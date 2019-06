Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 7 giugno

Programmi TV in onda stasera

4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo, in replica, la settima puntata di “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Il contadino cerca moglie, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 rivediamo una serie di speciali dedicati ai protagonisti più amati delle quattro stagioni de “Il contadino cerca moglie”. Ogni episodio ripercorre la storia dei contadini e dei loro pretendenti.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Lo sguardo di Orson Welles - 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte HD

Mark Cousins affronta un viaggio all'interno dell'universo artistico di Orson Welles in un docufilm affascinante prodotto da Michael Moore, in prima visione tv.

Robot Wars, ore 21:00 Blaze

Ingegneri, designer, nerd appassionati, provenienti da tutto il mondo, hanno dato vita al proprio robot: sono pronti a vederlo combattere contro altri temibili avversari.

Torta di riso infinita, ore 21:10 Comedy Central

Fabrizio Casalino, Enrique Balbontin, Andrea Ceccon e Alessandro Bianchi sono i protagonisti del programma “Torta di riso infinita”. Sketch divertenti ambientati in una trattoria ligure.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Nella puntata di oggi mentre il dr. Christian visita una donna in pericolo di vita a causa dell'obesità, la dr. Pixie si occupa di una donna le cui gambe non reggono i suoi 200 Kg di peso.

Morgan Freeman Science Show, ore 21:00 Discovery channel

Torna Morgan Freeman per porci nuove ed entusiasmanti questioni relative ai fenomeni scientifici più complessi e controversi della nostra era. In ogni puntata, i quesiti verranno esplorati attraverso teorie scientifiche ed esperimenti all'avanguardia, costringendoci a rivedere radicalmente le nostre conoscenze e certezze sulle leggi della natura e sul comportamento umano.

Indagini ad alta quota, ore 20:55 National Geographic

“Indagini ad alta quota” cerca di scoprire la verità dietro i più grandi disastri aerei, attraverso testimonianze, interviste ai tecnici e agli investigatori di ogni singolo caso.

Mega costruzioni: super progetti, ore 21:05 Discovery Science

Ci vuole una squadra di ingegneri per liberare dal traffico la città di Ho Chi Minh, in Vietnam. Un'impresa ardua. Ce la faranno? Scopriamolo a Megacostruzioni.

La Russia dai Romanov a Stalin, ore 21:00 History

Il racconto, attraverso immagini inedite dell'Istituto Luce, delle grandi trasformazioni vissute dalla Russia tra la fine dell'impero zarista e l'Unione Sovietica dell'era staliniana.

Il mese degli oceani, ore 21:00 National Geographic Wild

Per “Il mese degli oceani” andiamo in Antartide. L'Antartide è il luogo più freddo del pianeta. Per molte forme di vita, sopravvivere in questo luogo è difficile. Ma sott'acqua, la vita è completamente diversa.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

In “Crociere: navi da sogno” saliamo a bordo della Royal Princess, una lussuosa nave da crociera. Lo staff della Royal Princess è pronto per affrontare un'altra estate ricca di impegni. Il personale si occupa dell'organizzazione di due matrimoni. per ottenere il titolo di impiegato del mese. Intanto, un ingegnere affronta un difficile compito.

Serie TV in onda stasera

Billions - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

In prima visione tv su Sky Atlantic continuano gli episodi della quarta stagione di “Billions”, la serie tv con protagonista Chuck Rhoades, procuratore distrettuale del Southern District of New York. La moglie Wendy lavora per Bobby "Axe" Axelrod, miliardario di New York che ha ereditato la guida della sua società di speculazione finanziaria, la Axe Capital.

Speechless, ore 21:00 Fox

Rivediamo su Fox la terza stagione di “Speechless”, la serie tv che segue le vicende della famiglia DiMeo, alle prese con JJ, il figlio maggiore, affetto da paralisi cerebrale infantile, che comunica tramite uno strumento posizionato sul capo. La sitcom affronta tutte le problematiche della vita con un adolescente disabile, in maniera scherzosa e divertente.

The Blacklist - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime, “The Blacklist”, la serie tv con protagonista Raymond Reddington, uno dei più pericolosi ricercati dall'FBI. Reddington si offre di fornire informazioni su ogni criminale con cui ha avuto a che fare e come clausola chiede di avere come referente Elizabeth Keen, una giovane analista al suo primo giorno di servizio. In realtà, l’uomo vuole liberarsi dei suoi nemici attraverso la collaborazione con l’FBI.

Criminal Minds ore 21.55 Fox crime

Su Fox crime, rivediamo gli episodi della quattordicesima stagione di “Criminal Minds”, la serie che racconta il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI e che si ispira all’archivio compilato dai profiler americani. Scritta in collaborazione con un ex agente dell’FBI, è giunta alla quattordicesima stagione.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la terza stagione di “Lethal weapon”, la serie tv tratta dagli omonimi film “Arma letale”. Protagonista è il detective Martin Riggs, ex Navy Seal, che, in seguito alla morte della moglie incinta, si trasferisce al Los Angeles Police Department. Qui, gli viene affidato come partner il detective Roger Murtaugh.

Suits - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Continua su Premium Stories la stagione finale di “Suits”, il legal drama con protagonista Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato. La stagione presenta i 5 personaggi principali dipendenti nella fiction della Pearson Specter Litt a Manhattan: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

Trial & Error, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15, rivediamo la seconda stagione di “Trial & Error”, la sitcom con protagonista Larry Henderson, eccentrico abitante di East Peck, piccola e remota cittadina ultraconservatrice della Carolina del Sud, accusato di aver ucciso la donna con cui era sposato.

Chicago fire, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, va in onda “Chicago Fire”, la serie con protagonisti i vigili del fuoco e alcuni paramedici di Chicago. La caserma 51 è alle prese ogni volta con casi diversi, che mettono a dura prova il Comandante Boden e il capitano Casey.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Felix: Coniglietto Giramondo, ore 21:00 Boomerang

Alle 21:00 su Boomerang “Felix: Coniglietto Giramondo”. Felix parte per un viaggio particolare in cui incontra strane creature.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:45 Disney Channel

A partire dalle 20:45 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Gravity Falls, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Gravity Falls” la serie animata con protagonisti due fratelli gemelli che vanno in vacanza dal loro prozio nella città di Gravity Falls, nello stato americano dell'Oregon.

