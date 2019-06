Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 7 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

La truffa dei Logan, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2017 per la regia di Steven Soderbergh con Channing Tatum, Daniel Craig, Adam Driver, Seth McFarlane, Riley Keough e Katie Holmes. Jimmy Logan, minatore del West Virginia, convince il fratello Clyde – veterano della guerra in Iraq – e la sorella Mellie, a prendere parte a una rapina ai danni del Charlotte Motor Speedway. Per riuscire nel suo intento, Jimmy cerca l'aiuto dell'esperto Joe Bang ma non tutto fila liscio come dovrebbe. A rendere il piano ancora più rischioso è il fatto che i ladri siano costretti a mettere a segno il colpo durante il Coca-Cola 600, l'evento NASCAR più popolare dell'anno. Cercando di riuscire nell'impresa, i Logan hanno un ulteriore ostacolo da superare quando su di loro inizia a indagare una inesorabile agente dell'FBI. Da non perdere.

I pinguini di Mr. Popper, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un’esilarante commedia con Jim Carrey, Angela Lansbury, Carla Gugino, Philip Baker Hall, Olga Merediz e la regia di Mark Waters. Dopo aver conosciuto suo padre soprattutto via radio attraverso i racconti delle sue avventure dai quattro angoli del pianeta, Tom Popper è cresciuto ed è diventato a sua volta un padre assente per i suoi due figli. La sua principale preoccupazione è il suo lavoro come agente immobiliare di lusso e la possibilità di diventare il quarto presidente della società più importante di Manhattan. Impegnato ad acquistare il celebre Tavern on the Green di Central Park per ottenere l'agognata promozione, Popper apprende che suo padre è morto durante una spedizione in Antartide e che gli ha lasciato in eredità un gruppo di pinguini. La convivenza con i pennuti non si rivela affatto semplice, ma ancor meno semplice pare il tentativo di liberarsene.

Amore & altri rimedi, ore 21 su Premium Cinema Emotion

Commedia americana del 2010 per la regia di Edward Zwick, con Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Judy Greer, Hank Azaria. Maggie è una donna moderna che si sente libera solo se nessuno la mette al laccio. Troverà pane per i suoi denti quando incontrerà Jamie, giovane uomo di successo che la sedurrà. Una deliziosa commedia per una serata tutti insieme.

Amore, bugie e calcetto, ore 2:10 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2007 diretta da Luca Lucini, con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia Pandolfi, Andrea De Rosa e Giuseppe Battiston. La pellicola mette in scena le vicende sentimentali di un gruppo di amici che non rinuncerebbero per nessuna ragione al mondo alla partita di calcio del giovedì.

Finché giudice non ci separi, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Regia di Toni Fornari, Andrea Maia. Un film con Francesca Inaudi, Simone Montedoro, Augusto Fornari, Luca Angeletti, Fornari Toni. Mauro, Paolo, Roberto e Massimo sono quattro amici, tutti separati. Massimo è quello che se la passa peggio, poiché il giudice gli ha tolto la casa e la figlia. I tre amici gli stanno vicino per rincuorarlo. Un film che è la trasposizione cinematografica dell’omonima commedia teatrale. Divertente e non pretenziosa, si lascia guardare con piacere.

Che fine hanno fatto i Morgan?, ore 21 su Sky Cinema Romance

Una commedia perfetta per una serata da trascorrere in casa con amici e famiglia. Regia di Marc Lawrence, con Sarah Jessica Parker, Hugh Grant, Sam Elliott, Wilford Brimley e Mary Steenburgen. Meryl e Paul Morgan sono separati. La loro vita perfetta, spesa nel cuore di Manhattan, ha avuto una battuta di arresto. Paul, avvocato di successo, ha tradito Meryl a Chicago con una collega avvenente e adesso vorrebbe cancellare l’accaduto, farsi perdonare e rientrare nel letto e nelle grazie della consorte. Meryl, ferita e ostinata a resistere alla strategia di riconquista, declina suo malgrado inviti, doni, dichiarazioni e buone intenzioni. Sarà il destino a decidere il loro futuro, cacciandoli in una situazione decisamente pericolosa. Testimoni di un omicidio verranno presi in consegna dall’FBI, inseriti nel programma protezione testimoni e trasferiti a Ray nel Wyoming, lontano dai comfort di New York e sotto la tutela di una coppia di ruvidi federali. La convivenza forzata e la natura selvaggia li costringeranno a ripensare al loro matrimonio e a rimontare in sella.

Cambio vita, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2011 diretto da David Dobkin, con Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie Mann, Olivia Wilde, Alan Arkin e Andrea Moore. Mitch e Dave sono amici da sempre anche se sono molto diversi tra loro. Uno è un perfetto avvocato, marito e padre, l’altro un sedicente attore di film semipornografici. Un giorno, entrambi confessano il desiderio di voler vivere la vita dell’altro, che sembra molto più allettante e ricca di soddisfazioni. Mentre orinano in una fontana, i due amici di ritrovano magicamente l’uno nel corpo e nella vita dell’altro.

Film western da vedere stasera in TV

Hostiles – Ostili, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film western del 2017, con Scott Wilson, Stephen Lang, Christian Bale, Rory Cochrane, Peter Mullan e la regia di Scott Cooper. Il capitano Joe Blocker è alla soglia della pensione quando, su richiesta del presidente degli Stati Uniti, gli viene ordinato di condurre fino al Montana il capo Cheyenne Falco Giallo, in fin di vita per una malattia terminale. Peccato che Joe abbia combattuto contro gli indiani fino a quel momento e abbia visto morire molti amici e commilitoni, alcuni proprio per mano di Falco Giallo. Al drappello si unisce anche Rosalie, una donna che ha visto trucidare la propria famiglia da una banda di ladri di cavalli Comanche.

