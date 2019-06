Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 12 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in tv

Quo Vado?, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Divertentissima commedia Italiana, diretta da Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Lino Banfi, Sonia Bergamasco e Maurizio Micheli. Checco è un ragazzo fortunato. Nella vita ha realizzato tutti i suoi sogni. Tutti lo invidiano. Vive con i suoi genitori e quindi non è costretto a sobbarcarsi una costosa indipendenza, è fidanzato, ma riesce a tenersi lontano dalle responsabilità del matrimonio e dei figli, e, soprattutto, ha un posto fisso: un impiego sicuro nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Tutto va a gonfie vele fino a quando, un giorno, il Governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o venire trasferito lontano da casa.

Le avventure di Rocky e Bullwinkle, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia del 2001 diretto da Des McAnuff, con Rene Russo, Jason Alexander, Robert De Niro, Piper Perabo e Kenan Thompson. Una divertente pellicola per tutta la famiglia, che porta sullo schermo le peripezie di un topo parlante e di un alce volante che lottano contro il crimine al fianco dell’FBI.

Incroci pericolosi, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 2013 diretto da James Cox, con Ryan Phillippe, Anna Paquin, Luke Wilson, Riley Thomas Stewart, Ursula Parker, Tess Harper, Powers Boothe, Christa Campbell e Josh Meyers. Scott ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita cercando di disintossicarsi, uscendo da vari centri di disintossicazione e riabilitazione. Dietro richiesta della madre, fa ritorno nella sua casa natale a sud degli Stati Uniti. Qui ritrova il suo primo amore Katherine, che nel frattempo ha sposato William, suo fratello.

C'est La Vie - Prendila come viene, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una deliziosa commedia francese ambientata in uno sfarzoso castello del XVII secolo e diretta da Eric Toledano e Olivier Nakache, noti soprattutto per la regia del precedente “Quasi amici”. Max è un wedding planner disilluso che dirige uno scombinato staff nell’organizzazione di un maestoso ricevimento. Si trova, suo malgrado, a dover sopportare James, un eccentrico cantante per matrimoni, la nevrotica Adele, vice di Max, lo scriteriato fotografo Guy e Samy, cameriere improvvisato che combina solo guai. Con Jean-Pierre Bacri, Jilles Lellouche, Hye Haidara, Jean-Paul Rouve, Alban Ivanov.

Ma guarda un po’ ‘sti americani, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 1985 diretto da Amy Heckerling, con Beverly D'Angelo, Chevy Chase, John Astin, Robbie Coltrane e Massimo Sarchielli. Grazie ad un concorso, una famiglia americana vince un viaggio in Europa, dove ne combinerà di tutti i colori, tra Londra, Parigi e Roma. Un film divertente, per una serata all’insegna del relax con Sky.

Film drammatici da vedere stasera in tv

O.G. - Original Gangster, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2018, diretto da Jeff Wadlow, con Jeffrey Wright, Landon Liboiron, Lucy Hale, Tyler Posey Raine e Sam Lerner. Louis, conosciuto con l'appellativo di Original Gangster, è l'ex capo di una pericolosa gang, detenuto in un carcere di massima sicurezza. L'uomo ha quasi finito di scontare la sua pena di ben 24 anni. Il suo rilascio viene messo però a rischio quando decide di prendere sotto la sua ala un nuovo arrivato, Beecher, sul quale ha messo gli occhi il nuovo capo della gang.

Giovanna D'Arco, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico e storico del 1999 diretto da Luc Besson, con Milla Jovovich, Dustin Hoffman, John Malkovich e Faye Dunaway. Nel villaggio di Domrémy, la tredicenne Giovanna d’Arco ha strane visioni e sente una voce che le intima di salvare la Francia. Decide dunque di recarsi al cospetto dell’erede al trono, spiegando di parlare in nome di Dio e suscitando così un certo scalpore. Carlo VII è affascinato dalla prospettiva di successo e, senza esitare, la mette a capo di un esercito. Un film dedicato alla vita di Giovanna d’Arco che abbandona il misticismo e la spiritualità per sollevare armature, spadoni e imbarcarsi in rocambolesche scene d’azione.

Cosa dirà la gente, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017, diretto da Iram Haq, con Sheeba Chaddha, Phet Mahathongdy, Adil Hussain e Lalit Parimoo. Nisha ha sedici anni e una doppia vita. In famiglia è una perfetta figlia di pachistani. Fuori casa è una normale ragazza norvegese. Quando però il padre la sorprende in casa di notte in compagnia del suo ragazzo, i genitori e il fratello si organizzano per portarla, contro la sua volontà, in Pakistan per affidarla a una zia. In un Paese che non ha mai conosciuto Nisha è costretta ad adattarsi alla cultura da cui provengono suo padre e sua madre.

