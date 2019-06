Programmi TV da non perdere stasera, sabato 15 giugno

Programmi TV in onda stasera

La mia musica, ore 16:00 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Prosegue su Sky Uno “La mia musica”, il programma dedicato alle monografie dei cantanti italiani più popolari del momento. Conduce Stefano Fisico, dj e produttore di alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionale. Dopo Ligabue, Ultimo, Fedez e Arisa l’ospite della quinta puntata è Eros Ramazzotti.

4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo, in replica, altre due puntate di “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

L’amore bugiardo, ore 21:05 Crime investigation

Continua la nuova stagione di “L’amore bugiardo”. Raccontiamo le storie vere e sconvolgenti di chi è stato ingannato dalle persone di cui si fidava di più, con conseguenze disastrose. Sette puntate che raccontano storie d'amore apparentemente perfette rovinate per sempre da inganni, segreti e tradimenti.

Tintoretto - Un ribelle a Venezia, ore 21:15 Sky Arte HD

Ideato e scritto da Melania G. Mazzucco, con la partecipazione straordinaria del regista Peter Greenaway, il docufilm “Tintoretto - Un ribelle a Venezia”, narrato dalla voce di Stefano Accorsi. La regia del documentario è di Giuseppe Domingo Romano e Pepsy Romanoff.

Affari da nerd, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari da Nerd”. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende di Bohus e Shaun, due collezionisti ossessionati dalla tecnologia vintage, sempre pronti a passare al setaccio cantine, ripostigli e negozi dell’usato per riuscire a stanare qualche rara chicca degli anni ’80 e ’90 e rivenderla sul mercato.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. In questa puntata, i medici si occupano di un uomo che ha perso gran parte del viso a causa di un cancro. Intanto, la dr. Dawn visita un uomo la cui vita è rovinata da un petto esageratamente femminile.

La febbre dell’oro: la sfida di Parker, ore 21:00 Discovery Channel

In Papua Nuova Guinea, un pericoloso percorso nella giungla conduce Parker e la squadra a una rete di tunnel abbandonati dalla II Guerra Mondiale ma trovano una brutta sorpresa.

I peggiori disastri della storia, ore 20:55 National Geographic

Analizziamo terremoti, tsunami e altri devastanti fenomeni naturali che, nel corso della Storia, hanno colpito duramente diverse zone del nostro pianeta.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

I migliori costruttori di modellini si preparano per la sfida finale di “Ingegneria in scala”: monster truck potenti, aerei alimentati al cherosene e motoscafi veloci fino a 120 km all'ora. Chi vincerà?

39-45: dalla trincea alla Casa Bianca, ore 21:00 History

Dal D-Day alle isole del Pacifico, le terribili esperienze della Seconda Guerra Mondiale hanno segnato la Storia e la carriera di 8 futuri presidenti americani.

Animal Fight Club: senza regole, ore 21:00 Nat Geo Wild

Seguiamo da vicino le più feroci battaglie tra animali. Grazie alle immagini realizzate dai migliori documentaristi al mondo, scopriamo le tattiche e le strategie di pericolose creature.

Baywatch California, ore 21:00 Nat Geo People

I guardaspiaggia della California devono occuparsi di un rischioso salvataggio in un fiume. Nell'oceano, seguono un'avvincente gara fra le onde.

Serie TV in onda stasera

Chernobyl, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo in replica, Jared Harris, Stellan Skarsgard ed Emily Watson in “Chernobyl”, la serie originale Sky e Hbo ispirata alla più terribile catastrofe nucleare della storia, avvenuta in Unione Sovietica il 26 aprile 1986.

Agents of S.H.I.E.L.D., ore 21:00 Fox

Su Fox rivediamo i primi episodi della sesta stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”, la serie tv basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics.

S.W.A.T., ore 21.50 Fox

Alle 21:50 continuano gli episodi della prima stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è l’ex Marine Daniel Harrelson, che viene incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles.

A very English scandal, ore 21:05 Fox life

Su Fox life rivediamo gli episodi della miniserie tv in tre puntate con protagonista Hugh Grant e ispirata a uno dei più grandi scandali della vita politica inglese. Negli anni ‘70 il parlamentare Jeremy Thorpe fu processato e assolto per aver cospirato per uccidere il suo ex amante.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime rivediamo invece i primi episodi di “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime rivediamo la prima stagione di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez nei panni di Harlee Santos, detective del New York City Police Department. L’agente e la sua squadra non disdegnano di usare sotterfugi per i propri scopi ed è costretta a collaborare con una squadra anticorruzione dell'FBI.

God friended me - 1^ TV, ore 21:15 Premium stories

Continua su Premium stories la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

Splitting up together - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo la prima stagione di “Splitting up together”, la serie tv che segue le vicende di una coppia che, dopo il divorzio, improvvisamente si riappacifica. La coppia ha tre figli che vivono in casa con un genitore a settimane alterne, mentre l'altro vive nell'appartamento del garage sul retro della casa.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action va in onda la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv che ha come protagonisti due ragazzi che sono stati educati al padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

Friends, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central rivediamo tutte le stagioni della serie cult “Friends”. Andata in onda per dieci stagioni, dal 1994 al 2004, ha lanciato Jennifer Aniston e Courtney Cox. La serie racconta le vicende di sei amici attraverso le loro storie sentimentali e le loro avventure lavorative.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 20:50 DeA kids

Su DeA Kids, alle 20:50, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr un altro episodio di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Henry Danger, ore 20:45 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! e il mostro marino, ore 21:00 Boomerang

Scooby e la gang portano Fred al mare per farlo riprendere dalla sua ossessione per le reti. Purtroppo l'albergo dello zio di Daphne dove pernottano è infestato da un mostro marino mutante.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Coop & Cami - A voi la scelta - 1^ TV, ore 21:05 Disney Channel

Alle 21:05 su Disney Channel “Copp & Cami - A voi la scelta”, la nuova serie tv che vede due fratelli, Cooper e Cameron Wrather, alle prese con le vicissitudini quotidiane legate alla scuola e alla vita in famiglia. I due intraprendenti fratelli gestiscono un sito on-line seguito da oltre 100.000 persone.

Furiki Wheels, ore 21:00 Disney XD

Alle 21:00 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

