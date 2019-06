Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 10 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 10 giugno, in TV su Sky. Commedie, azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Johnny English colpisce ancora, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno arriva “Johnny English colpisce ancora”, il terzo capitolo della spassosa saga spy per la regia di David Kerr, con protagonista Rowan Atkinson (Mr. Bean). Dopo tanti anni in servizio, l'impacciato agente segreto Johnny English è ormai in pensione, ma il mondo ha ancora bisogno di lui. A richiamare al lavoro Johnny è un hacker che, in seguito a un attacco informatico, svela i nomi di tutti gli agenti segreti britannici. Una commedia dallo spirito dissacrante e strampalato.

Essere John Malkovich, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un film di Spike Jonze, con John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Keener, John Malkovich, Orson Bean. Un archivista scopre un passaggio segreto che conduce nell'inconscio dell'attore John Malkovich. Brillante commedia d’esordio di Spike Jonze. Cervellotica e divertente, insomma: da non perdere.

Very good girls, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Naomi Foner. Un film con Dakota Fanning, Demi Moore, Elizabeth Olsen, Ellen Barkin, Peter Sarsgaard, Richard Dreyfuss. Due amiche per la pelle decidono di perdere la loro verginità come rito di passaggio nel mondo degli adulti. Ma quando s'innamorano dello stesso ragazzo, il loro rapporto viene messo alla prova. Adattamento cinematografico dell’omonimo libro di Naomi Foner, un film che ha come target di spettatori gli adolescenti.

È già ieri, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Giulio Manfredonia. Un film con Antonio Albanese, Fabio De Luigi, Goya Toledo, Pepon Nieto, Beatriz Rico, Esther Ortega. Filippo, star del piccolo schermo con la sua trasmissione di divulgazione scientifica, viene spedito a Tenerife per girare una puntata del suo programma insieme ad un timido cameraman. Remake del famoso “Ricomincio da capo” (Grounding Day); il film è gradevole e divertente. Buona la prova di Albanese e De Luigi.

Caro dittatore, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Un film di Lisa Addario e Joe Syracuse, con Michael Caine, Odeya Rush, Katie Holmes, Jackson Beard, Jason Biggs, Seth Green. Un dittatore in fuga si rifugia a casa di una studentessa ribelle a cui insegnerà come conquistare il potere a scuola. Un’insolita commedia per una serata in relax.

Tutta la vita davanti, ore 21:15 Premium Cinema

Per la regia di Paolo Virzì, con Massimo Ghini, Sabrina Ferilli, Isabella Ragonese, Valerio Mastandrea e Micaela Ramazzotti. Ispirato al libro “Il mondo deve sapere” di Michela Murgia, il film racconta il precariato attraverso il mondo dei call center. Una grottesca commedia, tra le migliori prove di Virzì, vincitrice di due Nastri d’argento (miglior regia e migliore attrice non protagonista: Sabrina Ferilli), due Globo d’Oro e quattro Ciak d’Oro.

Baby blues, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film diretto da Diane Bertrand, con Stefano Accorsi e Karin Viard. Alex e Fabrizio sono una coppia che ha deciso di non avere figli per dedicarsi alle rispettive carriere. Il loro rapporto entra in crisi quando lei deve trasferirsi per lavoro a New York. Una commedia sentimentale per una serata in relax.

40 anni vergine, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Judd Apatow. Un film con Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd, Romany Malco, Seth Rogen, Leslie Mann. Andy Stitzer ha 40 anni ma non ha ancora fatto sesso. Quando i suoi amici lo scoprono, decidono di aiutarlo ad avere la sua "prima volta". Una commedia leggera e divertente.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Untouchables - Gli intoccabili, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Poliziesco del 1987 per la regia di Brian de Palma con Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro e Andy Garcia. Durante gli anni del proibizionismo, l’agente del Ministero del Tesoro americano Elliott combatte il crimine nella speranza di poter un giorno incastrare Al Capone. Per perseguire questo obiettivo, metterà in piedi una squadra non ufficiale di agenti “intoccabili”. Un film brillante che raccoglie a piene mani dalla storia del cinema e un caposaldo del genere, da non perdere per nessun motivo.

Jack Ryan - L'iniziazione, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2014, diretto da Kenneth Branagh, con David Paymer, Kenneth Branagh, Kevin Costner, Chris Pine e Keira Knightley. Studente di economia a Londra, Jack Ryan rientra in America dopo l'attacco dell'undici settembre. Arruolatosi volontario nei Marines, due anni dopo vola in missione in Iraq, dove salva eroicamente due commilitoni e rimane gravemente ferito alla schiena. Riabilitato, completa il suo dottorato e viene notato da Thomas Harper, un agente della CIA che gli propone un posto da analista a Wall Street. Accortosi molto presto di investimenti dubbi, coordinati da un oligarca russo per il suo governo, parte alla volta di Mosca. Ma quello che doveva essere un ordinario viaggio di verifica si trasforma in un incubo per il giovane agente. Un film di spionaggio, per gli appassionati del genere.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Nelle pieghe del tempo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film Disney diretto da Ava DuVernay e tratto dall’omonimo romanzo del 1963 di Madeleine L’Engle. Nel cast ci sono attori e celebrities come Oprah Winfrey, Reese Whiterspoon, Chris Pine, Mindy Kaling e Zach Galifianakis, affiancati dai giovanissimi Storm Reid, Deric McCabe e Levi Miller. Un famoso scienziato scompare dopo un esperimento. Sua figlia Meg non si rassegna all'idea di considerarlo morto e si mette alla ricerca del padre. Un classico fantasy sull’adolescenza.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il collezionista, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film del 1997 diretto da Gary Fleder, con Morgan Freeman, Brian Cox, Bill Nunn, Ashley Judd e Cary Elwes. Un pericoloso maniaco si aggira per le vie del South Carolina e rapisce giovani studentesse. Anche la nipote del poliziotto Alex Cross scompare misteriosamente mettendo l’uomo sulle tracce del collezionista, la cui perversione è quella di rapire giovani donne per collezionarle in una caverna nascosta nel bosco. Un thriller che vi farà rimanere col fiato sospeso.

The Village, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di M. Night Shyamalan. Un film con Joaquin Phoenix, Adrien Brody, Bryce Dallas Howard, William Hurt, Sigourney Weaver. Una comunità vive isolata ai confini di un bosco abitato da mostri. Un giorno qualcuno violerà la zona proibita, interrompendo la tranquillità del villaggio. Le angosce di un’epoca oscura vengono fotografate in questa fiaba nera. Un thriller da non perdere.

Ex machina, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Alex Garland. Un film del 2014 con Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vikander, Sonoya Mizuno, Chelsea Li. Caleb è un impiegato di un grande motore di ricerca che viene scelto per un importante esperimento sull’intelligenza artificiale. Thriller psicologico incentrato su un triangolo amoroso tra due uomini e una bellissima donna robot.

Film biografici da vedere stasera in TV

Marie Antoinette, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Un film di Sofia Coppola che dirige Kirsten Dunst nel ritratto della regina di Francia. La capricciosa sovrana conduce una vita nel segno della frivolezza e dell'adulterio. Il film ha vinto il Premio Oscar per i costumi di Milena Canonero.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ore 15:17 – Attacco al treno, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film diretto da Clint Eastwood, con Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer. La storia di Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone, le persone che riuscirono a bloccare la follia omicida di un terrorista sul treno Amsterdam – Parigi, nell'agosto 2015. Clint Eastwood ha chiesto ai veri protagonisti di interpretare loro stessi.

