdere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gli incredibili, una normale famiglia di supereroi, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’animazione americano del 2004 per la regia di Brad Bird. Primo capitolo della saga degli Incredibili: dopo essere stati due celebri supereroi, Bob e moglie si sono ritirati a vita privata assumendo l’identità di due persone comuni che conducono un’esistenza normale. Ma il desiderio di tornare in azione non è mai andato via: quando viene convocato su un’isola sperduta per una missione, infatti, Bob accetta immediatamente, coinvolgendo la famiglia. Uno spassoso omaggio ai supereroi adatto a tutta la famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Rock, ore 21 su Sky Cinema Action

Regia di Michael Bay. Un film con Sean Connery, Ed Harris, Michael Biehn, Nicolas Cage, John C. McGinley, David Morse. The Rock era la prigione di Alcatraz, chiusa nel 1963. È qui che un generale dei marines nasconde tre missili con testate di gas nervino: vuole protestare per come il governo ha trattato i reduci del Vietnam. Se non gli daranno un centinaio di milioni di dollari farà esplodere i missili su San Francisco. A risolvere la situazione vengono chiamati un chimico e un ex agente inglese, l'unico detenuto che sia riuscito, trent'anni prima, a evadere da Alcatraz. Un film d’azione con ritmi serratissimi e una buona dose di tensione.

The Wife – vivere nell’ombra, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano del 2017 per la regia di Bjorn Runge con Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons e Christian Slater. Joan Castleman è stata per 40 anni la moglie perfetta. All’ombra del carismatico marito Joe ne ha favorito la carriera da scrittore e ne ha ignorato l’infedeltà, accettando compromessi e bugie. Joan, però, ha raggiunto il suo livello massimo di sopportazione e alla vigilia del premio Nobel del marito decide di riprendere in mano la sua esistenza.

Muhammad Ali’s Greatest Fight, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico britannico per la regia di Stephen Frears, con Christopher Plummer, Danny Glover, Benjamin Walker e Frank Langella. Nel 1967, durante la guerra in Vietnam, il pugile Muhammad Ali viene chiamato alle armi per servire la nazione. Convertitosi due anni prima all’islam, Ali rifiuta di partire in quanto la guerra va contro i suoi principi religiosi. Arrestato e condannato, il pugile fa appello alla Corte Suprema, dando vita a una delle sue più grandi battaglie.

Film commedia da vedere stasera in TV

Sex Tape – Finiti in rete, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Regia di Jake Kasdan, film del 2014 con Cameron Diaz, Jason Segel, Rob Corddry, Ellie Kemper, Rob Lowe II, Jolene Blalock. Annie e Jay si sono conosciuti al college, si sono innamorati e da allora non smettono di fare l'amore. Il lavoro, la scuola, le riunioni, la spesa da fare, giorno dopo giorno inibiscono il loro desiderio ma non lo spengono perché Annie e Jay hanno deciso di rimontare in sella. Affidati i bambini alla nonna, si concedono una notte tutta per loro. Arrugginiti dal poco esercizio si risolvono a girare un film porno. Sfiniti e soddisfatti da tre ore di esercizio e passione, riprendono l'indomani la loro routine familiare su cui però incombe adesso una nuvola. Fanatico dei prodotti Apple, Jay è sempre all'avanguardia e sempre generoso con amici e postini, a cui regala i modelli superati dei suoi tablet. Peccato che abbia dimenticato che con il cloud aggiorni e condividi note, app, documenti, foto e naturalmente video... Commedia piccante aggiornata ai tempi dell’iPad.

Morto tra una settimana… o ti ridiamo i soldi, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia britannica del 2018 per la regia di Tom Edmunds, con Tom Wilkinson, Aneurind Barnard e Marion Bailey. Leslie, assassino professionista in età avanzata, non è più così fortunato nel suo lavoro. Il nuovo boss, infatti, lo ha messo alla ricerca di potenziali clienti nel posto in cui la gente è solita commettere molti suicidi. Una commedia insolita, da non perdere.

