Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 8 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Tomb Raider, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

In prima serata su Sky Cinema Uno alle 21.15 il film “Tomb Raider” diretto da Roar Uthaug con Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas. Lara Croft raggiunge un'isola in Giappone per chiarire il mistero della scomparsa di suo padre. Un restyling azzardato che si distacca nettamente dalla precedente incarnazione di Lara Croft.

Warcraft – L’inizio, ore 21:10 su Premium Cinema

Film ispirato alla leggendaria saga videoludica di Warcraft, uscito nel 2016 per la regia di Duncan Jones. Con Paula Patton, Travis Flammel, Ben Schnetzer e Ben Foster. Il pacifico regno di Azeroth viene sconquassato dall’invasione degli Orchi provenienti da un’altra dimensione. Ognuno dei due schieramenti è guidato da eroi e condottieri storici del videogioco, e il finale è tutt’altro che scontato. Un film dedicato agli appassionati di Warcraft e agli amanti del fantasy in generale.

Giorni di tuono, ore 21 su Sky Cinema Action

Film d’azione del 1990 per la regia di Tony Scott, con Tom Cruise, Robert Duvall, Randy Quaid e Nicole Kidman. Cole è un giovane scapestrato, pilota di auto da corsa. Entra nella scuderia di un anziano saggio meccanico che gli fornisce un prototipo, e dopo le prime incomprensione iniziano a fare team. Un grave incidente lo getta però in coma, ma Cole si prende e vince anche grazie a una conturbante neurologa. Un film di corse automobilistiche.

Codice d’emergenza, ore 1 su Sky Cinema Suspense

Film d’azione del 2015 per la regia di Amariah Olson e Oblin Olson con Ving Rhames, Luke Goss, Mischa Barton, Michael Paré e Riley Bundick. La figlia di un’operatrice del 911 e di un poliziotto viene rapita. Per liberarla, i genitori saranno costretti a sottostare ai pazzeschi ordini dei criminali che la tengono in ostaggio. Un film adrenalinico.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Third Prison, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano del 2013 per la regia di Paul Haggis, con Liam Neeson, Maria Bello, Mila Kunis, Kim Basinger, Adrien Brody e Olivia Wilde. Michael è uno scrittore che vive a Parigi, reduce del divorzio dalla moglie. Un giorno riceve visita dall’amante, ambiziosa giornalista che sogna di esordire nella narrativa A New York un’ex attrice vuole la custodia di suo figlio mentre a Roma Sean, uomo d’affari, si innamora di una nomade. Tre storie di amore, passione e tradimento ambientate in tre parti del mondo molti diverse, con tutte le analogie del caso.

Qualcosa di straordinario, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un film di Ken Kwapis, con Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell, Dermot Mulroney, Tim Blake Nelson. Alaska, 1989. Un reporter televisivo e una volontaria di Greenpeace si mobilitano per salvare tre balene intrappolate nei ghiacci. Una storia vera che ha stupito il mondo; uno degli episodi più clamorosi della storia dei media americani.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo, ore 21 su Sky Cinema Family

Diretto da Christopher N. Rowley, con Raffey Cassidy, Joan Collins, Emily Watson, Dominic Monaghan, Lesley Manville. L'orfana Molly Moon vive nell’istituto gestito da Miss Anderstone, una donna fredda e crudele. Un giorno, trovando un libro, Molly si convince di poter imparare l'antica arte dell'ipnosi e di poter migliorare la sua esistenza grazie a questa. I primi tentativi sul carlino Petula danno segni positivi e Molly si rende conto di poter far cose che non aveva nemmeno mai sognato. Scoprirà però che non sempre è facile tenere sotto controllo la situazione e che ci si può ritrovare in posti dove non si desidera essere. Adattamento dell’omonimo romanzo di Georgia Byng, il film piacerà soprattutto a un pubblico under 13.

Gremlins, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film del 1984 per la regia di Joe Dante, con Zach Galligan, Phoebe Caets, Hoyt Axton e Don Steele. Bisogno di un regalo originale? Arrivano i Mogwai, simpatici animaletti che fanno capolino in una bottega di un rigattiere cinese. Uniche regole: non devono venire in contatto con la luce, con l’acqua e non devono mangiare dopo la mezzanotte. I nuovi proprietari, perlopiù bambini, sbagliano tutto e all’improvviso arrivano i Gremlins, creature spaventose che mettono a ferro e fuoco la città.

Film biografici da vedere stasera in TV

Tonya, ore 21 su Sky Cinema Drama

Per la regia di Craig Gillespie, con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Paul Walter Hauser, Julianne Nicholson. Un biopic incentrato sulla pattinatrice americana Tonya Harding, al centro di uno scandalo nel 1994. Il film di Gillespie racconta l’ascesa e la caduta della Harding, ripercorrendo la sua biografia dai 4 ai 44 anni. Film assolutamente interessante, ben costruito, dove ironia e verità vanno a braccetto. “Tonya” ha ricevuto tre candidature e vinto un premio Oscar (miglior attrice non protagonista Allison Janney).

