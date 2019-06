Film stasera in TV: da non perdere oggi, martedì 11 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La maschera di ferro, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film del 1998 per la regia di Randall Wallace, con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu, Gabriel Byrne. I moschettieri sono ormai anziani “padri di famiglia”: D’Artagnan serve fedelmente il Re, Porthos corre dietro alle donne, Aramis si dedica alla religione e Athos guarda crescere il figlio. Nelle segrete, intanto, c’è un prigioniero misterioso incarcerato da un Re che tiranneggia sulla sua gente. Ma la rivolta è prossima.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Cosa dirà la gente, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017, diretto da Iram Haq, con Sheeba Chaddha, Phet Mahathongdy, Adil Hussain e Lalit Parimoo. Nisha ha sedici anni e una doppia vita. In famiglia è una perfetta figlia di pachistani. Fuori casa è una normale ragazza norvegese. Quando però il padre la sorprende in casa di notte in compagnia del suo ragazzo, i genitori e il fratello si organizzano per portarla, contro la sua volontà, in Pakistan per affidarla a una zia. In un Paese che non ha mai conosciuto Nisha è costretta ad adattarsi alla cultura da cui provengono suo padre e sua madre.

Angel Eyes – occhi d’angelo, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2001 con Jennifer Lopez, Shirley Knight, Sonia Braga, Victor Argo, Jeremy Sisto e la regia di Luis Mandoki. Sharon Pogue è una detective della polizia di Chicago. Mentre insegue un sospettato viene aggredita da uno sconosciuto e salvata da un misterioso uomo, Catch. I due si innamorano, ma mentre il loro rapporto si consolida, devono fare i conti con i segreti nascosti nella loro vita passata.

Made in Italy, ore 21 su Sky Cinema Romance

Regia di Luciano Ligabue. Un film con Stefano Accorsi, Kasia Smutniak, Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini. Riko lavora in una ditta di insaccati a Reggio Emilia. Ha una moglie, Sara, qualche avventura extra coniugale e un figlio che cerca l'autonomia dai genitori. Riko è fondamentalmente un uomo onesto, messo a confronto con un presente in cui la precarietà sembra essere diventata l'unica norma. A distanza di 16 anni, Ligabue torna alla regia con un film malinconico sul trascorrere della vita e sulla precarietà e l’insicurezza della società odierna.

Bordertown, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico americano per la regia di Gregory Nava, con Jennifer Lopez, Antonio Banderas, Maya Zapata e Martin Sheen. Lauren è una giornalista del Chicago Sentinel che si reca a Ciudad Juàrez, città sulla frontiera col Messico, per raccogliere informazioni su una serie di misteriosi omicidi di giovani operaie. Ad aiutarla c’è un vecchio amico, Alfonso, che non ha idea del pericolo in cui si stanno cacciando.

Film poliziesco da vedere stasera in TV

L’impero del crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film americano del 1991 per la regia di Michael Karbelnikoff, con Christian Slater, Patrick Dempsey e Anthony Quinn. New York, epoca del proibizionismo. Charlie Luciano e Frank Costello, italoamericani, si mettono in società con gli ebrei Meyer e Benny e diventano i ras del quartiere, conquistando il mercato del contrabbando. Per arrivare al monopolio assoluto dovranno però fare i conti con il boss Faranzano. Da non perdere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Luis e gli alieni, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 per la regia di Christoph Lauenstein. Il dodicenne Luis è solo, non ha amici e suo padre fa l’ufologo e ha poco tempo da dedicargli, ossessionato com’è dall’idea di dimostrare l’esistenza degli extraterrestri. La situazione cambia quando 3 alieni si presentano a casa sua a seguito di un incidente: sarà Luis ad aiutarli a tornare a casa, in un film che vi commuoverà per la sua dolcezza.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fuori in 60 secondi, ore 21 su Sky Cinema Action

Un film di Dominic Sena con Robert Duvall, Nicolas Cage, Delroy Lindo, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi. Rendall “Memphis” Raines è un ladro di auto professionista costretto a mollare tutto perché sua madre non vuole che il fratello lo emuli. Così cambia città e comincia a gestire una stazione di servizio e una piccola pista da kart. In sua assenza, il fratello intraprende comunque la carriera di ladro d'auto, ma senza il successo del fratello. Un film tutto azione e inseguimenti per gli appassionati del genere.