Compromessi sposi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno arriva “Compromessi sposi”; un film diretto da Francesco Miccichè, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Diego e Gaetano, uno imprenditore del Nord e l’altro sindaco del Sud, si ritrovano inaspettatamente a essere futuri consuoceri. Provano immediatamente odio reciproco, ma scoprono presto di essere uniti in un unico intento: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. Una commedia in cui, ancora una volta, la differenza culturale regionale viene riproposta per rubare qualche risata allo spettatore. Per una serata in relax.

Belli di papà, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Per una piacevole serata davanti alla tv, non perderti questa commedia italiana del 2015, diretta da Guido Chiesa con Niccolò Senni, Diego Abatantuono, Antonio Catania, Barbara Tabita e Francesco Facchinetti. Vincenzo è un imprenditore pugliese che ha raggiunto il successo a Milano. Sua moglie è morta da qualche anno e i tre figli sono cresciuti in sua assenza, ma anche nel benessere e nella bambagia grazie ai soldi di papà. Matteo, il primogenito, tracima idee “da un milione di dollari” e progetti “innovativi” insensati. Chiara frequenta locali alla moda e si intrattiene con Loris, PR di ristoranti trendy e reinventore della Milano da bere. Andrea è iscritto a filosofia e in due anni non ha dato nemmeno un esame, ma in compenso si è portato a letto metà della facoltà over 50. Vincenzo decide allora di inscenare il fallimento della sua ditta per costringere i figli a rimboccarsi le maniche e a provare un’esperienza nuova: lavorare per vivere. Non solo, si trasferisce con loro in Puglia, nella casa fatiscente dei suoi defunti genitori, allontanando i ragazzi dalle comodità della Milano vicina all'Europa.

The Romantics – Intrecci d’amore, ore 21 su Sky Cinema Romance

In “The Romantics”, commedia Americana del 2010 per la regia di Galt Niederhoffer, c’è un cast formato da Katie Holmes, Anna Paquin, Josh Dunhamel, Malin Akerman e Jeremy Strong. Sette trentenni, amici sin dai tempi del college, si riuniscono per il matrimonio di Lila e Tom. Per amore di quest’ultimo, la futura sposa è sempre stata in competizione con la damigella d’onore, Laura, e le tensioni non sono ancora finite.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ready Player One, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Film di fantascienza americano del 2018 per la regia di Steven Spielberg, con Tye Sheridan, Mark Rylance, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn e Simon Pegg. In un futuro prossimo, un giovane emarginato di nome Wade Watts fugge dalle sue fatiche quotidiane accendendo un gioco per computer in multigiocatore chiamato Oasis. Il fondatore del gioco, sul letto di morte, lascia la sua fortuna come premio per chi la trova nascosta nel videogame. Inizia così l’avventura di Wade per trovarla.

Resident Evil: Apocalypse, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film canadese del 2004 per la regia di Alexander Witt, con Milla Jovovich, Sienna Guillory, Oded Fehr e Thomas Kretschmann. Alice, che ha subito una manipolazione biogenetica, ha acquisito poteri fuori dal comune che possono affrontare l’orda di zombie che si è abbattuta sulla città sopra alla sede della Umbrella Corporation. Con un piccolo gruppo di persone non infette, si prepara a dare battaglia a queste orribili creature.

Film horror da vedere stasera in TV

Psycho, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

E proprio il “maestro del brivido” è l’autore di uno dei film horror più iconici di sempre. Tratto dall’omonimo romanzo di Robert Bloch, fu girato interamente in bianco e nero per evitare la censura nelle scene in cui c’era molto sangue. Interpretato da Anthony Perkins, Janet Leigh e John Gavin, è la storia di un’impiegata che fugge con un bottino di 40mila dollari e passa la notte in un motel gestito da un uomo. Di notte, fa una doccia e viene uccisa da una donna. Proprio la scena della doccia, accompagnata da una colonna sonora entrata anch’essa nella storia, dura solo 45 secondi ma è di quelle che rimangono impresse nella memoria per sempre.