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ghostbusters – Acchiappafantasmi, ore 21:15 su Sky Cinema Comedy

Con la regia di Ivan Reitman e un cast composto da Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Rick Moranis e Annie Potts, si va a caccia di fantasmi che infestano New York. L’aumentare delle “turbolenze ectoplasmatiche” fa comprendere che qualcosa di grosso sta succedendo in città e che un minaccioso dio dell’antichità ha l’intenzione di radere al suolo New York: sarà compito dei bizzarri scienziati salvare la città. Il film, campione di incassi in molto paesi, unisce l’interpretazione magistrale degli attori a effetti speciali di alto livello, con battute esilaranti e una sceneggiatura curata fin nei minimi particolari. Non perderlo questa sera su Sky Cinema Comedy!

Film commedia da vedere stasera in TV

La truffa dei Logan, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2017 per la regia di Steven Soderbergh con Channing Tatum, Daniel Craig, Adam Driver, Seth McFarlane, Riley Keough e Katie Holmes. Jimmy Logan, minatore del West Virginia, convince il fratello Clyde – veterano della guerra in Iraq – e la sorella Mellie, a prendere parte a una rapina ai danni del Charlotte Motor Speedway. Per riuscire nel suo intento, Jimmy cerca l'aiuto dell'esperto Joe Bang ma non tutto fila liscio come dovrebbe. A rendere il piano ancora più rischioso è il fatto che i ladri siano costretti a mettere a segno il colpo durante il Coca-Cola 600, l'evento NASCAR più popolare dell'anno. Cercando di riuscire nell'impresa, i Logan hanno un ulteriore ostacolo da superare quando su di loro inizia a indagare una inesorabile agente dell'FBI. Da non perdere.

Il trono di cuori, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film sentimentale americano del 2018 per la regia di James Brolin, con James Brolin, Cindy Busby, Andrew Cooper, Lachlan Nieboer e Martin Wimbush. Kelly, inguaribile romantica, e il padre Hank, allevatore del Montana, ricevono la notizia che l’uomo ha ereditato una proprietà in terra lontana. Una volta giunti a destinazione, scoprono di aver ereditato la tenuta e un titolo nobiliare. Inizia così una strana avventura moderna tra sangue blu…

Sole a catinelle, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Regia di Gennaro Nunziante. Un film con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio, Robert Dancs, Ruben Aprea, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi, Matilde Caterina, Daniela Piperno. Checco deve mantenere fede a una promessa fatta al figlio e portarlo al mare. Ma è in piena crisi e non ha i soldi per farlo. Ennesima, esilarante parodia a firma di Checco Zalone, probabilmente il suo film più riuscito. Per una serata di sano divertimento per tutta la famiglia.

Film western da vedere stasera in TV

Hostiles – Ostili, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film western del 2017, con Scott Wilson, Stephen Lang, Christian Bale, Rory Cochrane, Peter Mullan e la regia di Scott Cooper. Il capitano Joe Blocker è alla soglia della pensione quando, su richiesta del presidente degli Stati Uniti, gli viene ordinato di condurre fino al Montana il capo Cheyenne Falco Giallo, in fin di vita per una malattia terminale. Peccato che Joe abbia combattuto contro gli indiani fino a quel momento e abbia visto morire molti amici e commilitoni, alcuni proprio per mano di Falco Giallo. Al drappello si unisce anche Rosalie, una donna che ha visto trucidare la propria famiglia da una banda di ladri di cavalli Comanche.

Film horror da vedere stasera in TV

Shining, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Film del 1990 per la regia di Stanley Kubrick con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd e Scatman Crothers. Jack Torrance trova il giusto isolamento in un lavoro da custode per un vecchio albergo sperduto nel nulla. Lo seguono moglie, figlio e tutti i demoni che nel corso della vita Jack si è tenuto dentro. Un film geniale.

Film thriller da vedere stasera in TV

La doppia ora, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Thriller italiano del 2009 per la regia di Giuseppe Capotondi, con Ksenia Rappoport, Filippo Timi, Giorgio Colangeli, Roberto Accornero e Chiara Nicola. L’incontro tra Sonia, cameriera di Lubiana, e Guido, ex poliziotto, è fatale: la loro attrazione si rivela vincente e iniziano una relazione che sembra perfetta. All’improvviso Guido perde la vita e Sonia si trova ad affrontare un lutto: la storia si complica quando qualcuno inizia a sospettare che l’incidente in cui Guido ha perso la vita sia stato orchestrato per coprire qualcosa di più grosso. Da non perdere.