Film per ragazzi da vedere stasera in TV

Time Toys, ore 21 su Sky Cinema Family

Film del 2016 scritto e diretto da Mark Rosman e con protagonisti Griffin Cleveland, J.J. Totah, Jaden Betts, Samuel Gilbert e Mackenzie Aladjem. Un gruppo di ragazzini ritrova casualmente un contenitore pieno di giocattoli incredibili provenienti dal futuro. Ognuno di essi ha un potere particolare che bisogna scoprire, per poterlo utilizzare. I giochi attirano però anche l'attenzione di un costruttore, che vorrebbe utilizzarli per impadronirsi prima della città e poi del mondo intero. Un film per ragazzi sulla scia dei “Goonies” ma con risultati decisamente meno efficaci

Film d’azione da vedere stasera in TV

L’infiltrato, ore 21 su Sky Cinema Action

Film d’azione americano del 2017 per la regia di R. Ellis Frazier con Dolph Lundgren, Corbin Bernsen, Louis Mandylor e Isaac C. Singleton Jr. Un team di ladri fa irruzione in una prigione di massima sicurezza messicana per combattere un noto signore della droga. Azione, violenza, fucili, combattimenti e corruzione in un unico film adrenalinico da gustare sul ciglio del divano.

Film drammatici da vedere stasera in TV

These Final Hours – 12 ore alla fine, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Regia di Zak Hilditch. Un film con Nathan Phillips, Angourie Rice, Jessica De Gouw, Kathryn Beck, Daniel Henshall. L'impatto di un asteroide sul versante nord dell'Oceano Atlantico sta cancellando la Terra, continente dopo continente. A Perth, Australia, la fine è prevista entro dodici ore: per l'ultima volta, James fa l'amore con Zoe per poi mettersi in macchina verso la festa che metterà fine a tutte le feste, proprio lì si ricongiungerà con Vicky, la sua fidanzata. Un film poco originale nella trama ma molto emozionante. Pone lo spettatore di fronte a parecchi interrogativi.

Mary Shelley – Un amore immortale, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico e sentimentale del 2017, diretto da Haifaa Al-Mansour, con Elle Fanning, Douglas Booth, Tom Sturridge, Bel Powley, Ben Hardy e Maisie Williams. La pellicola porta sullo schermo la relazione sentimentale nata tra il poeta Shelley e la scrittrice diciassettenne Mary Wollstonecraft. L’uomo è già sposato, ma la sognatrice Mary decide di abbandonarsi all’amore e di scappare con lui, portandosi dietro anche la sorella minore. La coppia vivrà momenti tra alti e bassi, tra ricchezza e povertà, durante i quali la giovane donna scriverà il romanzo “Frankestein”, opera che l’ha resa immortale ai posteri.

Film biografici da vedere stasera in TV

Gandhi, ore 21 su Sky Cinema Drama

Otto Premi Oscar e cinque Golden Globe a “Gandhi”, biografia su pellicola del noto pacifista indiano per la regia di Richard Attenborough, con Ben Kingsley, Rohini Hattangady, Candice Bergen, John Gielgud ed Edward Fox. L’impegno politico di Gandhi ha inizio in Sudafrica dopo essere stato cacciato dalla prima classe in quanto indiano. Il suo rifiuto di sottostare alla legge britannica lo porta addirittura a finire in carcere, ma al suo ritorno viene accolto come un eroe: sarà il promotore di un cambiamento non violento, pacifista e intensamente emozionante. Un film magistrale da non perdere per nessun motivo.

Film horror da vedere stasera in TV

Shining, ore 21:10 su Premium Cinema

Film del 1990 per la regia di Stanley Kubrick con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd e Scatman Crothers. Jack Torrance trova il giusto isolamento in un lavoro da custode per un vecchio albergo sperduto nel nulla. Lo seguono moglie, figlio e tutti i demoni che nel corso della vita Jack si è tenuto dentro. Un film geniale.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Sopravvissuto: the Martian, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Film del 2015 di Ridley Scott con uno straordinario Matt Damon, interpretato anche da Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig e Sebastian Stan. Tratto dal romanzo “L’uomo di Marte” di Andy Weir. Il protagonista è Mark Watnet, un astronauta accidentalmente lasciato su Marte dopo un’operazione perché creduto morto a seguito di una tempesta. Il film racconta i suoi incredibili sforzi per la sopravvivenza. Il film ha vinto un Golden Globe e 7 Premi Oscar. Da vedere anche solo per la grande prova di Matt Damon.

Film thriller da vedere stasera in TV

Basic, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Thriller diretto da John McTiernan, con John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen, Brian Van Holt, Tim Daly, “Basic” è alle 21.15 su Premium Cinema Energy HD. Tom Hardy è un agente della DEA incaricato di indagare sulla sparizione improvvisa di Nathan West, sergente di ferro detestato dai suoi marine. Lavora con lui il capitano Julia Osborne, che tutti i gradi dell'esercito considerano persona inadatta al compito. Il film tiene lo spettatore incollato allo schermo tra colpi di scena e una sceneggiatura complessa e avvincente.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Minions, ore 20:35 DeA Kids

I piccoli esserini gialli, schiavi-assistenti del sig. Gru di Cattivissimo me 1 e 2 sono i protagonisti assoluti del film. Sbarcati sulla Terra fin dal brodo primordiale, nel giro di secoli i Minions sono passati dai tirannosauri a Napoleone, servendo però i loro padroni in modo nefasto, provocando sempre la loro rovina. Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, un film che piacerà a tutta la famiglia, grazie anche a una colonna sonora straordinaria.

