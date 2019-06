Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 10 giugno

Programmi tv in onda stasera

Cuochi d'Italia, ore 201.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. La seconda stagione, da non perdere sempre in compagnia di Alessandro Borghese, Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Italia’s got talent, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Alle 21:15 rivediamo la scorsa stagione di “Italia’s got talent”, il talent dove Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano si trovano a valutare improbabili talenti che si propongono nelle discipline più disparate. Presenta Lodovica Comello.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

Sei in un Paese meraviglioso, ore 21:15 Sky Arte HD

Condotto da Dario Vergassola e dall'attrice Veronica Gentili, continua il viaggio di Sky Arte HD e Autostrade per l'Italia tra le location più suggestive e meno conosciute del nostro Paese. In questa nuova stagione andremo alla scoperta dei siti italiani patrimonio dell'UNESCO.

Truck Hunters: solo uno vincerà, ore 21:00 Blaze

La sfida tra due dei migliori costruttori di camion, pronti a restaurare e personalizzare con maestria due veicoli classici. A superare la selezione per la vendita, però sarà solo uno.

Comedy Central presenta… Simone Schettino, ore 21:00 Comedy Central

Sei speciali monografici esclusivi di grandi comici italiani. Ognuno propone uno spettacolo inedito registrato a Milano al Teatro San Babila. In questa puntata Simone Schettino.

Indagini in corsia, ore 21.00 lei

Quali storie e quali paure si nascondono dietro le persone che arrivano in Pronto Soccorso? Quali le reali cause dei loro incidenti e del loro malessere? Tre medici indagano in corsia per capire quali storie si nascondono dietro casi poco chiari, bugie e misteri.

Avventure impossibili, ore 21:00 Discovery channel

Josh Gates analizza un mistero che giace sotto il Lago Titicaca nel Sud America. Inoltre, scopre le rovine dall'antica popolazione Tiwanaku, nascoste nelle profondità del lago.

Mega strutture: la Sagrada Familia, ore 20:55 National Geographic

Un'analisi di uno degli edifici più affascinanti d'Europa. Grazie alla sua longevità, la struttura rappresenta il punto di incontro tra vecchie tecniche architettoniche e tecnologie recenti.

Mega costruzioni: super progetti, ore 21:05 Discovery Science

L'Aquatics Centre di Londra è una meraviglia dell'ingegneria a forma di gigantesca onda di metallo progettata dall'architetto di fama mondiale Zaha Hadid.

Trump - Affari di famiglia, ore 21:10 History

Dalla corsa all'oro nello Yukon alla fine del XIX secolo, tre generazioni della famiglia Trump hanno lavorato sodo per costruire il loro impero economico.

Safari Live: le grandi sfide, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nelle grandi pianure africane, le creature lottano per la sopravvivenza. Tra queste, le iene sperano di catturare la loro preda.

Baywatch California, ore 21:00 Nat Geo People

I guardaspiaggia della California devono occuparsi di un rischioso salvataggio in un fiume. Nell'oceano, seguono un'avvincente gara fra le onde.

Serie TV in onda stasera

Chernobyl - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, in prima visione tv, Jared Harris, Stellan Skarsgard ed Emily Watson in “Chernobyl”, la serie originale Sky e Hbo ispirata alla più' terribile catastrofe nucleare della storia, avvenuta in Unione Sovietica il 26 aprile 1986.

Agents of S.H.I.E.L.D. - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox vediamo la sesta stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”, la serie tv basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Su Fox life alle 21:05 continuano, in prima visione TV, gli episodi di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continuano gli episodi della quarta stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

Famous in love, ore 21:14 Premium Stories

Rivediamo, su Premium Stories la prima stagione di “Famous in love”, la serie tv con Bella Thorne. Paige Townsen è una studentessa del college che un giorno ottiene il ruolo da protagonista in "Locked". La sua vita cambia completamente e la ragazza deve destreggiarsi tra l’università e il set.

The Big Bang Theory, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo gli episodi della dodicesima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Superstore, ore 21:40 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:40, rivediamo la quarta stagione di “Superstore”, la sitcom con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The Flash - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:40 Fox Comedy

Alle 21:40 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Bob’s Burgers, ore 20:55 Fox Animation

A partire dalle ore 20:55 su Fox Animation, la sitcom animata con protagonista la famiglia Belcher: Bob, sua moglie Linda e i loro figli Tina, Gene e Louise, che gestiscono un ristorante fast food di hamburger. La serie è arrivata alla nona stagione.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids parte “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Henry Danger, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Goool!, ore 21:00 Boomerang

Amadeo è un timido ma talentuoso ragazzo che vede i giocatori del suo calcio balilla prendere magicamente vita per aiutarlo a salvare il suo villaggio e riconquistare il suo amore d'infanzia.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:05 Disney Channel

A partire dalle 21:05 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Gravity Falls, ore 20:45 Disney XD

Alle 20:45 su Disney XD “Gravity Falls” la serie animata con protagonisti due fratelli gemelli che vanno in vacanza dal loro prozio nella città di Gravity Falls, nello stato americano dell'Oregon.

Guarda anche i film in onda stasera in TV