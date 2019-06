Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna è più attivo che mai, per farci conoscere nuovi sapori della Catalogna. Scopri le anticipazioni del nono e del decimo episodio, in onda mercoledì 5 giugno!

Episodio 9, cucina Km 0 a Lleida

"Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna" arriva a Lleida, alla scoperta dei grandi e gustosi prodotti che offre la sua terra, per cercare il miglior ristorante a Km 0. Insieme a Marc Ribas, incontreremo:

Carmen, proprietaria di Els Fogons de la Carme, ristorante in cui l'estetica è molto importante. La donna dimostrerà le forti potenzialità della sua cucina.

Troveremo anche Mercè, proprietario de L'Estel de la Mercè, la cui offerta gastronomica è per il 60% di slow food.

Incontreremo poi Gonzalo, del ristorante Ferreruela. La sua modalità di lavoro prevedere l’unione di più tecniche, per arrivare a un risultato davvero curioso e innovativo.

Infine visiteremo Casa Mercè, che ci offrirà e ci accompagnerà per gustare una cucina d'autore ricca di emozioni e ricordi.

Episodio 10, il miglior ristorante d’arros del Delta de l’Ebre

In questo decimo episodio, Marc Ribas viaggerà fino al Delta de l’Ebre per cercare il miglior riso della zona.

Conosceremo quattro ristoranti diversi, che condividono però un punto in comune: sono specializzati nel riso, facendone il proprio piatto di punta. Conosceremo i seguenti ristoranti:

Per iniziare proveremo l'innovativa proposta di Albert Guzmán, nel suo omonimo ristorante Albert Guzmán.

Incontreremo anche il mare e il riso, presentati con uno stile più classico, preparato all'Ida Can Machino.

Ci godremo, poi, un pasto immersi nei campi di riso nel Mas de Prades, a Ladis.

Infine, daremo un tocco di raffinatezza al programma con la proposta moderna e rilassata di Lurdes, a La Auction.

Non ci resta, quindi, che sintonizzarci su Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna per vedere chi vincerà, aggiudicandosi il tanto ambito premio di 5.000 €.