Anna Karenina, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2012, vincitore di un Oscar, diretto da Joe Wright, con Keira Knightley, Jude Law, Aaron Johnson, Kelly MacDonald e Matthew MacFadyen. La pellicola riporta sullo schermo il celebre capolavoro russo di Lev Tolstoij. Anna Karenina è la moglie di un alto funzionario dello Zar. Durante un viaggio verso Mosca incontra Aleksej, di cui si innamora perdutamente. La loro storia d’amore è però segnata dalla religione e dalle convenzioni e regole della società del tempo.

Film d’azione da vedere stasera in tv

L'immortale, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Poliziesco francese del 2010 per la regia di Richard Berry, con Jean Reno, Kad Merad, Claude Gensac, Venantino Venantini e Richard Berry. Charly ha saldato il conto con la giustizia e adesso conduce una vita regolare e serena con moglie e due bambini. I suoi sforzi per una vita regolare, però, non sono premiati. Una mattina subisce un agguato e viene trovato in fin di vita con 22 proiettili in corpo. Un poliziesco dal ritmo incalzante per una serata ad alta tensione.

Pacific Rim - La rivolta, ore 21:00 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2018 con John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman e la regia di Steven DeKnight. Jake Pentecost, il figlio dell’eroico Stacker Pentecost, non è come suo padre e ha infatti lasciato il corpo speciale di piloti degli enormi robot detti jaeger per vivere alla giornata tra piccoli furti e truffe. Finisce però nei guai per colpa di una ragazzina, Amara Namani, e può tirarsene fuori solo accettando di partecipare a un programma di addestramento di nuovi piloti. Questa attività sembra diventare inutile quando Liwen Shao annuncia il suo progetto: nuovi jaeger pilotati in remoto come droni. Il suo ex collega Hermann Gottlieb ha invece una diversa invenzione in cantiere: propulsori a base di sangue di kaiju per rendere più rapido l'impiego dei jaeger. Nonostante tutti questi avanzamenti, i piloti e gli scienziati saranno presi in contropiede da un misterioso jaeger che attacca le industrie Shao.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Star Wars: Gli ultimi jedi, ore 21:00 Sky Cinema Action

Per gli appassionati di guerre stellari, arriva una nuova avventura di Star Wars. Mentre il Primo Ordine si prepara a stroncare quel che resta della Resistenza, Rey consegna a Luke Skywalker la spada laser che fu sua, invitandolo a interrompere il suo esilio per salvare il mondo libero. Ma Luke non ne vuole sapere e il Lato Oscuro tesse la sua trama letale attorno agli ultimi ribelli. Regia di Rian Johnson, con Carrie Fisher, Mark Hamill, Benicio Del Toro, Laura Dern e Anthony Daniels.

Film horror da vedere stasera in tv

The Strangers - Prey at night, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2018 diretto da Johannes Roberts, con Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison, Lewis Pullman e Emma Bellomy. Si tratta del sequel della pellicola “The Strangers”, che arriva a dieci anni di distanza dal primo capitolo. Cindy e Mike decidono di portare i due figli Kinsey e Luke in vacanza in una località sperduta fra i boschi, dove abitano dei loro parenti. Appena arrivati, bussa alla porta della loro casetta prefabbricata una ragazza che chiede di Tamara, ma viene allontanata da Cindy, convinta che si tratti di un errore. Questo episodio dà il via a un vero e proprio bagno di sangue. Per riuscire a uscire indenni da questa notte da incubo, i vari componenti della famiglia dovranno fare affidamento a tutte le proprie risorse, perché i tre assassini mascherati del primo film sembrano ancora più assetati di sangue che in passato.

Freddy vs. Jason, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film horror del 2003 diretto da Ronny Yu, con Robert Englund, Ken Kirziger, Kelly Rowland, Katharine Isabelle e Monica Keena. Un crossover della saga di “Nightmare” e “Venerdì 13” che porta sullo schermo lo scontro definitivo tra due numeri uno dell’horror: Freddy, il massacratore di Elm Street, e Jason, folle ragazzone di Crystal Lake. Un film imperdibile per gli amanti del genere.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

La maschera di ferro, ore 21.15 Sky Cinema Uno +24

Film d’avventura del 1998 diretto da Randall Wallace, con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu, Gabriel Byrne. I moschettieri sono ormai anziani “padri di famiglia”: D’Artagnan serve fedelmente il Re, Porthos corre dietro alle donne, Aramis si dedica alla religione e Athos guarda crescere il figlio. Nelle segrete, intanto, c’è un prigioniero misterioso incarcerato da un Re che tiranneggia sulla sua gente. Ma la rivolta è prossima.

Film fantastici da vedere stasera in tv

Harry Potter e la camera dei segreti, ore 21:14 Premium Cinema

Film fantastico del 2002 diretto da Chris Columbus, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Kenneth Branagh, Maggie Smith e Richard Harris. Secondo capitolo della celebre saga tratta dai libri di J.K. Rowling. Dopo una noiosa estate, Harry fa ritorno a Hogwarts dove iniziano a verificarsi strani e paurosi fenomeni, con l’accenno a una misteriosa “camera dei segreti”. Quando il pericolo comincerà a riguardare i suoi amici, Harry cercherà a tutti i costi di far luce sulla situazione.