Pacific Rim – La rivolta, ore 21:10 su Premium Cinema

Film d’azione del 2018 con John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman e la regia di Steven DeKnight. Jake Pentecost, il figlio dell’eroico Stacker Pentecost, non è come suo padre e ha infatti lasciato il corpo speciale di piloti degli enormi robot detti jaeger per vivere alla giornata tra piccoli furti e truffe. Finisce però nei guai per colpa di una ragazzina, Amara Namani, e potrà tirarsene fuori solo se accetterà di partecipare a un programma di addestramento di nuovi piloti. Questa attività sembra diventare inutile quando Liwen Shao annuncia il suo progetto: nuovi jaeger pilotati in remoto come droni. Il suo ex collega Hermann Gottlieb ha invece una diversa invenzione in cantiere: propulsori a base di sangue di kaiju per rendere più rapido l'impiego dei jaeger. Nonostante tutti questi avanzamenti, i piloti e gli scienziati saranno presi in contropiede da un misterioso jaeger che attacca le industrie Shao.

Film documentario da vedere stasera in TV

Quando c’era Berlinguer, ore 21 su Sky Cinema Drama

Documentario italiano del 2014 per la regia di Walter Veltroni con Enrico Berlinguer, Giorgio Napolitano, Richard Gardner, Alberto Menichelli ed Emanuele Macaluso. Racconto della solitudine e del successo di Enrico Berlinguer durante gli anni da segretario del PCI, dal ’72 fino alla morte, attraverso gli occhi di un giovane Walter Veltroni. Insieme ai materiali d’archivio inediti anche le interviste dei protagonisti della politica, tra cui Napolitano e Gorbachev.

Film commedia da vedere stasera in TV

Non c’è 2 senza te, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2015 per la regia di Massimo Cappelli, con Fabio Troiano, Belén Rodriguez, Dino Abbrescia e Tosca D’Aquino. La vita di Moreno e Alfonso viene stravolta dall’arrivo di Niccolò, 11 anni. La difficile convivenza è complicata dal fatto che entrambi provano a fingersi etero. Uno di loro si innamora della bellissima Laura, ma grazie all’aiuto di una variopinta combriccola Alfonso e Moreno torneranno insieme, rinsavendo.

Johnny English colpisce ancora, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno arriva “Johnny English colpisce ancora”, il terzo capitolo della spassosa saga spy per la regia di David Kerr, con protagonista Rowan Atkinson (Mr. Bean). Dopo tanti anni in servizio, l'impacciato agente segreto Johnny English è ormai in pensione, ma il mondo ha ancora bisogno di lui. A richiamare al lavoro Johnny è un hacker che, in seguito a un attacco informatico, svela i nomi di tutti gli agenti segreti britannici. Una commedia dallo spirito dissacrante e strampalato.

Essere John Malkovich, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un film di Spike Jonze, con John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Keener, John Malkovich, Orson Bean. Un archivista scopre un passaggio segreto che conduce nell'inconscio dell'attore John Malkovich. Brillante commedia d’esordio di Spike Jonze. Cervellotica e divertente, insomma: da non perdere.

Tutta la vita davanti, ore 21 su Premium Cinema +24

Per la regia di Paolo Virzì, con Massimo Ghini, Sabrina Ferilli, Isabella Ragonese, Valerio Mastandrea e Micaela Ramazzotti. Ispirato al libro “Il mondo deve sapere” di Michela Murgia, il film racconta il precariato attraverso il mondo dei call center. Una grottesca commedia, tra le migliori prove di Virzì, vincitrice di due Nastri d’argento (miglior regia e migliore attrice non protagonista: Sabrina Ferilli), due Globo d’Oro e quattro Ciak d’Oro.

Non mi scaricare, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Commedia diretta da Nicholas Stoller, con Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russell Brand, Bill Hader, Liz Cackowski. Peter, anonimo musicista, viene scaricato dopo sei anni dalla sua fidanzata, la star televisiva Sarah Marshall. Va alle Hawaii per cambiare aria ma lì trova la ragazza con il suo nuovo fidanzato. Una commedia leggera e divertente che vi farà trascorrere una serata in allegria.

Zoolander, ore 21 su Comedy Central

Commedia diretta e interpretata da Ben Stiller con Owen Wilson, Christine Taylor, Milla Jovovich, Jerry Stiller, Jon Voight. La storia di Zoolander, un modello che ha avuto grande successo e che ora è in fase calante per colpa di un concorrente più giovane. Vorrebbe dare un nuovo senso alla propria vita, ma purtroppo non ha né la personalità né la cultura necessaria. La coppia Stiller-Wilson funziona, il film è una commedia demenziale che si lascia guardare.

Film horror da vedere stasera in TV

Non aprite quella porta 3, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film horror italiano del 1990 per la regia di Claudio Fragasso e Bruno Mattei, con Peter Hooten, Tara Buckman, Richard Foster e Mel Davis. Norfolk, Virginia: un omicida mascherato munito di guanto con artiglio terrorizza la città. Melanie è la prossima vittima del killer, ma dopo una notte da incubo il terrore non è ancora finito. Quell’uomo che le si è avvicinato dopo la tragedia, infatti, potrebbe essere il killer affascinato dalla sua spirale di autodistruzione.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV